Administrația Trump aprobă prima tranșă de ajutor militar pentru Ucraina, finanțată de aliați, potrivit unor surse

Primele pachete de ajutor militar american pentru Ucraina din partea actualei administrații Trump au fost aprobate și ar putea fi expediate în curând, odată cu reluarea livrărilor de arme către Kiev – de această dată printr-un nou acord financiar cu aliații, au declarat pentru Reuters două surse familiare cu situația, relatează Agerpres. Este vorba despre prima utilizare a unui mecanism – „Prioritised Ukraine Requirements List” (PURL) – dezvoltat de Statele Unite și partenerii lor pentru a furniza Ucrainei arme din stocurile americane, folosind fonduri provenite din statele membre NATO.

Potrivit surselor, subsecretarul american pentru politica de apărare, Elbridge Colby, a aprobat până la două transporturi de câte 500 milioane de dolari fiecare, în cadrul mecanismului PURL. Noul cadru transatlantic ar putea aduce Ucrainei armament de până la 10 miliarde de dolari, într-un moment în care președintele Donald Trump și-a exprimat frustrarea față de continuarea atacurilor Moscovei asupra țării vecine, în pofida eforturilor sale de a obține o soluționare negociată a conflictului.

Până acum, administrația Trump a vândut arme sau a livrat donații Ucrainei care fuseseră aprobate anterior de fostul președinte Joe Biden, un susținător ferm al Kievului. Inventarul exact al echipamentelor aprobate spre achiziție de europeni nu a fost dezvăluit, însă sursele au precizat că pachetul include sisteme de apărare aeriană, de care Ucraina are nevoie urgentă în contextul intensificării atacurilor cu drone și rachete ale Rusiei.

„Este exact ce au cerut. Foarte mult echipament”, a spus una dintre surse. „Este fluxul care le-a permis până acum să stabilizeze liniile de front.”

Experții consideră că necesitățile Ucrainei rămân aceleași ca în ultimele luni, respectiv sisteme de apărare aeriană, interceptoare, rachete și artilerie. Pentagonul nu a răspuns încă solicitării de comentarii pe marginea subiectului.