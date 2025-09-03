CHINA
Adrian Năstase răspunde criticilor MAE privind prezența la parada de la Beijing: Am participat ca persoană privată. Cândva va trebui să explic importanța memoriei în politica externă
Fostul premier Adrian Năstase a declarat că a fost prezent la parada militară de la Beijing ca persoană particulară și nu a reprezentat conducerea politică actuală, apreciind totodată că Ministerul Afacerilor Externe “nu a înțeles că evenimentul nu a avut loc la Moscova”.
“La evenimentul de astăzi am participat în calitate de fost demnitar și, deci, de persoană particulară. În niciun caz nu am dorit să reprezint conducerea politică actuală. Cred că MAE nu a înțeles: evenimentul a avut loc la Beijing, nu la Moscova. Oricât de mare ar fi influența mea în China, nu cred că pot decide pe cine să invite președintele Xi în țara sa. Așa cum nu pot să decid pe cine să invite președintele Trump în Alaska. Cândva va trebui să explic, mai pe larg, despre importanța memoriei în politica externă“, a scris Năstase pe blog.
El a precizat că se află în aceste zile la Beijing, în calitate de fost demnitar, pentru a participa la un eveniment de amploare, organizat cu ocazia comemorării a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei și a fascismului în cel de-Al Doilea Război Mondial. Alături de Adrian Năstase s-a aflat și Viorica Dăncilă.
Într-o postare pe Facebook, și Ambasada Chinei a mulțumit foștilor premieri ai României “pentru participarea la acest eveniment de înaltă semnificație”.
Citiți și România nu este reprezentată de politicieni care se așează onorați lângă Putin, transmite MAE după prezența foștilor premieri Năstase și Dăncilă la parada militară de la Beijing: “Un patriot nu s-ar gudura pe lângă agresor”
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a reacționat dur după ce foștii prim-miniștri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au participat la parada militară organizată la Beijing cu prilejul împlinirii a 80 de ani de la finalul celui de-al Doilea Război Mondial.
Evenimentul s-a desfășurat în prezența președintelui chinez Xi Jinping și a mai multor lideri autoritari, printre care Vladimir Putin și Kim Jong Un. În imagini apar și președintele Iranului, dar și premierul Slovaciei, Robert Fico, și ministrul de externe al Ungariei Peter Szijjarto, două țări membre ale Uniunii Europene.
„România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşează onorați în poză lângă Putin astăzi. Acasă ei vorbesc despre patriotism, dar un patriot nu s-ar gudura pe lângă agresor, sigur nu la câteva zile de când o dronă rusească a atacat o navă la sute de metri de granița noastră pe Dunăre, la săptămâni de când Rusia a bombardat şi comunități în Ucraina unde se vorbeşte limba română”, a declarat șefa diplomației române.
Țoiu a subliniat că, deși Năstase și Dăncilă au participat la eveniment în calitate de persoane private, calitatea lor de foști șefi de guvern a fost probabil un criteriu al invitației, ceea ce „indică o intenție de a arăta influența asupra României”.
Totuși, a adăugat ministrul, „Putin a reușit să arate doar că legăturile lor sunt legate de trecut şi nu de viitorul României”.
În mesajul său, Oana Țoiu a reafirmat orientarea fermă a României către valorile occidentale și parteneriatele strategice.
„România şi-a ales clar calea: Uniunea Europeană, parteneriatul strategic cu SUA, susținerea democrațiilor și a vecinilor noștri în acestă perioadă dificilă. Pentru a construi acest viitor în continuare, politicienii prieteni cu Putin nu ne reprezintă!”, a conchis șefa diplomației române.
CHINA
Flancat de Putin și Kim la parada de la Beijing, Xi Jinping proclamă că “marea renaștere a națiunii chineze este de neoprit”: Lumea se confruntă cu o alegere între pace și război
Președintele chinez Xi Jinping a avertizat că lumea se confruntă cu o alegere între pace și război, în timp ce a condus cea mai mare paradă militară organizată vreodată de China, flancat de Vladimir Putin și Kim Jong-un, marcând printr-o demonstrație de forță o săptămână de gesturi diplomatice considerate o sfidare la adresa Occidentului, relatează The Guardian.
Putin și Kim, liderii autoritari ai Rusiei și Coreei de Nord, s-au numărat printre zecile de șefi de stat prezenți la paradă – o impresionantă desfășurare de tehnică militară și personal, menită să marcheze 80 de ani de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, pe care China îl numește Războiul de Agresiune al Japoniei.
Însă, imaginea fără precedent a celor trei discutând și strângându-și mâinile pe covorul roșu a fost cea care, potrivit analiștilor, a transmis un mesaj de sfidare la adresa Occidentului, într-un context în care tarifele comerciale și politica imprevizibilă a președintelui american Donald Trump tensionează relațiile SUA atât cu aliați, cât și cu rivali.
— Mao Ning 毛宁 (@SpoxCHN_MaoNing) September 3, 2025
„Astăzi, omenirea se confruntă cu alegerea între pace sau război, dialog sau confruntare, câștig reciproc sau joc de sumă nulă”, a declarat Xi în fața unei mulțimi de peste 50.000 de spectatori adunați în Piața Tiananmen, adăugând că poporul chinez „stă ferm de partea corectă a istoriei”.
El a afirmat că China este o mare națiune care „nu este niciodată intimidată de tirani”, o aluzie voalată la SUA și aliații săi, și a avertizat că China este „de neoprit”, înainte să înceapă demonstrația masivă de forță militară.
“Marea renaștere a națiunii chineze este de neoprit, iar nobila cauză a păcii și dezvoltării umane va triumfa cu siguranță”, a proclamat el un discurs.
The great rejuvenation of the Chinese nation is irresistible!
The noble cause of peace and development of humanity will prevail! pic.twitter.com/FrNoyt9Q0D
— Mao Ning 毛宁 (@SpoxCHN_MaoNing) September 3, 2025
China a prezentat parada drept o demonstrație de unitate cu alte țări, iar prezența lui Kim marchează prima dată când acesta apare la un eveniment împreună cu Xi și Putin. Este doar a doua vizită raportată în afara țării în ultimii șase ani pentru liderul nord-coreean.
Military parade, Chinese style pic.twitter.com/1huPPoJdsV
— Mao Ning 毛宁 (@SpoxCHN_MaoNing) September 3, 2025
Military parade, Chinese style pic.twitter.com/1huPPoJdsV
— Mao Ning 毛宁 (@SpoxCHN_MaoNing) September 3, 2025
Citiți și Trump îi salută sarcastic pe Xi Jinping, Putin și Kim Jong Un care “conspiră împotriva SUA” la parada militară de la Beijing și cere onorarea “sângelui” vărsat de SUA în victoria Chinei în cel de-al Doilea Război Mondial
Evenimentul a atras o reacție aproape imediată din partea lui Trump.
„Îi urez președintelui Xi și minunatului popor al Chinei o zi de sărbătoare măreață și de durată”, a scris Trump pe platforma sa Truth Social.
„Transmiteți, vă rog, cele mai calde salutări din partea mea lui Vladimir Putin și lui Kim Jong-un, în timp ce conspirați împotriva Statelor Unite ale Americii.”
Prezența lui Putin la Beijing a coincis cu un atac aerian masiv lansat de Rusia asupra Ucrainei, în urma căruia au fost răniți cel puțin patru lucrători feroviari și care a determinat Polonia să ridice avioane de apărare.
Citiți și România nu este reprezentată de politicieni care se așează onorați lângă Putin, transmite MAE după prezența foștilor premieri Năstase și Dăncilă la parada militară de la Beijing: “Un patriot nu s-ar gudura pe lângă agresor”
Printre ceilalți invitați s-au numărat președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, și șeful juntei din Myanmar, Min Aung Hlaing. Niciun lider occidental major nu a fost prezent. Kim a fost însoțit de fiica sa, Kim Ju-ae, potrivit imaginilor difuzate de presa de stat nord-coreeană. În imagini apar și președintele Iranului, dar și premierul Slovaciei, Robert Fico, și ministrul de externe al Ungariei Peter Szijjarto, două țări membre ale Uniunii Europene.
Analiștii politici spun că parada a fost concepută pentru a demonstra influența lui Xi asupra unor națiuni care caută să remodeleze ordinea globală condusă de Occident. Ea a avut loc la doar câteva zile după ce orașul chinez Tianjin a găzduit un summit major al liderilor Organizației pentru Cooperare de la Shanghai, la care a participat de asemenea Putin.
La summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai care a avut loc la Tianjin, președintele chinez Xi Jinping și cel rus Vladimir Putin au atacat Occidentul, evocând “mentalități de Război Rece” și “bullying” geopolitic.
CHINA
Trump îi salută sarcastic pe Xi Jinping, Putin și Kim Jong Un care “conspiră împotriva SUA” la parada militară de la Beijing și cere onorarea “sângelui” vărsat de SUA în victoria Chinei în cel de-al Doilea Război Mondial
Președintele american Donald Trump a declarat marți că omologul său chinez, Xi Jinping, “conspiră” cu liderii rus, Vladimir Putin, și nord-coreean, Kim Jong Un, pe care i-a primit la Beijing pentru o uriașă paradă militară care comemorează sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial.
“Marea întrebare la care trebuie să se răspundă este dacă președintele Xi al Chinei va menționa sau nu sprijinul masiv și „sângele” pe care Statele Unite ale Americii le-au acordat Chinei pentru a o ajuta să-și asigure LIBERTATEA față de un invadator străin foarte ostil. Mulți americani au murit în lupta Chinei pentru victorie și glorie. Sper că sunt onorați și amintiți pe bună dreptate pentru curajul și sacrificiul lor!”, a scris Trump, pe Truth Social, despre parada militară de la Beijing.
El le-a urat “președintelui Xi și minunatului popor chinez să aibă o zi de sărbătoare minunată și de neuitat”.
“Vă rog să transmiteți salutările mele călduroase lui Vladimir Putin și Kim Jong Un, în timp ce conspirați împotriva Statelor Unite ale Americii“, a spus liderul de la Casa Albă, în ceea ce a părut a fi un ton sarcastic.
La summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai care a avut loc la Tianjin, președintele chinez Xi Jinping și cel rus Vladimir Putin au atacat Occidentul, evocând “mentalități de Război Rece” și “bullying” geopolitic.
Ulterior, în timpul unui interviu radio cu prezentatorul Scott Jennings, Trump nu s-a arătat îngrijorat de o posibilă alianță între Rusia și China.
“Avem, de departe, cele mai puternice forțe militare din lume și ei nu vor folosi niciodată forțele lor militare împotriva noastră. Credeți-mă, acesta ar fi cel mai rău lucru pe care l-ar putea face vreodată”, a adăugat el, citat de Agerpres.
Liderul american s-a adresat țării marți după-amiază din Biroul Oval pentru a anunța că va muta sediul Comandamentului pentru Spațiu al SUA din statul Colorado în statul Alabama. În acel context a fost întrebat și despre războiul Rusiei în Ucraina, dar a preferat să rămână evaziz asupra măsurilor ce vor fi luate după ce summitul său cu Putin din Alaska nu s-a soldat cu o evoluție a negocierilor pentru pace.
Totuși, Trump s-a arătat din nou “foarte dezamăgit” de Putin.
CHINA
“Spiritul de la Shanghai”? Xi și Putin atacă Occidentul la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai, evocând “mentalități de Război Rece” și “bullying” geopolitic
Summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai, entitate prezentată adesea ca o contrapondere la NATO, a reunit la aceeași masă liderii Chinei și Rusiei, Xi Jinping și Vladimir Putin, care și-au exprimat pozițiile în contextul tensiunilor geopolitice globale, cu președintele chinez având inclusiv discuții cordiale cu premierul indian Narendra Modi, iar cel rus cu omologul turc Recep Tayyip Erdogan.
Președintele chinez Xi Jinping a folosit ocazia pentru a critica ceea ce a numit „comportament de intimidare”/ bullying geopolitic în ordinea internațională actuală, lansând un apel către statele membre să rămână unite.
„Trebuie să respectăm echitatea și justiția, să ne opunem mentalității de Război Rece, confruntării între tabere și comportamentului de intimidare”, a declarat Xi, citat de Deutsche Welle.
Liderul chinez a subliniat că lumea se confruntă cu „haos și interdependențe tot mai complexe”, iar statele Organizației pentru Cooperare de la Shanghai au misiuni dificile în materie de securitate și dezvoltare.
„Privind spre viitor, într-o lume aflată în turbulențe și transformare, trebuie să continuăm să urmăm spiritul de la Shanghai, să rămânem ancorați în realitate și să ne îndeplinim mai bine rolurile”, a continuat Xi, care a repurtat și o victorie diplomatică prin participarea premierului indian, Narendra Modi, alături de care a spus că ambii lideri sunt “prieteni, nu rivali”.
🇷🇺🇨🇳 Presidents Vladimir Putin & Xi Jinping 🤝
Russia’s President Vladimir Putin takes part in a welcoming ceremony held for the participants in the 2025 Shanghai Cooperation Organisation Summit in Tianjin, China.
The official events of the Summit to take place on September 1. pic.twitter.com/PjYWUK26b1
— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) August 31, 2025
În paralel, președintele rus Vladimir Putin a folosit tribuna summitului pentru a-și justifica invazia din Ucraina.
Într-un discurs ținut la Tianjin, Putin a reiterat teza sa conform căreia războiul ar fi fost provocat de o „lovitură de stat” la Kiev, susținută de Occident, și de încercările „constante” ale Vestului de a atrage Ucraina în NATO.
Putin a făcut trimitere și la întâlnirea pe care a avut-o în august, în Alaska, cu președintele Statelor Unite, Donald Trump.
El a susținut că, deși luptele continuă, în cadrul discuțiilor ar fi fost conturate „înțelegeri” ce ar putea pregăti terenul pentru un viitor acord de pace. Acest subiect l-a abordat liderul rus și cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan într-o întrevedere bilaterală. Liderul turc s-a oferit să-l găzduiască pe omologul rus în Turcia, iar Putin a salutat eforturile de mediere din partea Ankarei a ceea ce el numește „criza ucraineană”.
Summitul oferă platformă pentru reafirmarea discursurilor divergente ale Beijingului și Moscovei, marcate de criticile Chinei la adresa ordinii internaționale conduse de Occident și de încercările Rusiei de a justifica războiul din Ucraina. La ultima lor întrevedere care a avut loc la parada militară de la Moscova de Ziua Victoriei în cel de-al Doilea Război Mondial, Putin și Xi Jinping s-au prezentat drept “prieteni de oțel” care vor “contracara decisiv politica de dublă îngrădire a SUA împotriva Rusiei și Chinei”. Xi și Putin s-au întâlnit de zeci de ori și au semnat un parteneriat strategic “fără limite” în februarie 2022, cu mai puțin de trei săptămâni înainte ca Putin să-și trimită armata în Ucraina. China este cel mai mare partener comercial al Rusiei și a oferit Moscovei un colac de salvare economic, care a ajutat-o să facă față sancțiunilor occidentale.
Alături de țările partenere și observatoare ale OCS, la Tianjin se întâlnesc șefi de stat și de guvern din aproximativ douăzeci de țări. Reprezentanții a douăsprezece organizații regionale și internaționale participă, de asemenea, la acest summit, care își propune să plaseze China în centrul competiției strategice, scrie și Agerpres.
Evenimentul îi reunește, totodată, pe președintele iranian Massoud Pezeshkian, președintele turc Recep Tayyip Erdogan și președintele belarus Aleksandr Lukașenko, precum și pe prim-miniștrii indian Narendra Modi și pakistanez Shehbaz Sharif.
Summitul, primul de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, este descris ca fiind cel mai important din punct de vedere al participării de la crearea OCS în 2001. Acesta are loc pe fundalul unor multiple crize care îi afectează direct pe membrii săi: confruntarea comercială a SUA cu China și India, războiul din Ucraina și disputa privind problema nucleară iraniană.
Țările OCS reprezintă aproape jumătate din populația lumii și 23,5% din PIB-ul planetei. Organizația este adesea prezentată ca o contrapondere la NATO.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Ministrul Finanțelor, „dialog constructiv” cu misiunea FMI despre „viitorul economic” al țării: „O ajustare voluntară este întotdeauna mai lină decât una impusă”
Comisarul european pentru Extindere: Muntenegru ar putea deveni al 28-lea stat membru al UE în 2028
Energia nucleară este o chestiune de securitate națională, afirmă Nicușor Dan la demararea lucrărilor de retehnologizare a Unității 1 de la Cernavodă
Tarifele netransparente și neaplicarea legislației întârzie avizele necesare în construcții. Ce recomandări face Consiliul Concurenței
Adrian Năstase răspunde criticilor MAE privind prezența la parada de la Beijing: Am participat ca persoană privată. Cândva va trebui să explic importanța memoriei în politica externă
New Strategy Center subliniază necesitatea de a accelera operaționalizarea Hub-ului UE de Securitate Maritimă la Constanța: Atacul Rusiei cu dronă navală pe Dunăre arată un risc real de sabotaj pentru România
Marea Britanie îi sancționează pe rușii responsabili de răpirea și îndoctrinarea copiilor ucraineni: Politica Moscovei este „josnică” și demonstrează „depravarea abisală” de care este capabil Putin
Secretarul general al NATO se așteaptă ca reuniunea Coaliției de Voință de la Paris să clarifice angajamentul europenilor privind garanțiile de securitate pentru Ucraina
Bookfest Chișinău. Cartea rămâne o punte de identitate și apartenență europeană între România și R. Moldova, subliniază Nicușor Dan
ICI București și Serviciul Comercial al SUA au organizat workshopul „Industria de apărare în fața tehnologiilor dual-use și a cerințelor NATO”
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
MAE român vine cu precizări după ce primarul Chișinăului, Ion Ceban, interzis în Spațiul Schengen, a anunțat că se află în Italia: Cu titlu excepțional, Roma i-a acordat „o viză limitată”
UE „pare să fie din ce în ce mai condamnată la irelevanță geopolitică” în fața competitivității Chinei și SUA, avertizează Giorgia Meloni: A fi din nou protagoniștii istoriei și propriului destin nu este un proces lipsit de durere
RADR 2025/Sorin Grindeanu: România, pilon logistic vital la Marea Neagră. Trebuie să punem accent pe dezvoltarea accelerată a infrastructurii de transport
România va sprijini reconstrucția Ucrainei și integrarea sa europeană, promite Nicușor Dan de Ziua Independenței Ucrainei
Dorin Recean salută „nivelul frățesc” al relațiilor dintre R. Moldova și România: Chișinău și București, într-o zi cât mai apropiată, vor sta la masa europeană de decizii pentru viitorul întregului continent
Victor Negrescu: Înaintea alegerilor din R. Moldova, PE va adopta o rezoluție fără precedent pentru a denunța ingerințele Rusiei și a reafirma sprijinul pentru aderarea la UE
PSD pregătește un pachet de măsuri pentru relansare economică. Grindeanu: Vorbim doar despre lucruri negative și dăm un semnal prost. Trebuie să venim și cu soluții pozitive
Taxare inspirată din SUA pentru multinaționale. Nazare: Schimbăm paradigma în privința modului în care tratăm companiile
Ministrul Finanțelor propune o taxă de 25 lei pentru coletele sub 150 euro importate din afara UE: Ar putea aduce 1,3 mld. de lei la bugetul de stat
Soluția oferită de guvernatorul BNR: Dacă vrem să evităm recesiunea, trebuie să accelerăm absorbția fondurilor europene
Trending
- ENERGIE1 week ago
PPC Renewables România a instalat primele turbine pentru cel mai mare parc eolian din Moldova, în județul Vaslui
- EDITORIALE5 days ago
Iulian Chifu: 7 propuneri novatoare pentru Securitatea României
- REPUBLICA MOLDOVA1 week ago
Zelenski, mesaj în română pentru Maia Sandu: Numai împreună, în Europa Unită, vom putea garanta securitatea și o viață demnă tuturor cetățenilor noștri
- POLITICĂ6 days ago
Sorin Grindeanu: Vom prezenta săptămâna viitoare un ”pachet PSD” de măsuri pentru relansarea economică
- COMISIA EUROPEANA2 days ago
Nicușor Dan, către Ursula von der Leyen, la Baza Mihail Kogălniceanu: România dorește să găzduiască la Constanța hub-ul de securitate al UE pentru Marea Neagră