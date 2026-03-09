Adjunctul și fostul contracandidat al lui Kövesi îi succede la șefia EPPO: Germanul Andrés Ritter va deveni procuror-șef european la 1 noiembrie 2026

Consiliul Uniunii Europene a convenit joi asupra numirii lui Andrés Ritter în funcția de nou procuror-șef european al European Public Prosecutor’s Office (EPPO), începând cu data de 1 noiembrie 2026.

Andrés Ritter s-a alăturat serviciului de procuratură din Germania în 1995 și a condus mai multe parchete. Ritter este procuror-șef european adjunct din 2020, numit în această poziție după ce a pierdut cursa pentru șefia EPPO în favoarea Laurei Codruța Kövesi.

EPPO este un organism independent al European Union responsabil pentru investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a infracțiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii (de exemplu, fraudă, corupție, fraude transfrontaliere în materie de TVA de peste 10 milioane de euro).

Procurorul-șef european conduce EPPO, organizează activitatea instituției și reprezintă Oficiul în relațiile cu instituțiile UE, statele membre și țările terțe.

Procurorul-șef european este numit pentru un mandat de șapte ani, care nu poate fi reînnoit. Mandatul actualei șefe a EPPO, Laura Codruța Kövesi, expiră la 30 octombrie 2026.

Procurorii europeni, împreună cu procurorul-șef european, formează Colegiul EPPO. Aceștia supraveghează investigațiile și urmărirea penală. Consiliul numește câte un procuror european pentru fiecare dintre cele 24 de state membre participante.

Procurorul-șef european este numit prin acord comun între Consiliu și Parlamentul European. Numirea trebuie acum să fie confirmată și de European Parliament.

EPPO este responsabil pentru investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor care afectează interesele financiare ale UE în fața instanțelor competente ale statelor membre. Primul procuror-șef european din istorie, Laura Codruța Kövesi, a fost numit în 2019. Până la sfârșitul anului 2025, EPPO avea 3.602 investigații active, cu un prejudiciu estimat total de peste 67,2 miliarde de euro adus bugetelor UE și naționale.

În prezent, 24 de state membre participă la EPPO: Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Slovacia, Spania și Suedia.