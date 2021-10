ADR inițiază o consultare publică pentru caietul de sarcini privind transformarea digitală a administrației publice din România, un proiect de 30 de milioane de euro

Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) a inițiat marți procedura de consultare publică pentru caietul de sarcini privind transformarea digitală a administrației publice din România, în valoare de peste 30 de milioane de euro, informează un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Caietul de sarcini detaliază procedura de realizare a unui acord cadru și poate fi accesat aici.

Procesul de consultare publică presupune transmiterea de sugestii, observații sau recomandări de către reprezentanți ai companiilor IT din România. Termenul limită pentru formularea observațiilor este vineri, 22 octombrie 2021.

„Procedura de consultare publică este un instrument esențial de transparentizare a procesului de licitație publică. De-a lungul timpului, industria IT din România a criticat modul în care s-au scris caietele de sarcini pentru marile proiecte de digitalizare a administrației. Însă acest feedback venea mereu în momentul în care caietele de sarcini erau deja în procedura de licitație publică. Reprezentanții industriei IT au acum ocazia de a contribui cu propuneri, sugestii și observații la cel mai important proiect de digitalizare a sectorului public – acordul cadru pentru transformarea digitală a administrației publice din România. Este convingerea noastră că tehnologia are un rol fundamental în transformarea economiei și a societății românești”, a declarat Octavian Oprea, președintele ADR.

Caietul de sarcini prevede resursele umane și tehnologice necesare pentru consolidarea transformării digitale a administrației publice.

Tehnologia și revoluția datelor oferă statelor un potențial semnificativ de creștere a eficienței și a calității serviciilor publice, precum și de sporire a transparenței și a încrederii cetățenilor. Acest lucru a devenit cu atât mai important cu cât statele continuă să se confrunte cu efectele pandemiei COVID-19 și se străduiesc să realizeze o redresare rezilientă. Criza a evidențiat, de asemenea, costurile economice și sociale asociate cu întârzierea digitalizării.

Instituțiile publice au o oportunitate uriașă de a valorifica instrumentele digitale pentru a optimiza managementul, furnizarea de servicii publice și capabilitatea generală a statului, ceea ce va genera consolidarea unor servicii publice universal accesibile și orientate către cetățean.

Pentru realizarea obiectivelor specifice și pentru a permite accesul cât mai multor companii calificate la procedura de achizitie, ADR a împărțit acest acord cadru în 11 loturi. Fiecare lot reprezintă un segment din procesul de dezvoltare software, după cum urmează:

Analiză de business – stă la baza oricărui proces de dezvoltare software și asigură identificarea celor mai potrivite soluții în vederea realizării obiectivelor propuse. Achiziționarea serviciilor de analiză de business este necesară pentru elaborarea documentației cu cerințe funcționale și de business pentru proiectele ce urmează a fi dezvoltate; Analiză tehnică – este de asemenea fundamentală pentru procesul de dezvoltare software și asigură identificarea celor mai potrivite soluții tehnice în vederea realizării obiectivelor propuse; Dezvoltare software – este principala activitate de producție și creare a produselor care fac obiectul caietului de sarcini; Testare funcționalități – conform standardului de piață, este necesara execuția unui set de scenarii funcționale și reale pentru a se asigura de faptul ca produsul software a fost construit corect și nu a omis nicio funcționalitate menționată în Business Requirements Document (BRD); Testare securitate – conform standardului de piață, testele de securitate au devenit un pas important și obligatoriu în procesul de dezvoltare software, în special datorită numărului mare de atacuri informatice. Testul de securitate oferă garanția faptului că soluțiile achiziționate nu conțin vulnerabilități supuse atacurilor informatice; Servicii mentenanță infrastructură server – orice produs software are nevoie de infrastructură software pentru a putea fi publicat și făcut disponibil beneficiarului. Infrastructura server necesită monitorizare permanentă pentru a se asigura disponibilitatea produsului software către beneficiar; Servicii mentenanță software – produsele software pot genera erori chiar și după o testare/acceptanță riguroasă. Scopul serviciului de mentenanță e de a asigura buna funcționare a produsului și după încheierea perioadei de dezvoltare/garanție; Blockchain – pentru multă vreme, tehnologiile blockchain au fost asociate cu criptomonedele, dar utilizarea lor este mult mai largă, de la modul în care companiile își reconfigurează operațiunile și lanțurile de aprovizionare, la modul de securizare, partajare și utilizare a datelor în instituțiile publice – pentru creșterea încrederii, transparenței și eficienței. ADR și-a propus să exploreze aceste tehnologii pentru identificarea celor mai eficiente modalități de aplicare la nivel guvernamental și va acționa pentru pilotarea și, ulterior, implementarea tehnologiilor blockchain în proiectele instituționale; AI – având în vedere evoluția tehnologică, AI – Inteligența Artificială este o tehnologie inovativă cu numeroase beneficii în domeniul guvernamental. Existența unor tehnologii fiabile de inteligență artificială poate aduce numeroase beneficii, iar abordarea UE cu privire la AI va convinge cetățenii să utilizeze cu încredere aceste tehnologii. Inteligența artificială (AI) poate contribui în identificarea de soluții la multe dintre problemele societății, dar acest lucru poate fi realizat numai dacă tehnologia este de înaltă calitate și dacă se dezvoltă și se utilizează într-un mod etic. În sectorul public, Automatizarea și Inteligența Artificială – RPA (Robotic Process Automation) și Chatbots au un potențial semnificativ pentru susținerea reducerii costurilor, îndeplinirea așteptărilor cetățenilor, stimularea productivității și eficientizarea activității angajaților; VR/AR – Virtual Reality / Augmented Reality sunt identificate ca tehnologii inovative cu numeroase beneficii pentru sectorul guvernamental: creșterea productivității, îmbunătățirea calității serviciilor publice oferite cetățenilor, creșterea gradului de informare a cetățenilor și a încrederii acestora în instituțiile publice. Utilizarea pe scară mai largă a realităţii augmentate (AR) şi a realităţii virtuale (VR) în domenii precum comerţ, sănătate şi servicii, va aduce un plus de 1,5 trilioane de dolari la PIB-ul global până în 2030 şi va transforma 23 milioane de locuri de muncă, potrivit raportului global ”Seeing is believing”; Big data – au un potențial enorm în sectorul public. Activitățile cotidiene ale unui guvern, cum ar fi gestionarea beneficiilor sociale, colectarea impozitelor, monitorizarea sistemelor naționale de sănătate și educație, înregistrarea datelor de trafic și emiterea documentelor oficiale generează și colectează cantități mari de date în fiecare zi. Disponibilitatea acestor informații în timp real permite instituțiilor publice să ia decizii mai informate mai rapid și să implementeze schimbările necesare.

În vederea realizării proiectelor propuse și care fac obiectul acestui acord cadru, ADR își propune să selecteze un număr de 15 companii per lot, cu excepția lotului de Mentenanță software, unde vor fi selectate 5 companii per lot. În cadrul fiecărui lot, atribuirea se va face în baza unor contracte subsecvente cu reluarea competiției.

Managementul acordului cadru, inclusiv implementarea administrativă și procedurală aferentă fiecărui contract subsecvent va fi asigurat de către o echipă de implementare din partea ADR, care va gestiona totodată și documentele elaborate de prestator în cadrul fiecărui contract subsecvent (analize, rapoarte, facturi, alte tipuri de documente etc.).