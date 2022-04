Adina Vălean: UE alocă 339 milioane de euro pentru accelerarea investițiilor în infrastructura de transport care sprijină mobilitatea militară

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Josep Borrell, și prim-ministrul Slovaciei Eduard Heger au devenit vineri primii lideri internaționali care au vizitat locul masacrului de la Bucea, comis de armata rusă și în urma căruia au murit sute de civili ucraineni.

von der Leyen și Borrell, însoțiți de șeful guvernului slovac, efectuează o vizită în Ucraina pentru a se întâlni cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, la o săptămână distanță după o vizită similară a președintei Parlamentului European, Roberta Metsola.

“A fost important să încep vizita mea la Bucea. Pentru că la Bucea umanitatea noastră a fost distrusă. Mesajul meu pentru poporul ucrainean: Cei responsabili pentru atrocitățile comise vor fi aduși în fața justiției. Lupta voastră este lupta noastră. Mă aflu astăzi la Kiev pentru a vă spune că Europa este de partea voastră“, a scris von der Leyen, pe Twitter.

It was important to start my visit in Bucha.

Because in Bucha our humanity was shattered.

My message to Ukrainian people:

Those responsible for the atrocities will be brought to justice.

Your fight is our fight.

I’m in Kyiv today to tell you that Europe is on your side. pic.twitter.com/oVEUOPDuD6

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 8, 2022