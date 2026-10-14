Președintele Comisiei pentru Sănătate din Senat, Adrian Streinu-Cercel, pledează pentru prioritizarea decontării de către CNAS a medicamentelor companiilor care desfășoară studii clinice în România

Prof. Univ. Dr. Adrian Streinu Cercel, președintele Comisiei pentru sănătate din Senatul României, prezent la dezbaterea „Mission Early – de la politici publice la implementarea eficientă a îngrijirii cancerului”, organizată de All.Can România, a pledat pentru prioritizarea decontării medicamentelor testate în studii clinice în România, pentru a asigura continuitatea tratamentului pacienților.

„Și una dintre patologiile în care sunt foarte multe studii clinice este patologia oncologică. Și atunci mă gândeam să impunem o legislație prin care (…) cei care investesc în molecule din România și fac studii cu molecule în România să aibă întâietate la înrolarea la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

Potrivit acestuia, o provocare pentru pacient reprezintă continuarea tratamentului după ce un studiu clinic se finalizează: „Ce probabilitate de continuare a terapiei are pacientul – și vorbesc aici de beneficiile pacientului – în momentul în care se oprește studiul. O modalitate era ca, în cadrul studiului, compania să asigure medicația o perioadă N, dar putem folosi această perioadă N pentru a fi decontată prin Casă până la un moment T0.”

De asemenea, Prof. Univ. Dr. Strein-Cerceul susține că o altă componentă importantă în consolidarea studiilor clinice o reprezintă formarea profesională. Senatorul subliniază că țara noastră are nevoie de mai mulți medici pregătiți să coordoneze studii clinice, propunând implementarea unui ghid pentru centrele de cercetare clinică.

„Iar în ceea ce s-a discutat dimineață, s-a discutat un lucru foarte important, și anume să se facă un ghid al site-urilor de cercetare. Și mă bag la chestia asta, în așa fel încât, la sfârșitul unei perioade de timp, toată lumea care este în site-uri de cercetare clinică să vorbească, practic, aceeași limbă. Și formele le putem multiplica”, a afirmat Adrian Streinu-Cercel.

Citiți și: România derulează cele mai puține studii clinice oncologice din Europa de Est, găzduind doar 5,3% din totalul european. Belgia și Țările de Jos, printre statele care excelează

All.Can România face parte din inițiativa All.Can International, la care a aderat în anul 2023, fiind dezvoltată cu sprijinul Bristol Myers Squibb, MSD, Astra Zeneca, Roche, Johnson & Johnson România șI Rayscape, prin implicarea partenerilor științifici, precum Federația Asociația Bolnavilor de Cancer, Alianța Pacienților Cronici din România, Colegiul Farmaciștilor din România, Societatea Națională de Oncologie Medicală din România și InoMed.

All.Can International este o inițiativă globală dedicată îmbunătățirii eficienței tratării cancerului și concentrată pe nevoile reale ale pacienților și societății. Platforma reunește asociații de pacienți, experți medicali, reprezentanți ai mediului academic și ai industriei farmaceutice inovatoare, precum și factori de decizie.

România s-a alăturat inițiativei globale All.Can International în august 2023, devenind a 21-a țară participantă și cea de 6-a care a realizat un studiu de percepție a pacienților menit să îmbunătățească eficiența îngrijirii cancerului în cadrul sistemului de sănătate din România.