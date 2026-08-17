Aderarea Turciei la UE nu mai reprezintă o prioritate, transmite Recep Tayyip Erdogan

Recep Tayyip Erdogan a declarat că aderarea Turciei la Uniunea Europeană nu mai reprezintă o prioritate, chiar dacă Ankara nu închide ușa aderării, informează DPA, citat de Agerpres.

„Uniunea Europeană nu este o prioritate pentru noi”, a declarat Erdogan duminică, într-un interviu pentru postul de televiziune Al Jazeera.

Președintele a spus că Turcia nu a închis ușa aderării la UE, dar că aceasta nu mai reprezintă o prioritate.

În opinia sa, Uniunea Europeană ar fi perdantul dacă ar continua să respingă Turcia.

Turcia este membru asociat al Comunității Economice Europene din 1963, iar în 1987 a depus o cerere de aderare. În 1999, a fost recunoscută ca țară candidată la aderarea la UE, dar negocierile au început abia în 2005, conform Parlamentului European.

Chiar și după aceea, nu s-au făcut progrese semnificative. Au fost deschise numai 16 dintre cele 35 de capitole și a fost închis provizoriu doar unul. După represiunea declanșată de guvernul turc, ca urmare a loviturii de stat eșuate din 15 iulie 2016, negocierile au fost înghețate efectiv și de atunci nu s-au deschis noi capitole.

Recent, Ankara a fost criticată pentru acțiunile îndreptate împotriva opoziției, în special pentru încarcerarea rivalului lui Erdogan, fostul primar al Istanbulului, Ekrem Imamoglu.

Criticile UE se regăsesc și în numeroasele rezoluții ale Parlamentului European. Chiar dacă acestea nu au caracter obligatoriu, ele transmit un mesaj puternic de apărare a democrației, drepturilor fundamentale ale omului și libertății presei din Turcia.