Adunarea Națională “Moldova Europeană”. Maia Sandu: Calea aleasă de Moldova, calea europeană. Trebuie să aderăm la UE până în 2030

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, se va afla duminică la Chișinău, unde se va adresa Adunării Naționale “Moldova Europeană”, care va avea loc pe 21 mai în Piața Marii Adunări Naționale din capitala Republicii Moldova.

Informația a fost difuzată de un purtător de cuvânt al șefei Parlamentului European, într-o postare pe Twitter.

“În cadrul întâlnirilor sale cu președinta Maia Sandu și cu premierul Dorin Recean, ea va reitera sprijinul Parlamentului European pentru Republica Moldova și pentru calea europeană a țării”, indică sursa citată.

This Sunday, @EP_President @RobertaMetsola will be in Chișinău to address the European Moldova Assembly rally.

In her meetings with President @sandumaiamd and Prime Minister @DorinRecean, she will reiterate @Europarl_EN’s support to Moldova and the country’s European path 🇪🇺🇲🇩

