Adicțiile la copii și adolescenți, în centrul dezbaterii la Palatul Cotroceni. Mirabela Grădinaru, apel la crearea unui ecosistem care să susțină sănătatea emoțională a tinerilor

Astăzi, 31 martie, a avut loc cel de-al treilea eveniment din cadrul proiectului România în Lumină, organizat de Administrația Prezidențială, pe tema adicțiilor la copii și la adolescenți, la Palatul Cotroceni. În discursul său de deschidere, Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui României, a reiterat importanța construirii unui ecosistem care să susțină sănătatea emoțională a copiilor încă din primii ani de viață și a lansat un îndemn părinților să fie atenți la schimbările de comportament ale tinerilor, mai ales atunci când tăcerea înlocuiește dialogul părinte-copil.

„România trece printr-o perioadă în care copiii noștri se confruntă cu provocări din ce în ce mai subtile, dar mai periculoase ca oricând. Și nu putem vorbi despre un viitor sănătos, fără să vorbim deschis despre ceea ce trăiesc, ce simt și de ce. Uneori aleg să evadeze. Ca mamă, vă spun cu sinceritate, că una dintre cele mai mari temeri ale mele este că, într-o zi, propriul copil să ajungă să se simtă atât de singur, atât de trist, încât să caute alinare într-o adicție”, a subliniat Mirabela Grădinaru în fața autorităților.

De asemenea, aceasta a menționat că este nevoie de o implicare constantă a comunității pentru a oferi generațiilor tinere validare emoțională încă din primii ani de viață: „Nu este suficient să avem grijă doar de propriii copii. Pentru că un copil nu este izolat și nu crește izolat. Atunci când copiii din jurul lui ajung să fie vulnerabili în fața adicțiilor, inevitabil, consecințele ajung să-l atingă și pe el. E nevoie de noi toți, familie, școală, comunitate, stat, să creăm un ecosistem care susține sănătatea emoțională încă din primii ani de viață. Pentru că tinerii nu au nevoie doar să le se spună, nu ai voie. Au nevoie de îndrumare și au nevoie să reintre în contact cu emoțiile lor.”

Mirabela Grădinaru îi îndeamnă pe părinți să fie prezenți în viața copiilor lor, indiferent de situație: „Întrebați, fiți prezenți, nu doar cu trupul, ci și cu inima. Copiii au nevoie să știe că pot veni spre noi fără rușine, fără teamă, fără frică. Că nu sunt singuri în durerea lor. Sunt profund recunoscătoare tuturor celor care astăzi își dedică viața vindecării, sprijinului, înțelegerii. Știu că nu e o misiune ușoară, dar este una esențială. Sunt și voi fi alături de dumneavoastră cu tot ce pot face. Pentru că România nu își permite să mai piardă niciun copil. Și pentru că fiecare copil și tânăr care reușește să rămână conectat la viață, la sine, la ceilalți, este o victorie nu doar pentru o familie, ci pentru o întreagă societate.”