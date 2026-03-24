Adrian Victor Vevera, directorul general al ICI București, a participat la Bucharest Learning Visit din cadrul proiectului european AI4Citizens

Teodora Ion
Autor: Teodora Ion
Adrian Victor Vevera, directorul general al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București, a participat săptămâna trecută la Bucharest Learning Visit, eveniment organizat de Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov în cadrul proiectului Interreg Europe AI4Citizens.

Evenimentul a reunit la București parteneri europeni, reprezentanți ai administrației publice, specialiști în inovare digitală și alți actori relevanți interesați de modul în care inteligența artificială poate genera valoare publică, sprijinind administrația și comunitățile în procesul de transformare digitală, potrivit unui comunicat al institutului.

În cadrul reuniunii, Adrian Victor Vevera a subliniat importanța colaborării internaționale, a schimbului de bune practici și a utilizării responsabile a tehnologiilor emergente în beneficiul cetățenilor.

„Participarea la acest eveniment a reprezentat o oportunitate pentru dialog și schimb de perspective privind rolul inteligenței artificiale în sprijinirea administrației publice, în dezvoltarea ecosistemelor digitale și în identificarea unor soluții inovatoare cu impact concret pentru societate. În acest context, proiecte precum RO AI Factory evidențiază direcțiile prin care tehnologiile AI pot contribui la accelerarea transformării digitale și la consolidarea capacității de inovare”, a declarat Adrian Victor Vevera, directorul general al ICI București.

Prima zi a întâlnirii de la București a fost dedicată dialogului, conectării între parteneri și explorării modului în care tehnologia și inteligența artificială pot sprijini administrația publică și comunitățile. Programul a continuat cu sesiuni dedicate inspirației, discuțiilor aplicate și exemplelor concrete de bune practici în domeniul digitalizării și al implicării cetățenilor.

Două echipe, aceeași pasiune, același vis: Quantum Robotics și Quantum Bits vor reprezenta România la Campionatele Mondiale de Robotică FLL și FTC 2026 din SUA
Zelenski avertizează: Rusia oferă regimului iranian „sprijin în materie de informații". Trebuie să existe o reacție
Teodora Ion este redactor-șef adjunct și specialistă în domeniul relațiilor internaționale. Aria sa de expertiză include procesul retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeană, relațiile comerciale globale și competiția pentru supremație dintre marile puteri ale lumii. Teodora este corespondent în cadrul summit-urilor Consiliului European și al celorlalte reuniuni decizionale de la nivelul UE.

