Admiterea la SNSPA în 2021, cea mai mare concurență din ultimii 15 ani cu șapte candidați pe un loc la buget

Școala Națională de Studii Politice și Administrative a înregistrat în 2021 cea mai mare concurență din ultimii 15 ani la concursul de admitere, fiind în medie de șapte candidați pe un loc la buget, potrivit unui comunicat remis caleaeuropeana.ro.

Luni, 19 iulie 2021, Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) a afișat rezultatele admiterii online la programele de licență din cadrul celor 7 domenii fundamentale din științele sociale: management, psihologie, relații internaționale și studii europene, sociologie, științe administrative, științe ale comunicării, științe politice.

SNSPA a scos la concurs 800 de locuri fără taxă la cele 10 programe de studii universitare de licență. SNSPA a înregistrat un număr de aproximativ 5.340 de candidaturi depuse de absolvenții cu diplomă de Bacalaureat, înscriși online în platforma de admitere a instituției.

„La admiterea din această vară, SNSPA a înregistrat cel mai mare număr de candidați din ultimii ani. Concurența a crescut anul acesta, fiind în medie de șapte candidaţi pe un loc la buget, pe toată universitatea. Tineri din toată țara ne-au arătat că își doresc să devină studenți la SNSPA și s-au arătat interesați de oportunitățile academice pe care consorțiul european CIVICA le oferă. SNSPA este locul în care absolvenții de liceu, care au promovat Bacalaureatul cu rezultate bune, se pot pregăti, la standarde euro-atlantice, în domeniul științelor guvernării. Sunt extrem de bucuros că printre candidați se află tineri proveniţi din centrele de plasament, pentru care avem o politică instituțională specială și le oferim burse pe tot parcursul anilor de studii. De asemenea, este într-o dinamică pozitivă numărul tinerilor din Republica Moldova și a celor din diaspora, care și-au propus să studieze în România, la SNSPA. Totodată, a crescut și numărul aplicațiilor transmise de cetățenii străini, în cadrul unor acorduri bilaterale între România și țara de origine sau pe cont propriu valutar.”, a susținut rectorul SNSPA, prof. univ. dr. Remus Pricopie.

În perioada 20-25 iulie 2021, fiecare candidat va confirma locul la programul de studii la care a fost admis și se va înmatricula conform calendarului anunțat de fiecare facultate în parte.

Admiterea la cele 56 de programe de masterat ale SNSPA continuă. Înscrierile online se încheie vineri, 23 iulie 2021, iar rezultatele vor fi afișate marți, 27 iulie 2021. Platforma de admitere oferă posibilitatea candidaților de a alege masterate din oferta educațională a tuturor structurilor academice din SNSPA. Condițiile de admitere sunt stabilite în funcție de domeniul fiecărui masterat și presupun evaluarea unei probe de concurs, realizată de candidat/ă conform condițiilor specifice domeniului, afişate pe website-urile instituției. Toate informațiile legate de admiterea online la masteratele SNSPA pot fi consultate aici.

Din anul 2019, SNSPA este membră CIVICA – Universitatea Europeană de Științe Sociale, alianță universitară europeană care aduce împreună, într-un campus online, opt instituții de prestigiu în domeniul științelor sociale, umaniste, în managementul afacerilor și politicilor publice: Sciences Po (Franța), Bocconi University (Italia), Central European University (Ungaria), European University Institute (organizație interguvernamentală europeană), Hertie School (Germania), SNSPA (România), Stockholm School of Economics (Suedia) și London School of Economics and Political Science (Marea Britanie).

Studenții SNSPA pot, prin CIVICA, să beneficieze de experiențe europene de predare și cercetare, să urmeze cursuri cu certificare europeană (CIVICA) și să se bucure de toate facilitățile unui campus inter-universitar european. Apartenența SNSPA la consorțiul educațional CIVICA creează pentru studenții români mai multe oportunități de interacțiune și colaborare cu colegi din întreaga Europă. CIVICA înseamnă astăzi peste 50.000 de studenţi și 7.000 de cadre didactice, care interacționeză în 9 limbi de predare.