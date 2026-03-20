Administrația Trump analizează ocuparea sau blocada insulei iraniene Kharg pentru a forța redeschiderea Strâmtorii Ormuz

Administrația președintelui american Donald Trump analizează posibilitatea ocupării sau blocării insulei iraniene Kharg pentru a forța redeschiderea Strâmtorii Ormuz, potrivit unor informații publicate de Axios, pe baza unor surse din interiorul administrației, preluate de The Guardian.

Informațiile, care nu au fost confirmate independent, indică faptul că Washingtonul ia în calcul inclusiv desfășurarea a mii de soldați americani pentru a susține operațiunile din Orientul Mijlociu, în contextul în care conflictul cu Iranul a intrat deja în a treia săptămână.

„Vrea Strâmtoarea Ormuz deschisă. Dacă trebuie să ocupe insula Kharg pentru a face asta, asta se va întâmpla. Dacă decide o invazie de coastă, asta se va întâmpla. Dar această decizie nu a fost încă luată”, a declarat un oficial de rang înalt pentru Axios.

Un alt oficial a subliniat că o eventuală desfășurare de trupe nu ar reprezenta o excepție, dar încă nu a fost adoptată o decizie finală în acest sens.

„Am avut întotdeauna trupe pe teren în conflicte sub fiecare președinte, inclusiv Trump. Știu că este o obsesie în mass-media și înțeleg dimensiunea politică, dar președintele va face ceea ce este corect”, a declarat oficialul american.

Printre opțiunile analizate se numără asigurarea trecerii în siguranță a petrolierelor prin Strâmtoarea Ormuz, în principal prin mijloace aeriene și navale. Surse citate de Reuters indică, însă, că securizarea completă a rutei ar putea implica și desfășurarea de trupe americane pe teritoriul iranian, inclusiv pe insula Kharg, o operațiune considerată de unii oficiali drept extrem de riscantă, în condițiile în care Iranul poate lovi zona cu rachete și drone.

Insula Kharg, situată în Golful Persic la aproximativ 24 de kilometri de coasta Iranului, reprezintă un nod strategic major, prin care tranzitează circa 90% din exporturile de țiței ale țării.

Deși infrastructura petrolieră nu a fost vizată inițial, Statele Unite au bombardat recent instalații militare de pe insulă. Președintele Donald Trump a avertizat că ar putea reconsidera decizia de a evita infrastructura energetică dacă Iranul sau alte state „fac orice pentru a interfera” cu libera circulație a navelor prin Strâmtoarea Ormuz.

Tensiunile din zonă au dus deja la blocarea de facto a acestei rute maritime esențiale, după ce Iranul a început să atace nave comerciale ca răspuns la acțiunile SUA și Israelului, ceea ce a determinat o creștere accentuată a prețurilor petrolului.