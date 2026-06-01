Adunarea Parlamentară a NATO „condamnă cu fermitate acțiunile iresponsabile ale Rusiei” care s-au soldat cu recente incursiuni ale dronelor în spațiul aerian al României și al Lituaniei

Adunarea Parlamentară a NATO a adoptat a în care „condamnă cu fermitate acțiunile iresponsabile ale Rusiei care au dus la recentele incursiuni ale dronelor în spațiul aerian al Lituaniei și al României”.

„Amenințările cu care ne confruntăm sunt interconectate. Rusia rămâne o amenințare directă, strategică și pe termen lung la adresa securității euro-atlantice, inclusiv prin războiul de agresiune împotriva Ucrainei și prin campaniile sale de destabilizare a securității Alianței. Condamnăm cu fermitate acțiunile nesăbuite ale Rusiei care au dus la recentele incursiuni ale dronelor în spațiul aerian al Lituaniei și al României”, este subliniat în documentul prezentat de vicepreședintele Adunării Parlamentare a NATO, Alec Shelbrooke.

Adunarea Parlamentară a NATO face apel la consolidarea rezilienței transatlantice prin întărirea pilonilor european și canadian de apărare și securitate din cadrul NATO.

„O Europă mai puternică și mai capabilă este esențială pentru o NATO mai echitabilă, mai echilibrată și mai rezilientă. Aliații europeni și Canada trebuie să continue să investească mai mult, să producă mai mult și să pună la dispoziție forțele, capacitățile, mijloacele de sprijin și infrastructura necesare pentru a-și asuma o responsabilitate mai mare în ceea ce privește descurajarea convențională și apărarea Europei. De asemenea, aceștia trebuie să continue să joace un rol de lider, alături de Statele Unite, în sprijinirea Ucrainei, inclusiv prin inițiativa NATO privind Lista cerințelor prioritare pentru Ucraina (PURL). Parlamentele vor avea un rol esențial în menținerea sprijinului democratic pentru o schimbare pe termen lung a echilibrului responsabilităților. Susținem stabilirea unor repere colective concrete pentru a urmări progresele înregistrate în ceea ce privește redistribuirea sarcinilor, pe baza procesului de planificare a apărării al NATO”, este subliniat în document.

Textul face trimitere și la obiectivul asumat de aliați de a investi 5% din PIB în apărare și domenii conexe menite să consolideze securitatea comună.

„Trebuie să consolidăm baza industrială de apărare și tehnologică de pe ambele maluri ale Atlanticului pentru a-i depăși pe cei care încearcă să ne submineze securitatea în ceea ce privește producția, inovarea și adaptarea, subliniind în același timp importanța unei cooperări transatlantice continue și eficiente în domeniul apărării. Parlamentele joacă un rol decisiv în identificarea legilor, a stimulentelor și a reformelor necesare pentru a crește producția, a accelera achizițiile, a asigura lanțurile de aprovizionare și a mări stocurile, a elimina barierele din calea cooperării industriale în domeniul apărării și a stimula inovarea. Investițiile în domeniul apărării nu reprezintă doar o necesitate de securitate; ele stimulează, de asemenea, competitivitatea, dezvoltarea tehnologică, crearea de locuri de muncă și creșterea economică”, mai arată documentul.

Adunarea Parlamentară a NATO face trimitere și la importanța sprijinirii Kievului, arătând că un stat ucrainean „puternic, suveran și independent este vital pentru stabilitatea spațiului euro-atlantic”.

„Reafirmăm că viitorul Ucrainei se află în NATO. Integrarea euro-atlantică a Ucrainei contribuie în mod direct la securitatea și stabilitatea regională pe termen lung. Sprijinul militar, economic și politic susținut va rămâne esențial. Susținem un angajament clar de finanțare multianuală care să asigure predictibilitatea și să adapteze asistența la nevoile concrete ale Ucrainei”, este evidențiat în document.

Textul face apel la „intensificarea cooperării cu industria de apărare a Ucrainei, inclusiv prin mai multă coproducție și dezvoltare comună, consolidează capacitatea Ucrainei de a se apăra, sporind în același timp pregătirea Aliaților”.

În egală măsură, Adunarea Parlamentară a NATO sprijină „menținerea presiunii asupra Rusiei prin sprijinirea intensificării și aplicării efective a sancțiunilor împotriva acesteia și a complicilor săi”.

„NATO rămâne factorul esențial de multiplicare a forței națiunilor noastre”, mai este precizat în document.

Vineri dimineața, o dronă implicată în bombardarea unor infrastructuri din Ucraina s-a prăbușit în România, la Galați, cauzând un incendiu pe acoperișul unui bloc de locuințe. Două persoane au fost rănite ușor, iar clădirea a fost evacuată.

Comportamentul imprudent al Moscovei a fost condamnat de oficialii români, de cei din UE și NATO și a generat un val de solidaritate cu România din partea aliaților, Republicii Moldova și Ucrainei.

La solicitarea României, Consiliul de Securitate al ONU se reunește în sesiune specială pentru a discuta situația. Surse aliate au declarat pentru CaleaEuropeană.ro că NATO, la nivel de Consiliu Nord-Atlantic, se va reuni pe 10 iunie într-o sesiune dedicată securității la Marea Neagră, tot la solicitarea României.

În cadrul întâlnirii ar urma să fie abordat și incidentul dronei de proveniență rusească ce a lovit un bloc de locuințe din Galați.