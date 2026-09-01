Administrația Trump pregătește 4 milioane de dolari pentru presa de dreapta din Europa, într-un pachet de cel puțin 25 milioane pentru cauze conservatoare

Administrația președintelui american Donald Trump intenționează să aloce 4 milioane de dolari pentru susținerea presei de dreapta din Europa, în cadrul unui pachet de cel puțin 25 milioane de dolari destinat organizațiilor societății civile care promovează cauze conservatoare în regiune, relatează Reuters, preluat de Agerpres, care citează patru persoane familiarizate cu planurile.

Finanțările riscă să amplifice tensiunile dintre administrația Trump și unele guverne europene, care au acuzat deja Washingtonul de tentative de implicare în politica lor internă, într-un moment în care mai multe țări din Europa se pregătesc pentru alegeri în următorii ani.

Biroul pentru Democrație, Drepturile Omului și Muncă din cadrul Departamentului de Stat susține că fondurile urmăresc consolidarea relațiilor transatlantice și promovarea libertății de exprimare. Departamentul de Stat a notificat Congresul, la 21 august, cu privire la intenția de a aloca banii, potrivit surselor Reuters, care au vorbit sub protecția anonimatului.

Din cele 4 milioane de dolari destinate proiectelor media, 3 milioane ar urma să finanțeze un program pentru „documentarea și analizarea regresului democratic în Europa în raport cu migrația în masă și ilegală, peisajul mass-media independente și agendele legislative ale entităților supranaționale”.

Un alt milion de dolari ar urma să fie utilizat pentru crearea unui consorțiu de jurnaliști independenți care să abordeze subiecte precum suveranitatea națională, drepturile naturale și libertatea religioasă în Europa.

Reuters nu a putut stabili ce organizații sau jurnaliști ar urma să primească finanțările.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a precizat că Biroul pentru Democrație, Drepturile Omului și Muncă nu finanțează partide politice și că administrația Trump rămâne angajată în apărarea democrației și a drepturilor omului la nivel mondial, inclusiv în Europa. Comisia Europeană nu a răspuns imediat solicitării de comentarii formulate de Reuters.

Administrația Trump s-a îndepărtat în mare măsură de abordarea tradițională americană privind promovarea democrației și a drepturilor omului, acordând o atenție mai mare problemelor economice și comerciale. În paralel, Washingtonul a susținut cauze asociate politicienilor de dreapta și a criticat ceea ce consideră a fi reducerea la tăcere a vocilor conservatoare în mediul online.

Aproximativ 10 milioane de dolari din finanțările pentru proiecte legate de Europa au fost deja anunțate public prin trei apeluri lansate de Departamentul de Stat în lunile iulie și august. Notificarea transmisă Congresului la 21 august vizează fonduri suplimentare de cel puțin 15 milioane de dolari, ceea ce ridică valoarea totală a pachetului la minimum 25 de milioane.

Planurile au provocat reacții critice în unele capitale europene.

„Franța și europenii nu vor tolera nicio tentativă de ingerință străină în procesele lor electorale, indiferent de unde provine aceasta”, a transmis în luna iulie ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot, ca reacție la anunțurile privind finanțările americane.

Granturile pentru Europa fac parte dintr-o propunere mai amplă a Departamentului de Stat, în valoare de aproape 180 milioane de dolari. Pachetul include, între altele, programe pentru documentarea presupuselor abuzuri împotriva comunităților minoritare din Africa de Sud și sprijinirea societății civile împotriva a ceea ce Washingtonul descrie drept „excese judiciare și cenzură” în Brazilia.

Sunt prevăzute, totodată, și finanțări tradiționale pentru promovarea democrației, concentrate asupra unor regimuri represive precum cele din China și Coreea de Nord.

Pachetul de finanțare ar urma să fie definitivat până la sfârșitul lunii septembrie, potrivit altor trei persoane familiarizate cu demersurile.