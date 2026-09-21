Adrian Zuckerman, după întâlnirea foștilor ambasadori SUA cu Nicușor Dan: “România intenționează să fie un contributor, nu un spectator, pe flancul estic”

Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit luni, la New York, cu un grup de foști ambasadori ai Statelor Unite în România și în alte țări, în cadrul unei discuții găzduite de Alianta înaintea celei de-a 81-a Adunări Generale a Organizației Națiunilor Unite. Potrivit unui comunicat al Alianta, întâlnirea a reunit foști diplomați americani, oficiali ai guvernului român și reprezentanți ai sectorului privat pentru discuții despre rolul strategic al României pe flancul estic al NATO, relația sa cu Statele Unite și oportunitățile de aprofundare a cooperării bilaterale. Adrian Zuckerman, fost ambasador al SUA în România și președinte al Alianta, a descris întâlnirea drept una care are loc într-un „moment crucial” pentru România, Ucraina și alianța transatlantică.

Președintele Dan conduce delegația României în cadrul Săptămânii la Nivel Înalt a Adunării Generale a ONU și urmează să susțină discursul național al României pe 23 septembrie. Agenda sa la New York include, de asemenea, întâlniri cu lideri internaționali, reprezentanți ai mediului de afaceri și financiar american, precum și participarea la o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU consacrată Ucrainei.

Discuția găzduită de Alianta a reunit oficiali de rang înalt ai guvernului român, reprezentanți ai sectorului privat și foști ambasadori ai Statelor Unite în România și în alte țări. Discuțiile s-au concentrat pe oportunitățile economice și comerciale ale României, rolul său strategic în Europa și consolidarea în continuare a relațiilor României cu Statele Unite și cu partenerii săi europeni.

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Printre participanți s-au numărat Jim Carafano, de la The Heritage Foundation; ambasadoarea Carla Sands, fost ambasador al SUA în Danemarca; ambasadoarea Georgette Mosbacher, fost ambasador al SUA în Polonia; ambasadorul John Rakolta, fost ambasador al SUA în Emiratele Arabe Unite; ambasadorul Ronald Gidwitz, fost ambasador al SUA în Belgia și la Uniunea Europeană; ambasadorul James Gilmore, fost ambasador al SUA la OSCE și fost guvernator al statului Virginia; ambasadorul Hans Klemm, fost ambasador al SUA în România; ambasadoarea Kathy Kavalec, fost ambasador al SUA în România; și ambasadorul Adrian Zuckerman, fost ambasador al SUA în România și președinte al Alianta.

Președintele Dan a fost însoțit de oficiali și consilieri români de rang înalt, printre care Dacian Cioloș, fost prim-ministru al României; Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor; Ana-Maria Geană, consilier de stat pentru românii de pretutindeni; Eugen Tomac, consilier prezidențial; Vlad Ionescu, consilier prezidențial pentru politică externă; Diana Iancu, consilier prezidențial; și Andrei Muraru, ambasadorul României în Statele Unite.

Participanții au purtat o discuție substanțială despre consolidarea dezvoltării economice interne a României și promovarea intereselor țării la nivel internațional. O atenție deosebită a fost acordată extinderii relațiilor comerciale, atragerii de investiții, consolidării relației bilaterale dintre România și Statele Unite și aprofundării cooperării dintre România și partenerii săi europeni.

Discuția a reflectat, de asemenea, cooperarea Alianta cu RePatriot în recunoașterea diasporei românești drept un atu strategic – o sursă de capital, talent și încredere, și nu doar o legătură culturală.

Poziția geografică și strategică a României pe flancul estic al Europei a fost recunoscută drept un factor important pentru securitatea României, a Europei și a comunității transatlantice în ansamblu. Președintele Dan a subliniat rolul României de contributor la securitatea transatlantică și la securitatea flancului estic, precum și importanța consolidării cooperării europene și internaționale.

Alianta susține dezvoltarea în continuare a Parteneriatului Strategic dintre România și Statele Unite, precum și a relațiilor României cu aliații și partenerii săi europeni. Cooperarea economică, implicarea comercială și coordonarea strategică reprezintă baze esențiale pentru securitatea, prosperitatea și reziliența democratică a ambelor țări.

Discuțiile au evidențiat, de asemenea, rolul continuu al României în sprijinirea păcii, securității, instituțiilor democratice și ordinii internaționale bazate pe reguli. Președintele Dan a subliniat angajamentul României față de cooperarea multilaterală și față de sprijinirea păcii și securității în regiune, inclusiv în contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

„Președintele Dan a venit aici într-un moment crucial pentru România, pentru Ucraina și pentru alianța transatlantică. El a arătat clar că România intenționează să fie un contributor, nu un spectator, pe flancul estic. Tratatele sunt semnate de state. Alianțele sunt construite de oameni”, a declarat ambasadorul Zuckerman.

Ambasadorul Zuckerman a subliniat că democrația, libertatea și drepturile fundamentale reprezintă principii esențiale și nu mărfuri tranzacționale. Acestea nu pot fi vândute, negociate sau compromise pentru avantaje pe termen scurt. Alianta își menține angajamentul de a consolida valorile democratice, libertățile individuale, securitatea și parteneriatele internaționale care oferă speranță și oportunități oamenilor din România, Statele Unite, Europa și din întreaga lume.

Alianta este dedicată consolidării relației dintre România și Statele Unite și promovării cooperării dintre România, Statele Unite și partenerii lor europeni. Prin dialogul dintre lideri guvernamentali, reprezentanți ai mediului de afaceri, diplomați și lideri ai societății civile, Alianta urmărește promovarea unor legături mai puternice în domeniile economic, comercial, strategic și cultural.