Aeronavele F-16 de la Centrul European de Instruire de la Fetești au trecut în proprietatea României. Acordul româno-olandez a fost semnat la București
Contractul interguvernamental de achiziție de către România a 18 aeronave F-16 de la Guvernul Regatului Țărilor de Jos, a fost semnat luni, la sediul Ministerului Apărării Naționale, informează MApN într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Documentul a fost parafat de generalul de brigadă Ion-Cornel Pleșa, șeful Direcției generale pentru armamente a MApN, și de Linda Ruseler, directorul Domeniilor Bunurilor Mobile din Ministerul Finanțelor al Regatului Țărilor de Jos, în prezența ministrului apărării naționale, Liviu-Ionuț Moșteanu, și a E.S. Willemijn van Haaften, ambasadoarea Regatului Țărilor de Jos la București.
„Am anunțat interesul pentru această achiziție încă din luna iunie, la finalul Summitului NATO de la Haga, când am semnat, împreună cu omologul meu olandez, Memorandumul de Înțelegere privind extinderea perioadei Centrului de Instruire F-16 din România – EFTC”, a spus ministrul Moșteanu.
„Prin semnarea acestui contract, marcăm finalizarea unei etape semnificative în activitatea centrului, care dovedește angajamentul României de a oferi un mediu de pregătire de înaltă calitate. EFTC a transformat țara noastră într-un hub european pentru toate statele care dețin sau vor deține F-16 și avem în vedere extinderea modulelor de instruire, odată cu avansarea programului F-35”, a declarat ministrul apărării naționale.
De asemenea, oficialul român a apreciat că EFTC oferă o capabilitate unică în Europa, de instruire completă a piloților pentru aeronave F-16 și, în același timp, un cadru în care instructori și cursanți din mai multe țări NATO se antrenează împreună, la aceleași standarde, pentru apărarea comună a spațiului aliat.
„Prin continuarea activității centrului, România își reafirmă rolul strategic în arhitectura de apărare a Alianței, confirmându-și totodată angajamentele internaționale asumate și contribuind activ la consolidarea capacităților de descurajare și apărare colectivă. Țara noastră își reafirmă angajamentul de a sprijini Ucraina, oferind posibilitatea instruirii piloților ucraineni în cadrul centrului și contribuind astfel, în mod concret, la efortul comun de întărire a securității regionale și la sprijinirea eforturilor și dreptului suveran al Ucrainei de a se apăra”, a concluzionat ministrul apărării naționale.
Ambasadoarea van Haaften, a declarat că Olanda și România au o relație puternică și colaborează îndeaproape în domeniul securității și apărării. „Suntem parteneri în NATO și cooperăm pentru descurajare și securitate pe Flancul Estic. Atât Olanda, cât și România sunt parteneri dedicați în sprijinirea Ucrainei. Centrul European de Instruire F-16 este unul dintre exemplele excelentei colaborări, pe care am experimentat-o personal în vizitele mele în Baza Aeriană de la Fetești”, a precizat oficialul olandez.
În final, ambasadoarea Regatului Țărilor de Jos la București a apreciat că predarea oficială a celor 18 avioane de vânătoare F-16 din Olanda către România marchează un pas important în cooperarea celor două țări. „Aceasta permite continuarea antrenamentului piloților la EFTC. Urez piloților care le folosesc Cer senin și aterizări în siguranță!”
Semnarea acestui contract reprezintă un moment esențial în evoluția Centrului European de Instruire F-16, evidențiind intenția Ministerului Apărării Naționale de a menține facilitatea operațională și în anii următori, având în vedere atât necesarul de piloți români, cât și cei ai statelor aliate și partenere, raportate la posibilitățile de instruire destul de limitate la nivel internațional.
Prețul total de achiziție al celor 18 aeronave F-16, conform contractului, este de 1 EURO fără TVA. La acesta se adaugă plata TVA, în valoare de 21 mil. EURO, calculată la valoarea declarată a bunurilor (aeronave și pachetul de suport logistic), de 100 mil. EURO.
Aeronavele F-16, care se află la Fetești, vor intra în proprietatea statului român, fiind special destinate pregătirii piloților în cadrul Centrului de Instruire pentru F-16, partea română având obligația de a asigura un număr de locuri de instruire pentru piloți din țări NATO și partenere.
România dispune de două escadrile F-16 operaționale – 17 avioane la baza aeriană Fetești și 16 avioane la baza aeriană de la Câmpia Turzii. Cea de-a treia escadrilă, de la Baza Mihail Kogălniceanu, este preconizată să fie completată până la finalul lui 2025, prin recepția restului de avioane F-16.
În ultimul deceniu, țara noastră a achiziționat 17 avioane F-16 din Portugalia și alte 32 din Norvegia.
Eurostat: România, pe locul patru în UE la riscul de sărăcie în rândul persoanelor care muncesc
România se află pe locul al patrulea în Uniunea Europeană în ceea ce privește riscul de sărăcie în rândul persoanelor care au un loc de muncă, potrivit datelor publicate de Eurostat în raportul „Indicatori-cheie privind condițiile de viață în Europa – ediția 2025”.
În 2024, 10,9% dintre românii cu vârsta de peste 18 ani care lucrează — fie ca angajați, fie ca lucrători pe cont propriu — erau expuși riscului de sărăcie, o proporție semnificativ peste media Uniunii Europene, situată la 8,2%.
România este devansată doar de Luxemburg (13,4%), Bulgaria și Spania, arată analiza Eurostat.
Totodată, țara noastră înregistrează cea mai mare diferență de gen din UE în ceea ce privește riscul de sărăcie în rândul celor care muncesc — un decalaj de 8,1 puncte procentuale între bărbați și femei.
La nivel european, riscul de sărăcie afectează 9% dintre bărbații activi și 7,3% dintre femeile active, însă în România discrepanța este mult mai pronunțată, reflectând inegalități salariale și diferențe în accesul la locuri de muncă bine plătite.
Eurostat subliniază că riscul de sărăcie nu se limitează la persoanele fără ocupație, ci îi afectează și pe cei care lucrează, dar ale căror venituri nu le asigură un trai decent.
Publicația „Indicatori-cheie privind condițiile de viață în Europa – ediția 2025” oferă o imagine amplă a modului în care trăiesc europenii astăzi, analizând distribuția veniturilor, inegalitățile, intensitatea muncii, sănătatea, discriminarea și accesul la servicii de îngrijire.
Datele confirmă că, în pofida creșterii economice și a ocupării record, România rămâne vulnerabilă în fața sărăciei în muncă, una dintre cele mai persistente forme de inegalitate din Uniunea Europeană.
FIC: Investitorii străini rămân precauți în privința planurilor de investiții în România și cer îmbunătățirea predictibilității legislative și reducerea presiunilor fiscale
Cea mai recentă ediție a „Business Sentiment Index (BSI)” a Consiliului Investitorilor Străini (FIC) reflectă perspectivele a 55 de companii membre, printre cei mai mari investitori din România, oferind o imagine relevantă și cuprinzătoare asupra climatului de afaceri din sectoarele esențiale ale economiei, potrivit unui comunicat remis caleaeuropeana.ro.
Rezultatele BSI din octombrie 2025 evidențiază necesitatea urgentă ca România să îmbunătățească predictibilitatea legislativă și să reducă presiunile fiscale —prin eliminarea măsurilor precum impozitarea cifrei de afaceri — pentru a recâștiga încrederea investitorilor. Sentimentul investitorilor rămâne rezervat, multe companii amânând alocarea de noi resurse de capital până la apariția unor semnale mai clare privind direcția economică și stabilitatea reglementărilor din România. Principalele rezultate sunt urmatoarele:
Perspective de investiții: Doar 25% dintre companii intenționează să crească investițiile de capital în următoarele 12 luni – o scădere de 10% față de ediția de primăvară și cel mai scăzut nivel înregistrat în ultimul deceniu. Între timp, 49% vor menține nivelurile actuale de investiții, iar 26% intenționează să le reducă.
Așteptări privind veniturile: doar 46% dintre respondenți se așteaptă la o creștere a veniturilor din operațiunile din România în 2026, în scădere față de 55% în ediția anterioară. Deși această evoluție indică o tendință descendentă, reflectă totuși o perspectivă relativ pozitivă asupra potențialului pieței din România, mai ales în comparație cu așteptările mai rezervate din alte piețe regionale.
Percepția pieței: Pe piața internă, 40% anticipează creșterea și 47% se așteaptă la stagnare. Așteptările privind exporturile sunt mai modeste, doar 29% prognozând o creștere și 62% așteptându-se la stagnare.
Competitivitate: România este percepută ca fiind necompetitivă în mai multe domenii: birocrație (78%), povara de reglementare (78%), transparența și consecvența aplicării politicilor (73%), povara fiscală (58%) și infrastructură (53%). Disponibilitatea forței de muncă adecvate este singurul domeniu considerat competitiv (64%).
Managementul costurilor și planurile forței de muncă: 83% dintre companii iau în considerare reducerea costurilor. Doar 16% intenționează să își mărească echipele, marcând cea mai mică intenție de extindere de la pandemia COVID-19.
Percepția asupra climatului de afaceri: 68% dintre respondenți consideră că mediul de afaceri s-a deteriorat, o ușoară îmbunătățire de 4 puncte procentuale față de ediția de primăvară.
Predictibilitate legislativă: 69% dintre membrii FIC consideră mediul legislativ mai puțin previzibil. Cu toate acestea, 9% consideră acum că este mai previzibil – o schimbare modestă, dar pozitivă în comparație cu ultimele patru ediții.
Provocări: Incertitudinea legislativă (76%), inflația și ratele dobânzilor (70%) și impozitarea (65%) rămân cele mai presante preocupări. Instabilitatea politică este, de asemenea, menționată de 58% dintre respondenți ca un obstacol major în planificarea afacerilor și a investițiilor.
Impactul măsurilor fiscale: Pachetele fiscale recente au crescut impozitarea, au adăugat complexitate conformării și au introdus modificări legislative frecvente. Acestea au crescut costurile operaționale, au redus profitabilitatea și cererea, forțând companiile să acorde prioritate lichidităților și să amâne proiectele de creștere pe termen lung.
Avantaje: În ciuda provocărilor, companiile identifică potențial de creștere în exporturi și în extinderea pieței, dezvoltarea și tranziția sectorului energetic, agricultură și apărare. Totodată, eficiența operațională și serviciile orientate către client — inclusiv reducerea costurilor, procesele de restructurare și soluțiile inovatoare — se regăsesc printre principalele avantaje menționate. Acestea reflectă o orientare clară către reziliență și adaptabilitate prin inovație.
FIC își reafirmă angajamentul pentru o abordare strategică pe termen lung în atragerea și menținerea investițiilor străine, subliniind importanța consecvenței politicilor, stabilității fiscale și competitivității forței de muncă ca piloni esențiali ai unei creșteri economice durabile.
La fiecare șase luni, Consiliul Investitorilor Străini publică Business Sentiment Index. Sondajul este realizat în rândul directorilor generali ai companiilor membre FIC, care oferă informații despre așteptările lor legate de evoluția afacerilor proprii și a economiei românești pe termen scurt și mediu.
Profilul companiilor respondente – ediția de toamnă 2025: Mai mult de jumătate dintre respondenți au raportat cifre de afaceri anuale de peste 1 miliard de lei, iar 44% angajează peste 1.000 de persoane. 95% dintre respondenți sunt activi în sectoarele de servicii, producție și retail, consolidând relevanța indicelui pentru structura economică de bază a României.
Consiliul Investitorilor Străini (FIC) este asociația care îi aduce împreună pe cei mai importanți investitori cu capital străin din România, aproximativ 110 dintre cele mai mari companii din țară cu o cifră de afaceri cumulată care reprezintă aproximativ o cincime din produsul intern brut și care au o contribuție semnificativă la bugetul de stat. În cei peste 25 ani de la înființarea organizației, companiile membre FIC au susținut întotdeauna importanța dialogului între comunitatea de afaceri și autorități.
Ministrul Finanțelor anunță un „mecanism solid pentru relansarea economică a României” cu ajutorul BID: Mobilizăm finanțări în valoare totală de circa 12,6 miliarde de lei pentru IMM-uri
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că, săptămâna viitoare, va lansa un instrument de Garanție de Portofoliu pentru IMM-uri, prin Banca de Investiții și Dezvoltare (BID), deținută de Ministerul Finanțelor.
Anunțul referitor la acest „mecanism solid pentru relansarea economică a României” a fost făcut de oficialul român în cadrul Forumului Financiar, unde a participat alături de reprezentanții mediului bancar.
„Perspective optimiste privind relansarea economiei românești. Am anunțat, în acest context, un mecanism solid pentru relansarea economică a României: lansarea, săptămâna viitoare, a unui instrument de Garanție de Portofoliu pentru IMM-uri, prin Banca de Investiții și Dezvoltare (BID), deținută de Ministerul Finanțelor. Mobilizăm practic finanțări în valoare totală de circa 12,6 miliarde de lei pentru IMM-uri, din care 8,8 miliarde de lei doar prin acest program de garantare, în perioada 2025-2027 (cu o alocare de 6 miliarde de lei în 2026)”, a dezvăluit Nazare.
Potrivit acestuia, peste 26.000 de IMM-uri vor fi sprijinite prin acest program.
„Ce obțin în concret microîntreprinderile și IMM-urile: acestea vor putea accesa credite bancare cu o valoare maximă de 10.000.000 lei – din care statul, prin BID, garantează până la 70% din valoare. Termenele de rambursare sunt cuprinse între 1 și 10 ani, iar start-up-urile, IMM-urile deținute de femei și cele cu activități de inovare și sustenabilitate pot beneficia de garanții de până la 80%. Împrumuturile pot fi folosite pentru investiții în active corporale și necorporale precum și sub formă de capital circulant”, a mai spus ministrul Finanțelor.
El a mai explicat că „garanțiile oferite de BID vor permite companiilor să acceseze credite cu dobânzi mai avantajoase, aplicate doar sumei neacoperite de garanție — ceea ce înseamnă costuri mai mici ale finanțării și un impuls real pentru investiții și dezvoltare”.
Totodată, Alexandru Nazare a apreciat „feedbackul pozitiv al mediului bancar față de măsurile fiscale și perspectivele economice ale țării”.
„Bancherii au subliniat că eforturile de consolidare fiscal-bugetară sunt esențiale pentru stabilitatea financiară, credibilitatea României și o relansare economică bazată pe fundații solide și responsabile. Mesajul meu pentru mediul financiar – bancar este unul clar: statul trebuie să creeze cadrul, să asigure lichiditatea și predictibilitatea, iar băncile trebuie să transforme aceste oportunități în proiecte concrete care finanțează economia reală”, a continuat ministrul.
În încheiere, el și-a exprimat convingerea că prin „responsabilitate, rigoare și parteneriat autentic reconstruim o economie puternică, stabilă și orientată spre dezvoltare sănătoasă”.
