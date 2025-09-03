Adrian Năstase răspunde criticilor MAE privind prezența la parada de la Beijing: Am participat ca persoană privată. Cândva va trebui să explic importanța memoriei în politica externă

Fostul premier Adrian Năstase a declarat că a fost prezent la parada militară de la Beijing ca persoană particulară și nu a reprezentat conducerea politică actuală, apreciind totodată că Ministerul Afacerilor Externe “nu a înțeles că evenimentul nu a avut loc la Moscova”.

“La evenimentul de astăzi am participat în calitate de fost demnitar și, deci, de persoană particulară. În niciun caz nu am dorit să reprezint conducerea politică actuală. Cred că MAE nu a înțeles: evenimentul a avut loc la Beijing, nu la Moscova. Oricât de mare ar fi influența mea în China, nu cred că pot decide pe cine să invite președintele Xi în țara sa. Așa cum nu pot să decid pe cine să invite președintele Trump în Alaska. Cândva va trebui să explic, mai pe larg, despre importanța memoriei în politica externă“, a scris Năstase pe blog.

El a precizat că se află în aceste zile la Beijing, în calitate de fost demnitar, pentru a participa la un eveniment de amploare, organizat cu ocazia comemorării a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei și a fascismului în cel de-Al Doilea Război Mondial. Alături de Adrian Năstase s-a aflat și Viorica Dăncilă.

Într-o postare pe Facebook, și Ambasada Chinei a mulțumit foștilor premieri ai României “pentru participarea la acest eveniment de înaltă semnificație”.

Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a reacționat dur după ce foștii prim-miniștri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au participat la parada militară organizată la Beijing cu prilejul împlinirii a 80 de ani de la finalul celui de-al Doilea Război Mondial.

Evenimentul s-a desfășurat în prezența președintelui chinez Xi Jinping și a mai multor lideri autoritari, printre care Vladimir Putin și Kim Jong Un. În imagini apar și președintele Iranului, dar și premierul Slovaciei, Robert Fico, și ministrul de externe al Ungariei Peter Szijjarto, două țări membre ale Uniunii Europene.

„România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşează onorați în poză lângă Putin astăzi. Acasă ei vorbesc despre patriotism, dar un patriot nu s-ar gudura pe lângă agresor, sigur nu la câteva zile de când o dronă rusească a atacat o navă la sute de metri de granița noastră pe Dunăre, la săptămâni de când Rusia a bombardat şi comunități în Ucraina unde se vorbeşte limba română”, a declarat șefa diplomației române.

Țoiu a subliniat că, deși Năstase și Dăncilă au participat la eveniment în calitate de persoane private, calitatea lor de foști șefi de guvern a fost probabil un criteriu al invitației, ceea ce „indică o intenție de a arăta influența asupra României”.

Totuși, a adăugat ministrul, „Putin a reușit să arate doar că legăturile lor sunt legate de trecut şi nu de viitorul României”.

În mesajul său, Oana Țoiu a reafirmat orientarea fermă a României către valorile occidentale și parteneriatele strategice.

„România şi-a ales clar calea: Uniunea Europeană, parteneriatul strategic cu SUA, susținerea democrațiilor și a vecinilor noștri în acestă perioadă dificilă. Pentru a construi acest viitor în continuare, politicienii prieteni cu Putin nu ne reprezintă!”, a conchis șefa diplomației române.