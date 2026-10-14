Adrian Teban: Finanțarea industriei europene de apărare trebuie să ajungă direct la întreprinderile mari și mici și la start-up-uri pentru a transforma ideile inovatoare în soluții concrete

Raportul privind transformarea industriei de apărare din Europa, elaborat de primarul orașului polonez Białystok, Tadeusz Truskolaski, a fost aprobat în cadrul sesiunii plenare a Comitetului European al Regiunilor, a anunțat Adrian Teban, primarul orașului Cugir, membru al Comitetului European al Regiunilor.

„Viitorul orașului Cugir, cu o îndelungată tradiție în industria de apărare, este strâns legat de evoluția acestui sector, fie că vorbim despre cele două companii de stat, UM Cugir și Fabrica de Arme, fie despre companii private, precum Nova Modul”, a scris Adrian Teban, pe Facebook.

De asemenea, Adrian Teban a subliniat necesitatea ca finanțarea să ajungă direct la întreprinderile mari și mici, precum și la start-up-uri, pentru a facilita transformarea ideilor inovatoare în tehnologii, produse și soluții concrete pentru industria de apărare.

„În același timp, trebuie să creăm mecanisme care să faciliteze transferul de tehnologie și adoptarea tehnologiilor care nu sunt încă disponibile în anumite țări. Acest lucru ar contribui la accelerarea modernizării capacităților industriale, la reducerea decalajelor tehnologice și la creșterea competitivității companiilor din acest sector”, a adăugat acesta.

Totodată, Teban a evidențiat importanța construirii unui ecosistem industrial competitiv, bazat pe colaborarea dintre marile companii, întreprinderile mici și mijlocii, start-up-uri, universități și administrațiile locale, în vederea dezvoltării unor soluții inovatoare.

„În acest fel, putem consolida industria de apărare, putem răspunde mai eficient cerințelor actuale de securitate și putem crea noi oportunități economice și locuri de muncă în orașele noastre”, a conchis Adrian Teban.