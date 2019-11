Adina Vălean, audiată în Parlamentul European: O Comisie geopolitică este exact ce avem nevoie. Infrastructura de transport este vitală pentru o apărare comună europeană

Corespondență din Bruxelles

Adina Vălean, comisarul european desemnat de România pentru portofoliul transporturilor, a răspuns, în scris, unei serii de întrebări adresate de Parlamentul European, ca parte a procesului de evaluare a candidaților pentru poziția de membru al Comisiei Europene, proces care urmează să se finalizeze joi în cazul candidatului propus de România, cu ocazia audierii sale în Comisia pentru transport și turism din Parlamentul European. Conform unui document obținut de CaleaEuropeană.ro, Adina Vălean le promite eurodeputaților că va lucra cu Parlamentul European pentru elaborarea unei strategii europene pentru mobilitate durabilă și inteligentă, solicită aplicarea principiului ”poluatorul plătește”. Din punct de vedere politic, comisarul european desemnat de România face referire la o ”Europă prosperă și incluzivă în care nimeni nu este lăsat în urmă” și anunță că aderă la viziunea echilibrului dorit de Ursula von der Leyen, promițând că echipa sa de la Comisia Europeană va fi formată în spiritul echilibrului de gen, și geografic și va fi bazată pe experiență.

Vălean, care a fost confirmată marți de comisiile de specialitate din Parlamentul României și a primit aviz favorabil în unanimitate din partea Comisiei pentru afaceri juridice a Parlamentului European, își propune obiectivul unui ”sistem european de transport sustenabil, eficient, sigur, inteligent, de încredere și accesibil”. Mai mult, Adina Vălean subliniază ponderea însemnată a domeniului transporturilor pentru economia europeană, unde reprezintă 5% din PIB-ul UE și 11 milioane de locuri de muncă, deservind peste 500 de milioane de cetățeni.

Conform documentului citat de CaleaEuropeană.ro, Adina Vălean a răspuns unor întrebări ce vizează 1) competența sa generală, angajamentul european și independența personală și 2) gestionarea portofoliului alocat și cooperarea cu Parlamentul European. Totodată, Vălean a răspuns și unui set de întrebări de specialitate din partea membrilor Comisiei TRAN înaintea audierii care se va desfășura joi, 14 noiembrie, de la ora 13:00.

Adina Vălean: ”Cred într-o Europă deschisă, prosperă și incluzivă, unde nimeni nu este lăsat în urmă și unde nimeni nu se simte lăsat deoparte”

În ce privește angajamentul său european, Vălean afirmă încă că ”Uniunea Europeană este cel mai mare efort democrati construit vreodată pentru cetățeni și comunități pe continent”.

”Mi-am pus încrederea și speranța în Europa încă de când am devenit activă în politica publică în 1997 și am lucrat cu dumneavoastră în acest Parlament timp de 12 ani pentru a promova aspirațiile democratice ale europenilor. Cred într-o Europă deschisă, prosperă și incluzivă, unde nimeni nu este lăsat în urmă și unde nimeni nu se simte lăsat deoparte. Libertatea și democrația sunt pilonii care structurează orice acțiune pe care am întreprins-o și pe care o voi întreprinde. Am intrat în Parlamentul European în 2007, purtând speranțele și încrederea compatrioților mei de a reuni familia europeană, sfâșiată de cincizeci de ani de totalitarism și de cortina grea de fier. Am simțit căldura și deschiderea dumneavoastră și am fost martor cum inima Europei a început să bată din nou cu ambele jumătăți; cea estică și vestică”, se arată în răspunsurile Adinei Vălean, care invocă experiența dobândită în ultimii 12 ani în co-legislativul european, rolul avut în dosarul privind anularea taxelor de roaming în toată Uniunea Europeană și în adoptarea Mecanismului pentru Interconectarea Europei (Connecting Europe Facility).

Adina Vălean promite că va lucra cu Parlamentul European în elaborarea strategiei UE pentru mobilitate inteligentă și durabilă

În ce privește modul cum va gestiona portofoliul alocat și cooperarea cu Parlamentul European, Adina Vălean amintește experiența sa în calitate de președinte al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară din PE, poziție pe care a deținut-o în a doua jumătate a legislaturii 2014-2019.

În context, Vălean precizează în documentul citat că va lua în calcul contribuția Parlamentului European în ce privește elaborarea unei strategii curprinzătoare pentru mobilitate durabilă și inteligentă, așa cum a fost ea însărcinată de președinta aleasă a Comisiei Europene în scrisoarea de misiune trimisă de Ursula von der Leyen.

Emisiile de CO2 din domeniul transporturilor trebuie reduse cu 90% până în 2050

De asemenea, Adina Vălean transmite că va lucra îndeaproape cu viitorul vicepreședinte executiv al Comisiei Europene, Frans Timmermans, pentru ca transportul să devină un element central din Pactul Verde European.

”Decarbonizarea este o prioritate esențială pentru noua Comisie și va fi abordată de viitorul Pact Verde European și de obiectivele climatice 2030-2050. În prezent, transportul este responsabil pentru aproape un sfert din totalul emisiilor UE. Pentru a trece la o economie neutră din punct de vedere al climei până în 2050, conform modelării științifice, trebuie să reducem emisiile de CO2 din transport cu aproximativ 90%”, a spus Vălean în răspunsurile trimise Parlamentului European.

Trebuie să aplicăm principiul ”poluatorul plătește”. Adina Vălean corelează domeniul transporturilor cu un tandem între Pactul Verde European și noua strategie industrială

În privința substanței priorităților ce decurg din portofoliul alocat – cel al Transporturilor – Adina Vălean corelează domeniul transporturilor cu alte două portofolii importante din Comisia European: Pactul Verde European coordonat de Frans Timmermans și dimensiunea noii strategii industriale europene care va intra sub coordonarea comisarului desemnat de Franța, Thierry Breton. De altfel, în calitate de președinte al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie din Parlamentul European, Adina Vălean a prezidat audierea precedentei propuneri din partea Franței pentru postul de comisar pentru piață internă și strategie industrială europeană.

”Trebuie să începem prin a ne asuma ambiția reducerii emisiilor în toate dimenisunile de transport: rutier, aerian. De exemplu (…) implementarea Cerului Unic European ar reduce emisiile din aviație cu 10%. Trebuie să utilizăm stimulente și să aplicăm principiul ”poluatorul plătește”, se arată în răspunsurile Adinei Vălean, care precizează că va lucra cu Frans Timmermans în această direcție.

”Pactul Verde European și noua strategie industrială trebuie să lucreze în tandem. Vreau să văd că industria UE prosperă și oferă rezultate la nivel mondial, prin inovație, digitalizare și modernizare. Aviația și transportul maritim, în special, sunt sectoare globale, care necesită acțiune și leadership, de asemenea, la nivel global pentru a fi eficiente în protejarea mediului”, argumentează Adina Vălean.

Pe de altă parte, Vălean asigură că va lucra pentru dezvoltarea transportului feroviar, în mod special în special pentru conexiunile de marfă și de mare viteză și promită că va dezvolta o politică de mobilitate urbană care promovează un transport public curat, ciclismul și mersul pe jos.

Adina Vălean asigură că mobilitatea militară va fi finanțată prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei

O componentă importantă din portofoliul comisarului european pentru transporturi este dimensiunea mobilității militare, un domeniu transformat în model de cooperare emblematică UE-NATO. Conform Declarației Comune UE-NATO adoptată la Bruxelles în iulie 2018, mobilitatea militară se referă la desfășurarea rapidă a forțelor militare în interiorul Europei, în caz de necesitate. În acest sens, NATO se bazează pe sprijinul țărilor membre ale Uniunii Europene să faciliteze aspectele legale și birocratice pentru traversarea frontierelor, dar și pe Uniunea Europeană pentru finanțarea îmbunătățirii infrastructurii rutiere, feroviare, portuare, aeroportuare, pentru ca, în caz de conflict, NATO să poată desfășura în 24-48 de ore forțe și tehnică grea militare.

”Proiectele de mobilitate militară și de dublă utilizare oferă sinergii și oportunități clare. Un pachet de mobilitate militară în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei (CEF) va fi disponibil pentru finanțarea infrastructurii de transport civil-militar cu dublă utilizare, pe baza unor reguli clare. Acest lucru ar permite modernizarea infrastructurii noastre de transport în același timp, facilitând mișcarea rapidă și transportul forțelor și echipamentelor militare, contribuind astfel la protecția Uniunii și a cetățenilor săi”, aasigură Adina Vălean, în contextul în care, potrivit propunerii de buget UE pentru 2021-2027, aproximativ 6,5 miliarde de euro vor fi alocate prin CEF pentru mobilitate militară.

Adina Vălean, comisarul european nominalizat de guvernul Ludovic Orban după consultarea președintelui Klaus Iohannis și desemnat pentru portofoliul transporturilor de către Ursula von der Leyen, va fi audiată joi în Comisia pentru transport a Parlamentului European. În cazul în care candidatura Adinei Vălean va primi votul pozitiv al comisiei de specialitate, împreună cu votul pozitiv acordate de celelalte comisii de resort pentru comisarii propuși de Franța și Ungaria, cei trei comisari se vor alătura echipei Ursulei von der Leyen ce va fi supusă votului de învestire în plenul Parlamentului European la 27 noiembrie și care își va prelua mandatul la 1 decembrie 2019.