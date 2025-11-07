ROMÂNIA
ADR: Peste 200 de spitale din România se vor digitaliza complet cu ajutorul finanțării europene din PNRR
Peste 200 de spitale din România vor intra într-un amplu proces de digitalizare completă, beneficiind de interoperabilitate și soluții de inteligență artificială dedicate fluxurilor clinice, totul fiind posibil cu ajutorul finanțării europene, mai exact prin Programul Național de Transformare Digitală a Sănătății, finanțat din PNRR, anunță Autoritatea pentru Digitalizarea României.
„Sănătatea digitală nu mai este o temă de viitor, ci o realitate prezentă, iar România face pași concreți spre un sistem medical modern și sigur. Inteligența artificială în sănătate nu înseamnă doar algoritmi, ci o fundație solidă de guvernanță, date curate și încredere între instituții. Totul pentru binele oamenilor”, a transmis ADR.
De asemenea, Comitetul Tehnico-Economic (CTE) din cadrul Autorității pentru Digitalizarea României sprijină transformarea digitală a domeniului medical, construită pe trei piloni esențiali:
- Infrastructura comună – Cloudul Privat Guvernamental și platformele de date medicale.
- Interoperabilitatea – standarde HL7 FHIR, cadre eHealth și dosarul electronic al pacientului.
- Încrederea – aplicarea normelor AI Act, GDPR și auditarea algoritmilor medicali.
Nicușor Dan avertizează că Europa riscă să piardă lupta economică cu SUA și China și face apel la mediul privat să vină cu “politici gata scrise” pentru o Românie competitivă acolo unde statul nu are capacitate
Preşedintele Nicuşor Dan a apreciat vineri că dacă Europa continuă să meargă aşa cum a mers, va pierde lupta economică cu Statele Unite şi cu China, în opinia sa fiind esenţială o relansare a competitivităţii Europei, iar în ceea ce privește țara noastră a îndemnat mediul privat să compenseze capacitatea limitată din administrația românească și să contribuie la formularea politicilor pentru o Românie competitivă.
Șeful statului a participat la evenimentul „Dialog pentru dezvoltare – Summit 2025 – Dezvoltare inteligentă, competitivitate europeană”, organizat de Confederaţia Patronală Concordia.
În cadrul intervenției sale, șeful statului a vorbit despre nevoia urgentă de a relansa competitivitatea Uniunii Europene, despre colaborarea dintre stat și mediul privat și despre rolul strategic al României într-un context regional marcat de tensiuni și nevoi sporite de securitate.
„Cuvântul cheie este, cum s-a spus deja, competitivitate, și creștere economică, și trebuie să o spunem foarte direct – dacă Europa continuă să meargă așa cum a mers, va pierde lupta cu Statele Unite și va pierde lupta economică cu China”, a declarat președintele.
Nicușor Dan a subliniat că o relansare a competitivității europene este „esențială” și că aceasta presupune curajul de a regândi unele direcții stabilite de Uniune în contexte economice și politice diferite față de cele actuale.
„Asta înseamnă curaj, inclusiv de a repune în discuție niște chestiuni pe care Europa și le-a trasat în urmă cu 5–10 ani, într-un alt context. Asta înseamnă că trebuie să fim rapizi, să nu mai pierdem foarte mult timp în a găsi echilibrul perfect între politici economice, politici sociale, politici de mediu”, a spus el.
Președintele a invocat rapoartele Letta și Draghi, subliniind importanța lor pentru reformarea economiei europene.
„Asta înseamnă să ne uităm cu atenție la cele două rapoarte, Letta și Draghi, de anul trecut, să întărim Piața Unică, să simplificăm, să debirocratizăm, și să ne uităm la energie și să investim în energie, pentru că energia va fi tot, tot, tot mai importantă și prețul la energie este strict legat de acest concept de competitivitate”, a continuat acesta.
Referindu-se la România, Nicușor Dan a felicitat mediul privat pentru rolul determinant în menținerea creșterii economice. „Vreau să salut încă o dată mediul privat, care a ținut și a dezvoltat România toți acești ani, de multe ori împotriva, sau în ciuda, politicilor statului”, a completat el.
Șeful statului a insistat asupra nevoii de colaborare strânsă între sectorul public și cel privat, invitând reprezentanții mediului de afaceri să contribuie activ la formularea de politici economice.
„Este un moment în care mediul privat și statul trebuie să înceapă să colaboreze, și aici – din nou, neformal – vă încurajez să intrați în domenii în care, în mod normal, mediul economic nu ar trebui să intre”, a îndemnat Nicușor Dan.
Președintele a explicat că administrația publică are nevoie de sprijin în formularea politicilor și strategiilor, având în vedere capacitatea limitată a statului de a elabora rapid și eficient documente complexe.
„Așa cum este statul român azi, va dura, și atunci vă încurajez să veniți dumneavoastră cu politici gata scrise și cu puncte de vedere gata făcute, gata să fie implementate, acolo unde în mod normal statul ar trebui să o facă”, a continuat el.
El a oferit exemple concrete, referindu-se la viitorul Cadrul Financiar Multianual al Uniunii Europene (2028–2034) și la bugetul național.
„Cadrul Financiar Multianual va fi 2028–2034, este o negociere în cadrul Uniunii Europene, care se va finaliza la sfârșitul anului viitor și asta va da o direcție de dezvoltare a economiei europene și a economiei românești. (…) Vrem punctul dumneavoastră de vedere în această negociere”, a spus el.
Totodată, a propus o abordare colaborativă în elaborarea bugetului României pentru anul 2026. „Bugetul național – care sunt zonele economice pe care vrem să le stimulăm? (…) Astfel încât dezbaterea pe bugetul pe 2026 să aibă o puternică componentă cu privire la economia națională”, a completat șeful statului.
În privința educației și a pieței muncii, președintele a subliniat decalajul existent între cererea mediului privat și oferta sistemului de învățământ.
„Cum facem ca școala și ce produce școala să fie în acord cu ce așteptați dumneavoastră în piață, ca forță de muncă?”, a întrebat el, adăugând că „teoretic, dumneavoastră ar trebui să trimiteți către Guvern niște principii, iar acolo niște specialiști să elaboreze aceste principii și să le transforme în acte legislative”.
Nicușor Dan a recunoscut însă lipsa de capacitate administrativă a statului de a transforma ideile în politici publice.
„Această teorie nu funcționează, pentru că nu există capacitatea administrativă de a transforma niște idei care sunt corecte în niște principii. (…) În momentul acesta, nu există această capacitate administrativă, să o spunem foarte clar.” Din acest motiv, el a cerut sprijinul mediului privat pentru perioada de tranziție: „Vă rog, în această perioadă de tranziție, să faceți ceea ce în mod normal nu ar trebui să faceți dumneavoastră și ar trebui să facă administrația – să veniți cu propunerile gata făcute pentru a fi implementate”, a punctat acesta.
Președintele a atins și tema deficitului comercial, pledând pentru o mai bună utilizare a instrumentelor de diplomație economică. „Pentru a corecta acest deficit comercial, trebuie să lucrăm împreună – statul cu mediul privat – și, pentru asta, trebuie să folosim aparatul nostru diplomatic, așa cum toată lumea o face, pentru a stimula exporturile din România și pentru a găsi, pentru a stimula parteneriatele potrivite care să ajute economia noastră.”
El a subliniat însă că, „în momentul acesta, nu prea există proiect”, explicând că „nu există acest aparat de stat în momentul acesta. Vă rugăm, acolo unde se poate, să-l supliniți, și statul să poată să se plieze pe niște politici pe care le definiți.”
În încheiere, președintele României a făcut referire la contextul geopolitic actual și la nevoia de investiții în apărare. „Suntem într-un context în care securitatea devine importantă. Asta înseamnă că, din păcate, trebuie să investim în apărare. De principiu, e mai bine să plătești profesori decât oameni care fac mitraliere, dar ăsta este contextul”, a afirmat el.
Totodată, a evidențiat potențialul industriei românești de apărare. „Acest context oferă oportunități economiei românești, care are încă niște oameni, niște meseriași, care știu să facă lucruri. (…) În cadrul industriei de apărare, există zone noi, care pot fi abordate și dintr-o perspectivă de tehnologie clasică, care pot fi abordate și dintr-o perspectivă de automotive. Astea sunt niște avantaje competitive pe care vă invit să reflectați”, a completat șeful statului.
În încheie, președintele Nicușor Dan a reiterat dorința sa de a construi „o interfață reală între stat și mediul privat” care să ducă la o Românie mai competitivă în cadrul Uniunii Europene.
DOCUMENT Un grup de 20 de congresmeni americani cer Pentagonului să reconsidere decizia de a retrage soldați din România
Decizia Pentagonului de a retrage 700 de soldați americani din România ca parte a redimensionării prezenței rotaționale în Europa riscă să submineze angajamentele Washingtonului în Europa, față de Alianța Nord-Atlantică și chiar propriul angajament al președintelui Donald Trump de a obține o pace durabilă în Ucraina, avertizează 20 de congresmeni americani într-o scrisoare adresată joi secretarului apărării Pete Hegseth.
„Din februarie 2022, Vladimir Putin a purtat un război brutal de agresiune împotriva Ucrainei. Drept răspuns, SUA au condus o coaliție globală de aliați care au sprijinit apărarea Ucrainei, întărind totodată determinarea și capacitatea NATO de a se apăra în fața atacurilor hibride și cinetice lansate de Kremlin”, se arată în documentul care poate fi consultat aici.
Semnatarii atrag atenția că „incursiunile recente ale dronelor rusești în Polonia, survolurile acestora deasupra teritoriilor Estoniei și României și utilizarea continuă de către Moscova a tacticilor de război hibrid împotriva NATO demonstrează că această amenințare este persistentă și de lungă durată”.
În contextul în care NATO și-a consolidat descurajarea, inclusiv prin asumarea unui obiectiv de 5% din PIB pentru cheltuielile de apărare, congresmenii subliniază că „România a îndeplinit în mod constant exigențele Alianței și s-a dovedit o gazdă robustă și competentă pentru trupele americane”.
Aceștia evidențiază și rolul strategic al țării noastre la Marea Neagră: „Pe lângă contribuțiile sale la apărarea Mării Negre și găzduirea sistemului american de apărare antirachetă Aegis Ashore, Bucureștiul a demonstrat o determinare constantă în sprijinul apărării colective a NATO”
În opinia lor, în momentul în care administrația SUA caută să asigure o pace de durată în Ucraina, este esențial ca Washingtonul să transmită un semnal de tărie și consecvență în fața agresiunii ruse.
„Retragerea a sute de soldați de pe flancul estic al NATO, în timp ce războiul din Ucraina continuă, subminează speranța bipartizană de a vedea încheierea conflictului în termenii Ucrainei. Această decizie oferă muniție propagandistică Kremlinului, care încearcă să sugereze că SUA se retrag din Europa tocmai când Ucraina și aliații europeni au cea mai mare nevoie de sprijinul american”, se arată în scrisoarea dată publicității în timp ce secretarul general al NATO, Mark Rutte, se afla în România. Într-un interviu pentru CaleaEuropeană.ro, Rutte a precizat că decizia SUA de a repoziționa forțe militare “nu are nicio legătură cu România” și că Statele Unite rămân complet implicate în România și în NATO.
„Îndemnăm cu fermitate la o reconsiderare a acestei decizii și solicităm o prezentare clară în fața Congresului și a comisiilor relevante a modului în care Pentagonul intenționează să consolideze relația transatlantică și să-și continue angajamentele față de NATO”, conchid cei 20 de congresmeni.
Săptămâna trecută, România și aliații din NATO au fost informați de decizia Statelor Unite privind redimensionarea trupelor americane din Europa, ca parte a conceptului Global Posture Review, exercițiul periodic de evaluare a prezenței și implicării militare americane la nivel global.
Efectivele americane rămân neschimbate la bazele de la Deveselu și Câmpia Turzii, singura modificare urmând a se produce la baza de la Mihail Kogălniceanu, unde nu va mai fi dislocată o brigadă rotațională, a anunțat miercuri ministrul apărării, Ionuț Moșteanu. Statele Unite vor retrage o parte dintre trupele dislocate pe Flancul Estic al NATO, urmând ca în cele trei baze din România să rămână în jur de 1.000 de militari.
Prezența trupelor americane din România, prin redimensionarea forței rotaționale care opera și în țara noastră, revine, de fapt, la nivelul dinaintea războiului din Ucraina, a transmis și președintele Nicușor Dan.
În același timp, Armata Statelor Unite ale Americii a declarat că decizia de a nu înlocui trupele americane care pleacă din România nu reprezintă o retragere a SUA din Europa, în timp ce ambasadorul Statelor Unite la NATO, Matthew Whitaker, a asigurat că “Statele Unite rămân angajate față de România ca aliat NATO de încredere”. El a avut ulterior și o convorbire telefonică cu ministrul de externe Oana Țoiu.
O reacție a venit și din partea președinții Comisiilor pentru Forțele Armate din Congresul american. Astfel, senatorul republican Roger Wicker, președintele Comisiei pentru Forțele Armate din Senat, și reprezentantul republican Mike Rogers, au emis o declarație comună în care își exprimă îngrijorarea față de anunțul Pentagonului privind încetarea rotației brigăzii americane din România, considerând că decizia „pare necoordonată și în contradicție directă cu strategia președintelui”.
Până la confirmarea oficială a acestei decizii, publicația ucraineană Kyiv Post a relatat marți noapte că administrația președintelui american Donald Trump este pregătită să retragă mii de soldați americani din România și și-a notificat aliații occidentali la începutul acestei săptămâni cu privire la decizia sa de a retrage trupele, un anunț oficial fiind așteptat în zilele următoare. Totodată, publicația americană Stars and Stripes a relatat în aceeași zi că Divizia a 3-a Infanterie a preluat comanda operațiunilor Armatei SUA în regiunea Mării Negre, cu o forță operativă de soldați trimiși în România pentru o misiune de nouă luni.
De la nivel european, Comisia Europeană a estimat că decizia Statelor Unite de a-și reduce parțial trupele de la baza Mihail Kogălniceanu din România demonstrează necesitatea ca Uniunea Europeană să-și crească cheltuielile de apărare. De asemenea, Franța și Germania au reacționat la planurile Statelor Unite de a-și reduce contingentul militar din România, subliniind că această decizie nu reprezintă un semn de slăbiciune, ci o adaptare firească a prezenței americane în Europa și o dovadă a încrederii Washingtonului în aliații săi europeni.
În aceeași perioadă, NATO desfășoară în România exercițiul militar Dacian Fall, care presupune, între altele, ridicarea grupului de luptă al NATO la nivel de brigadă. În context, ministrul francez a reconfirmat că Franța va rămâne în România cu numărul de militari stabilit în cadrul NATO, acesta fiind mărit în ultima perioadă.
Eurobarometru: 58% dintre români consideră că războiul din Ucraina este principala provocare cu care se confruntă Uniunea Europeană
