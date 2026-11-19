Sectorul științelor vieții este foarte important pentru Suedia, reprezentând aproape 10% din exporturile țării, a declarat Samuel Tunfjord, adjunctul șefului de misiune al Ambasadei Suediei în România, la ARPIM Forum 2026.

„Aproximativ 50% din PIB-ul nostru provine din exporturi. Prin urmare, suntem nevoiți să inovăm. Avem o strategie națională pentru științele vieții, care include o serie de domenii prioritare, precum utilizarea datelor medicale, medicina de precizie și integrarea științei în sistemul de sănătate. Aș dori să insist în mod special asupra acestui ultim aspect, deoarece este esențial să ne asigurăm că știința și cercetarea aduc beneficii sistemului de sănătate și, implicit, populației. Acest lucru depinde de o cooperare strânsă între Guvern, cele 21 de regiuni ale Suediei, universități și industrie”, a spus el.

Tunfjord a menționat existența unui punct de coordonare la nivelul Guvernului, care are rolul de a reuni și coordona diferiții actori implicați în acest sector, precizând că Ministerul Afacerilor Externe, din care face parte, nu este inclus în această structură.

„Avem și Agenția pentru Produse Medicale, Läkemedelsverket, care gestionează o inițiativă numită Sweet Trial. Aceasta reunește sistemul de sănătate, mediul academic, pacienții și industria, cu scopul de a simplifica procedurile și de a facilita desfășurarea studiilor clinice în Suedia, atât pentru companiile internaționale, cât și pentru cele naționale. Această inițiativă este încă la început, iar primul apel de propuneri a fost lansat în 2026. Este însă un proiect pe care îl vom urmări în perioada următoare”, a explicat acesta.

În ceea ce privește România, Tunfjord a subliniat că s-au făcut progrese importante, inclusiv prin finanțarea europeană destinată spitalelor și prin eforturile de digitalizare.

„Una dintre provocări este, desigur, nivelul relativ scăzut al cheltuielilor pentru sănătate în comparație cu media Uniunii Europene, deși acesta este în ușoară creștere. O altă provocare ține de coordonare și de existența unor structuri care funcționează izolat. Acestea ar putea fi consolidate prin crearea unui punct de coordonare similar celui pe care îl avem noi la nivelul Guvernului suedez”, a spus el.

În opinia lui Tunfjord, România are și atuuri care pot fi valorificate în dezvoltarea sectorului științelor vieții. Acesta a menționat în special experiența în dezvoltarea de software și numărul mare de specialiști în tehnologia informației și în domeniile STEM, care ar putea contribui la inițiative din acest sector.

În încheierea intervenției sale, Samuel Tunfjord a subliniat că Strategia europeană pentru științele vieții și agenda privind competitivitatea trebuie să ofere direcția de dezvoltare a sectorului, în contextul unei piețe europene tot mai competitive.

„Aș dori, de asemenea, să privim în mod pozitiv oportunitățile pe care le aduce inteligența artificială și progresele semnificative la care ne putem aștepta în acest sector în următorii ani. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitația de a participa astăzi. Aștept cu interes să ascult în continuare intervențiile celorlalți vorbitori și sper să ajungem la concluzii concrete, care să poată fi puse în practică”, a concluzionat Samuel Tunfjord.

Ediția aniversară a ARPIM Forum 2026, care marchează 30 de ani de activitate ai Asociației Române a Producătorilor Internaționali de Medicamente (ARPIM), reunește înalți reprezentanți ai statului român și ai instituțiilor europene, reprezentanți ai autorităților din sănătate, profesioniști în domeniul sănătății, mediul academic, industria și organizațiile de pacienți, într-un dialog deschis despre viitorul sănătății în România.

Un moment cheie al Forumului este lansarea unui parteneriat cu Colegiul Medicilor din România, prin semnarea unui protocol de colaborare între ARPIM și CMR, care reflectă importanța cooperării dintre profesia medicală și industria medicamentelor inovatoare în dezvoltarea unui sistem de sănătate modern, accesibil și centrat pe pacient.

În plus, Forumul ARPIM 2026 oferă o oportunitate de dialog privind perspectiva înființării unui Consiliu pentru elaborarea unei strategii naționale în domeniul științelor vieții, o inițiativă menită să faciliteze dialogul și cooperarea între autoritățile publice, profesioniștii din domeniul sănătății, mediul academic, industria și organizațiile de pacienți. Inițiativa își propune să contureze o viziune strategică pentru România, aliniată la prioritățile europene în domeniul științelor vieții, al inovării și al competitivității.

Evenimentul se desfășoară sub Înaltul Patronaj al Președintelui Senatului României și a fost găzduit de Comisia pentru Sănătate din Senat, fiind organizat în parteneriat cu CaleaEuropeană.ro.