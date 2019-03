Administrația Prezidențială confirmă că Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei și-a anulat vizita în România. Președintele Klaus Iohannis urma să aibă o întâlnire cu acesta la Palatul Cotroceni

Premierul Viorica Dăncilă a făcut clarificări, duminică seara, într-o intervenție telefonică pentru un post de televiziune din România, legat de anunțul său privind relocarea ambasadei României din Israel la Ierusalim, spunând că o asemenea mișcare ar fi o decizie bună în contextul relațiilor cu Statele Unite ale Americii și Israel și că poziționarea sa a fost una corectă din moment ce a precizat că trebuie urmați toți pașii prevăzuți de Constituție, relatează Agerpres. Premierul a recunoscut, de asemenea, că decizia finală se află la președintele României.

,,În discursul meu am vorbit despre mutarea ambasadei la Ierusalim, dar (…) am formulat într-un mod corect, am spus că trebuie să îndeplinim toţi paşii constituţionali. Nu am spus: eu voi muta ambasada. Am spus că trebuie să respectăm Constituţia”, citează Agerpres.

Premierul Dăncilă s-a declarat dezamăgită de reacţia pe care Administraţia Prezidenţială a avut-o după discursul său din SUA, precizând că afirmația sa a reprezentat totodată o opinie personală.

,,Cred că declarația președintelui, vorbind despre ignoranță și despre faptul că nu se știu pașii de către premierul României, nu a făcut decât să mă dezamăgească. Eu am avut o abordare corectă și am luat în calcul faptul că Constituția trebuie respectată. Că opinia mea este că trebuie să facem acest pas, asta e altceva. Dar este o opinie personală. Important e să respectăm Constituția României”, a mai adăugat aceasta.

Într-o încercare de a-și apăra declarațiile făcute la Washington, Dăncilă a mai spus că oricine are dreptul la liberă exprimare, după ce Președintele Klaus Iohannis a considerat intervenția primului ministru o depășire a atribuțiilor sale, anunțând o decizie care nu aparține ,,doar Guvernului României, așa cum dorește să lase impresia”.

,,Libertatea de exprimare este a oricui. Eu am spus doar că vom îndeplini procedurile constituționale. Eu, ca prim-ministru, mi-aș dori să facem acest pas”.

Viorica Dăncilă a sesizat nemulțumirea șefului statului, exprimată duminică seara, într-un comunicat, legată de faptul că premierul ar fi totalmente ignorant ,,în domeniul politicii externe și în ceea ce privește luarea unor decizii importante ale statului român” și a recunoscut că în discuția privind mutarea ambasadei la Ierusalim președintele Klaus Iohannis are ultimul cuvânt.

,,Am vorbit despre deschiderea mea, am inițiat un memorandum în cadrul Guvernului, în care să se analizeze această oportunitate (n.r. relocarea ambasadei la Ierusalim). (…) Ceea ce pot face eu în acest sens, ca prim ministru, voi face. (…) Decizia finală, conform Constituţiei, este la preşedinte”, a precizat premierul.

Poziția președintelui Klaus Iohannis în această privință este, însă, deja cunoscută, șeful statului considerând că o asemenea mutare ar avea consecințe importante pe dimensiunea politicii externe, afectând procesul de pace din Orientul Mijlociu, dar ar contraveni și poziției Uniunii Europene, rezoluțiilor ONU și dreptului internațional în general.

Mutarea ambasadei României la Ierusalim ar echivala cu recunoașterea suveranității Israelului asupra orașului, revendicat și de Palestina, precum și a statutului de capitală indivizibilă a statului, ceea ce este în opoziție cu abordarea comunității internaționale privind rezolvarea statutului Ierusalimului prin negociere între părțile aflate în conflict și viziunea că Orașul Sfânt ar trebui să fie ,,capitala ambelor state”, potrivit Rezoluției 67/19 din 4 decembrie 2012, a Adunării Generale a ONU.

De altfel, UE condamnă statele care doresc mutarea misiunilor lor diplomatice în Ierusalim, încălcând astfel consensul internațional asupra orașului, în baza Rezoluției 478 a Consiliului de Securitate al ONU care cere tuturor statelor ,,care au înființat misiuni diplomatice la Ierusalim să le retragă din Cetatea Sfântă”.

Premierul Viorica Dăncilă ignoră, însă, aceste lucruri, argumentând că ,,România trebuie să aibă propriile sale opinii, alegeri” și că, ,,atunci când alegem să avem o opinie separată, asta nu înseamnă că ne poziționăm împotriva statelor membre sau UE”. În viziunea sa, mutarea ambasadei statului român de la Tel Aviv la Ierusalim ar îmbunătăți imaginea României.

,,Cred că România ar fi mai respectată dacă avem tăria să ne spunem punctul de vedere. Am văzut la Washington cât de important este ca un stat să aibă propria sa opinie. Am văzut modul în care a reacționat sala, am simțit modul în care au apreciat acest discurs sau paragrafe din discurs. Am văzut oameni în primul rând care plângeau și acest lucru m-a făcut să mă gândesc că oamenii aveau de multă vreme aceste așteptări de la noi. România a fost ascultată de SUA, de Israel, dar și de alte state. România a ocupat prima pagină a multor publicații și despre România s-a vorbit pe multe posturi de televiziune. Acest lucru e deosebit de important pentru noi”.

Aceasta mai consideră că președintele Iohannis ar trebui să se gândească serios la opțiunea mutării ambasadei, deoarece acest lucru ar fi pozitiv pentru România raportat la relațiile strategice cu SUA și Israel.

„Cred că România ar fi mai respectată dacă avem tăria să ne spunem punctul de vedere (…) Sper ca președintele României să pună în balanță și să ia decizia cea mai importantă pentru țara noastră. Să nu uităm că SUA e partenerul strategic care asigură securitatea României, că există o legătură foarte mare între Israel și SUA și m-aș bucura foarte mult ca România să facă parte din acest trio. Ar fi o oportunitate. Trebuie să facem ce e bine pentru România, nu să gândim din punct de vedere personal. Eu sper ca președintele să ia în calcul toate aceste lucruri”.

Amintim că, în decembrie 2017, într-o lovitură dată proceseului de pace din Orientul Mijlociu, președintele american Donald Trump a recunoscut Ierusalimul drept capitala Israelului, după care a decis, mutarea ambasadei americane de la Tel Aviv în acest oraș, în 2018. În replică, UE a încercat să lanseze un proiect de rezoluție prin care condamna această acțiune, însă România, alături de Cehia și Ungaria au respins documentul, conducând la neadoptarea lui.

Premierul Viorica Dăncilă a anunțat duminică mutarea ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim cu ocazia susținerii discursului inaugural al Conferinței internaționale a Comitetului Americano-Israelian pentru Politici Publice (AIPAC), de la Washington.

AIPAC este un grup de lobby care susţine politici pro-israeliene în faţa Congresului şi Executivului SUA, cu peste 100.000 de membri, 70 de birouri regionale şi o reţea „vastă” de donatori.

În prezent, AIPAC este unul dintre cele mai puternice grupuri de lobby din SUA, atrăgând totodată şi numeroase critici din partea politicienilor americani. De aceea, mai mulţi dintre aceştia au boicotat conferinţa de anul acesta, susţinând că AIPAC a acţionat pentru a împiedica eforturi diplomatice precum acordul cu Iranul sau prin invitarea unor persoane cunoscute pentru încălcările drepturilor omului. Printre cei care au fost invitaţi şi au declarat că vor boicota evenimenul se numără şi fostul candidat la alegerile prezidenţiale americane, Bernie Sanders.

