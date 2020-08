Adjunctul secretarului de stat al SUA, Stephen Biegun, întâlnire cu liderul opoziției din Belarus, Svetlana Tihanovskaia: Sprijinim dreptul cetățenilor din Belarus de a-și determina propriul viitor

Adjunctul secretarului de stat al SUA, Stephen Biegun, a avut luni o întrevedere cu ministrul lituanian de externe, Linas Linkevicius, ministrul apărării, Raimundas Karoblis și alți oficiali din acest stat baltic pentru a discuta despre situația din Belarus, dar și despre amenințările pe care le prezintă Rusia și China, precum și despre promovarea drepturilor omului și a democrației.

În cadrul unui comunicat al Departamentului de Stat al SUA, oficialul american a reafirmat prietenia longevivă dintre Statele Unite și Lituania și angajamentul comun al ”națiunilor noastre față interesele de securitate, economice și globale”.

#DepSecBiegun was pleased to meet with minister Raimundas Karoblis of @Lithuanian_MoD. We are grateful for #Lithuania’s 🇱🇹 partnership in defending freedom around the world, and we are committed to defending @NATO’s territorial integrity. #USinLT #AlliedStrong #USLTSecurity pic.twitter.com/cUhqhGNFGh

— U.S. Embassy Vilnius (@USEmbVilnius) August 24, 2020