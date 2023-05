Adunarea Națională “Moldova Europeană”. Roberta Metsola, în limba română: “Europa este Moldova. Moldova este Europa. Moldova nu este singură”

Cetățenii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene se vor prezenta la urne în perioada 6-9 iunie 2024 pentru alegerile europene de anul viitor în urma cărora va fi stabilită noua componență a Parlamentului European pentru legislatura 2024-2029, scrutin al cărui rezultat va dat startul negocierilor pentru desemnarea și alegerea președintelui Comisiei Europene, a liderilor celorlalte instituții ale UE și a Comisiei Europene în ansamblul său.

Reprezentanții statelor membre ale UE au decis miercuri datele alegerilor, potrivit președinției suedeze a Consiliului UE, într-o postare pe Twitter.

#COREPERII | The EU Ambassadors just approved setting 6 to 9 June 2024 as the dates for the next European Parliament elections.

— Swedish Presidency of the Council of the EU (@sweden2023eu) May 17, 2023