Afacerile antreprenoarelor din eMAG Marketplace au crescut cu 22% în ultimul an 

Antreprenoarele din eMAG Marketplace continuă să își dezvolte afacerile în e-commerce, valoarea vânzărilor generate de companiile conduse de femei pe platformă crescând cu 22% în ultimul an. Evoluția reflectă atât interesul tot mai mare pentru antreprenoriatul online, cât și utilizarea tot mai extinsă a instrumentelor digitale care ajută businessurile să se dezvolte și să ajungă la mai mulți clienți, se arată într-un comunicat remis caleaeuropeana.ro.

Cele mai multe antreprenoare active în eMAG Marketplace operează în categoriile Home & Garden, Consumables și Fashion, constribuind la creșterea accelerată a gamei în ultimii ani, pentru a răspunde, astfel, cât mai bine interesului și nevoilor clienților.

„Antreprenoriatul feminin are un rol important în dezvoltarea economică și în diversificarea mediului de business și ne bucurăm să vedem tot mai multe femei antreprenor care își dezvoltă afacerile prin eMAG Marketplace. Prin programele și infrastructura pe care le-am construit în ultimii 25 de ani pentru partenerii noștri, le susținem viziunea de creștere și le oferim instrumentele necesare pentru a ajunge la mai mulți clienți și a-și extinde business-urile”, a declarat Stejara Pircan, Senior VP eMAG România, Bulgaria și Ungaria.

În contextul unui an în care antreprenorii au resimțit mai puternic presiunea economică și competiția tot mai ridicată din piață, tot mai multe companii conduse de femei au apelat la programele și instrumentele dezvoltate de eMAG pentru partenerii din Marketplace, care oferă soluții integrate pentru fiecare etapă a procesului de vânzare.

Cea mai mare creștere a fost înregistrată pentru programul Genius, adopția acestuia în rândul companiilor conduse de femei antreprenor crescând cu 23 de puncte procentuale față de anul trecut. Înrolarea produselor în Genius le dublează rata de conversie, pentru că prin acest program sellerii din Marketplace se adresează celor mai activi clienți eMAG. La nivel regional sunt peste 1,5 milioane de utilizatori Genius, aceștia plasând, în medie, de șapte ori mai multe comenzi decât clienții care nu au încă un abonament activ.

A doua cea mai mare creștere a fost înregistrată în cazul participării în campaniile organizate pe platformă. În ultimul an, peste 88% dintre afacerile conduse de femei din eMAG Marketplace au participat la campaniile organizate de eMAG, cu 28 de puncte procentuale mai mult decât în anul anterior, beneficiind astfel de vânzări de până la șapte ori mai mari pentru produsele incluse.



În același timp, tot mai multe femei antreprenor aleg să își extindă afacerile în regiune prin programul Cross-border, care le aduce sellerilor vânzări de până la 30% mai mari pentru produsele exportate în Bulgaria și Ungaria. În ultimul an, numărul companiilor conduse de femei care au scalat regional prin acest program a crescut cu 17 puncte procentuale.

Iar cel mai simplu și rapid mod prin care companiile pot vinde în regiune este Fulfilment by eMAG (FBE), programul prin care eMAG preia integral de la selleri procesele logistice și relația cu clienții. Utilizarea FBE le aduce sellerilor vânzări de două ori mai mari pentru produsele incluse în program, iar ponderea companiilor conduse de femei care utilizează această soluție a crescut cu 13 puncte procentuale față de anul trecut.

Și utilizarea eMAG Ads, serviciul de tip pay-per-click care poate genera un randament de până la nouă ori mai mare al investiției în promovarea produselor, a crescut în rândul acestui segment. În ultimul an, adopția acestui program în rândul companiilor conduse de femei a crescut cu 12,5 puncte procentuale.

