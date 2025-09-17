SUA
Administrația Trump aprobă prima tranșă de ajutor militar pentru Ucraina, finanțată de aliați, potrivit unor surse
Primele pachete de ajutor militar american pentru Ucraina din partea actualei administrații Trump au fost aprobate și ar putea fi expediate în curând, odată cu reluarea livrărilor de arme către Kiev – de această dată printr-un nou acord financiar cu aliații, au declarat pentru Reuters două surse familiare cu situația, relatează Agerpres. Este vorba despre prima utilizare a unui mecanism – „Prioritised Ukraine Requirements List” (PURL) – dezvoltat de Statele Unite și partenerii lor pentru a furniza Ucrainei arme din stocurile americane, folosind fonduri provenite din statele membre NATO.
Potrivit surselor, subsecretarul american pentru politica de apărare, Elbridge Colby, a aprobat până la două transporturi de câte 500 milioane de dolari fiecare, în cadrul mecanismului PURL. Noul cadru transatlantic ar putea aduce Ucrainei armament de până la 10 miliarde de dolari, într-un moment în care președintele Donald Trump și-a exprimat frustrarea față de continuarea atacurilor Moscovei asupra țării vecine, în pofida eforturilor sale de a obține o soluționare negociată a conflictului.
Până acum, administrația Trump a vândut arme sau a livrat donații Ucrainei care fuseseră aprobate anterior de fostul președinte Joe Biden, un susținător ferm al Kievului. Inventarul exact al echipamentelor aprobate spre achiziție de europeni nu a fost dezvăluit, însă sursele au precizat că pachetul include sisteme de apărare aeriană, de care Ucraina are nevoie urgentă în contextul intensificării atacurilor cu drone și rachete ale Rusiei.
„Este exact ce au cerut. Foarte mult echipament”, a spus una dintre surse. „Este fluxul care le-a permis până acum să stabilizeze liniile de front.”
Experții consideră că necesitățile Ucrainei rămân aceleași ca în ultimele luni, respectiv sisteme de apărare aeriană, interceptoare, rachete și artilerie. Pentagonul nu a răspuns încă solicitării de comentarii pe marginea subiectului.
INTERNAȚIONAL
Primul acord tehnologic dintre Regatul Unit și SUA va aduce noi progrese în domeniul sănătății și al energiei. Starmer: „Punem bazele unui viitor în care vom fi lideri mondiali în tehnologiile de mâine”
Primul acord tehnologic dintre Regatul Unit și Statele Unite va aduce noi progrese în domeniul sănătății, energiei curate produsă local și mai multe investiții în comunitățile și întreprinderile din Marea Britanie și Statele Unite, se arată într-un comunicat al Downing Street.
În cadrul vizitei de stat a președintelui Statelor Unite, Regatul Unit și Statele Unite au convenit asupra unui Acord pentru prosperitate tehnologică, axat pe dezvoltarea celor mai dinamice tehnologii, precum inteligența artificială, tehnologia cuantică și energia nucleară.
Londra dorește o expansiune istorică a energiei nucleare, cu accent pe implementarea reactoarelor modulare mici, care urmează să fie folosite și în România pentru extinderea capacității energiei nucleare.
Acest acord survine în contextul în care cele mai mari companii americane din domeniul tehnologiei și inteligenței artificiale – precum Microsoft, NVIDIA, Google, OpenAI și CoreWeave – s-au angajat să investească împreună 31 de miliarde de lire sterline pentru a consolida infrastructura britanică de inteligență artificială și tehnologiile de vârf, de la centre de date la cipuri – puterea de procesare din spatele AI. Angajamentele anunțate se adaugă celor 44 de miliarde de lire sterline deja investite în sectorul britanic de AI și tehnologie, sub actuala guvernare.
„Acest Acord marchează o schimbare de generație în relația noastră cu Statele Unite, modelând viitorul a milioane de oameni de pe ambele maluri ale Atlanticului și aducând creștere, securitate și oportunități în întreaga țară. Prin colaborarea cu companii de talie mondială din Regatul Unit și Statele Unite, punem bazele unui viitor în care, împreună, vom fi lideri mondiali în tehnologiile de mâine, creând locuri de muncă înalt calificate, sporind veniturile oamenilor și asigurându-ne că acest parteneriat aduce beneficii în fiecare colț al Regatului Unit”, a declarat premierul britanic Keir Starmer.
În cadrul parteneriatului, Regatul Unit și Statele Unite își vor uni resursele și expertiza pentru a transforma tehnologiile emergente într-un succes comun pentru cetățenii britanici și americani:
sănătate: milioane de pacienți ar putea beneficia mai rapid de tratamente care le salvează viața, întrucât Marea Britanie și SUA colaborează la dezvoltarea unor computere cuantice revoluționare și explorează noi modalități de utilizare a inteligenței artificiale în tratamente personalizate, cu impact inclusiv asupra descoperirii de medicamente. Tehnologii precum AI și calculul cuantic – aplicabile în domenii variate, de la sănătate și energie la spațiu și apărare – pot aduce descoperiri precum medicamente și terapii inovatoare într-un timp și la un cost mult redus față de cel actual.
energie: familiile ar putea avea acces la o energie mai curată și mai fiabilă, datorită unui acord civil nuclear care va reduce birocrația și va accelera implementarea proiectelor nucleare. Aceasta înseamnă că britanicii ar putea fi mai protejați de fluctuațiile internaționale ale prețului combustibililor fosili, iar muncitorii din Regatul Unit ar putea beneficia de locuri de muncă bine plătite generate de aceste proiecte.
comunități și afaceri locale: dezvoltarea infrastructurii de inteligență artificială, susținută prin investiții în ambele țări, va genera locuri de muncă și va stimula creșterea economică. O nouă „zonă de creștere AI” în nord-estul Angliei ar putea atrage investiții și locuri de muncă în valoare de miliarde de lire sterline.
Citiți și Regatul Unit și SUA vor semna un „parteneriat istoric” în domeniul energiei nucleare cu ocazia vizitei lui Trump la Londra. Keir Starmer: Ne pune pe „drumul cel bun către o epocă de aur a energiei nucleare”
Regatul Unit și Statele Unite vor colabora pentru a crea programe comune de cercetare care să extindă utilizarea inteligenței artificiale, inclusiv pentru tratamente personalizate, dar și pentru alte priorități comune, precum energia prin fuziune. Aceasta ar putea însemna că cele două țări vor lucra împreună la dezvoltarea unor noi modele de AI, capabile să aducă descoperiri cu impact major, precum tratamente țintite pentru pacienții care suferă de cancer sau de boli rare și cronice.
Acest acord de referință își arată deja roadele. Un val de investiții și parteneriate, în valoare totală de 31 de miliarde de lire sterline, a fost direcționat marți către Regatul Unit – vizând construirea de noi centre de date, sprijinirea start-up-urilor de AI și a tehnologiilor de vârf, precum și dezvoltarea unor computere cuantice avansate.
ROMÂNIA
Oana Țoiu, „discuție constructivă și fructuoasă” cu secretarul american pentru Energie despre proiecte de interes reciproc și reziliența energetică
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, s-a întâlnit astăzi, la Viena, cu secretarul american pentru Energie, Chris Wright.
Potrivit unui mesaj transmis pe platforma X, cei doi oficiali au avut o „discuție constructivă și fructuoasă”, schimbând opinii pe teme de interes reciproc bilateral, inclusiv proiecte în domeniul energiei nucleare și al gazelor naturale. De asemenea, ei au discutat și despre reziliența energetică.
Constructive and fruitful discussion today in Vienna with Chris Wright, Secretary for the U.S. Department of Energy. We shared views on topics of bilateral mutual interest, including nuclear energy and natural gas projects. Also discussed energy resilience. @SecretaryWright… pic.twitter.com/pp4AERUxUe
— Toiu Oana (@oana_toiu) September 16, 2025
Șefa diplomației române a participat, alături de ministrul energiei Bogdan Ivan, la discuțiile cu partea americană privind consolidarea rolului României ca lider energetic regional prin dezvoltarea producției de energie sigură.
Met today with U.S. Energy @secretarywright — first meeting with the new Washington administration. 🇷🇴🤝🇺🇸
⚡️Romania is becoming a regional energy leader, leveraging Neptun Deep, SMRs, and pragmatic policies to ensure energy security, generate jobs, and lower prices.#IAEA #GC69 pic.twitter.com/dKg6uTfSly
— Bogdan Ivan (@BogdanGruiaIvan) September 16, 2025
Cu acest prilej, partea română a primit aprecierile partenerilor americani privind direcția strategică a Bucureștiului axată pe securitate energetică, locuri de muncă bine plătite și prețuri mai mici la energie pentru români.
SUA
Secretarul de stat american promite Israelului „sprijinul ferm” al SUA pentru atingerea obiectivelor în Gaza: Trump dorește ca războiul să se „încheie”
Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat, în timpul unei vizite în Israel, că Washingtonul va rămâne ferm în sprijinul acordat aliatului său în războiul din Gaza și a cerut eradicarea Hamas, informează Le Monde.
„Populația din Gaza merită un viitor mai bun, dar acest viitor mai bun nu poate începe până când Hamas nu va fi eliminat”, a declarat Rubio reporterilor, vorbind alături de premierul Benjamin Netanyahu.
„Puteți conta pe sprijinul nostru ferm”, a promis oficialul american, în contextul în care Qatar se pregătește să găzduiască un summit împreună cu liderii lumii arabe și musulmane după atacurile aeriene israeliene asupra unor lideri Hamas, aflați în Doha, săptămâna trecută, anunță France 24.
Netanyahu a declarat că vizita lui Rubio a reprezentat un „mesaj clar” că Statele Unite sunt de partea Israelului și l-a lăudat pe președintele Donald Trump pentru sprijinul acordat, numindu-l „cel mai bun prieten pe care Israelul l-a avut vreodată”.
Rubio a criticat planurile țărilor occidentale de a recunoaște un stat palestinian, afirmând că acestea „încurajează” Hamas. „Sunt în mare parte simbolice (…) singurul impact pe care îl au este acela de a face Hamas să se simtă mai încurajat”, a afirmat el.
Secretarul de stat american a mai spus că Trump dorește ca războiul din Gaza să fie „încheiat” – ceea ce ar însemna eliberarea ostaticilor și asigurarea că Hamas „nu mai reprezintă o amenințare”.
În timp ce Statele Unite reafirmă sprijinul pentru obiectivele Israelului în Gaza, Uniunea Europeană, prin președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat măsuri punitive împotriva Israelului, inclusiv suspendarea sprijinului bilateral, sancționarea miniștrilor extremiști și restricții comerciale.
Zeci de mii de palestinieni au murit în atacurile aeriene și terestre ale forțelor israeliene care au urmat după atacul Hamas din octombrie, când 1.200 de persoane au decedat, majoritatea civili, iar alte 200 au fost luate captive.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Președintele Senatului: Statutul de stat candidat la OCDE a adus României beneficii majore – investiții străine directe de aproape 11 miliarde de euro, cel mai ridicat nivel din istorie
Ministrul Energiei a mers la Viena pentru a identifica surse de finanțare și cele mai avansate tehnologii pe care România le poate dezvolta pentru a deveni hub-ul energetic al Europei Centrale și de Est
Gabriela Firea a votat raportul privind Alianța Europeană a Universităților, pentru a opri exodul tinerilor români și a facilita accesul la educație „cot la cot cu profesori și colegi din întreaga Europă”
Cercetarea este esențială pentru protejarea stabilității financiare, afirmă președinta BCE: Supravegherea și reglementarea rămân esențiale
Premierul polonez Donald Tusk, prezent la exercițiile militare „Iron Defender”: „Lumea trebuie să vadă că Polonia și NATO sunt pregătite”
Friedrich Merz: Incursiunile Rusiei în spațiul aerian al Poloniei și României fac parte dintr-un sabotaj al lui Putin și tendință lungă de a ne testa limitele
ICI București, la Bucharest Mobility Summit, pentru a sprijini autoritățile locale și mediul privat cu integrarea de platforme digitale și soluții de tip smart city în infrastructura urbană
Gheorghe Falcă: România se află la periferia UE și NATO și are nevoie de două eforturi majore – conectare cu Europa prin mobilitate militară rapidă și dotare cu armament adecvat
Comisia Europeană își exprimă îngrijorarea cu privire la contractul încheiat de Spania cu Huawei: „Ar crește riscul de interferență străină”
Administrația Trump aprobă prima tranșă de ajutor militar pentru Ucraina, finanțată de aliați, potrivit unor surse
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Ministrul Energiei a mers la Viena pentru a identifica surse de finanțare și cele mai avansate tehnologii pe care România le poate dezvolta pentru a deveni hub-ul energetic al Europei Centrale și de Est
Victor Negrescu cere ca România să nu fie penalizată pentru efectele negative asupra deficitului generate de recomandările Comisiei Europene: Politicile europene nu trebuie să fie un obstacol pentru dezvoltare
“Acesta trebuie să fie momentul de independență al Europei”, ideea călăuzitoare a SOTEU-ului Ursulei von der Leyen: Acum 80 de ani, Europa era “un infern dezlănțuit”. Acum 40 de ani “un continent împărțit în două printr-un zid”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen promite să sprijine “presa europeană să rămână liberă” prin finanțări în noul buget UE: Primul pas din strategia oricărui autocrat, să acapareze mass-media independentă
„Suntem înconjurați de autocrați care vor să ne fragilizeze”, semnalează Siegfried Mureșan, punctând prioritățile pe care UE ar trebui să le aibă în următorii ani: Trebuie să fim puternici pentru a trăi în pace
SOTEU 2025: Ursula von der Leyen propune un „pachet privind rețelele” și prezintă o nouă inițiativă intitulată „Autostrăzi energetice” pentru a avansa pe „calea independenței energetice”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen anunță măsuri sociale pentru o Europă în slujba cetățenilor: o „strategie ambițioasă de combatere a sărăciei, un plan privind locuințele la prețuri accesibile” și „o garanție solidă pentru copii”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen anunță un nou program, „Supremație militară calitativă”, pentru „a sprijini investițiile în capacitățile forțelor armate ucrainene” și o „alianță pentru drone” între Europa și Ucraina
SOTEU 2025: Von der Leyen anunță măsuri punitive împotriva Israelului, inclusiv suspendarea sprijinului bilateral, sancționarea miniștrilor extremiști și restricții comerciale
Volodimir Zelenski a discutat cu Emmanuel Macron după atacul masiv al Rusiei asupra Ucrainei: „Împreună cu Franța, pregătim noi măsuri pentru a ne întări” apărarea
Trending
- U.E.2 days ago
Premierul suedez îl acuză pe Viktor Orban că răspândește „minciuni scandaloase” despre sistemul judiciar al Suediei
- ROMÂNIA1 week ago
Negocieri finale cu CE pentru maximizarea accesului României la fonduri cruciale pentru modernizarea apărării. Nazare: Achizițiile din cadrul SAFE sunt scutite de TVA, iar împrumuturile garantate de UE
- NATO1 week ago
Polonia a doborât în premieră drone rusești care i-au încălcat spațiul aerian după un atac al Rusiei asupra Ucrainei. Varșovia a informat NATO. În SUA se cere un răspuns dur al lui Trump
- NATO1 week ago
Polonia cere activarea articolului 4 din Tratatul NATO. Donald Tusk: Este prima dată când dronele ruse au fost doborâte într-o țară aliată
- NATO7 days ago
România este pregătită “pentru a reacționa la fel”, afirmă Nicușor Dan după ce Polonia a doborât drone ale Rusiei în interiorul propriului spațiu aerian