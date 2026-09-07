”AfD contestă exact politicile europene din care România câștigă cel mai mult: Politica de coeziune și PAC”, avertizează deputatul Ovidiu Cîmpean

Deputatul liberal, Ovidiu Cîmpean, vicepreședinte al Comisiei pentru Afaceri Europene din Camera Deputaților, avertizează că Partidul de extremă dreaptă Alternativa pentru Germania (AfD) vrea o Uniune Europeană mai slabă, mai puțini bani la nivel european și contestă exact politicile din care România câștigă cel mai mult: politica de coeziune și Politica Agricolă Comună.

„Dacă AfD ajunge la guvernarea federală a Germaniei, pentru România consecințele pot fi foarte concrete: mai puțini bani pentru autostrăzi, căi ferate, spitale, apă și canalizare și mai puțini bani pentru agricultură și dezvoltare rurală. Iar dacă politica agricolă este renaționalizată, Germania își poate permite să-și finanțeze fermierii cu miliarde din propriul buget. România își va putea susține fermierii mult mai greu”, a semnalat deputatul după ce Partidul de extremă dreaptă Alternativa pentru Germania (AfD) a obținut cel puțin 44% din voturi în cadrul alegerilor din landul estic Saxonia-Anhalt.

O altă îngrijorare exprimată de Ovidiu Cîmpean este viziunea AfD cu privire la ajutorul european pentru apărarea Ucrainei: „AfD cere și oprirea sprijinului militar pentru Ucraina, respinge aderarea Ucrainei la NATO și la UE, vrea ridicarea sancțiunilor împotriva Rusiei și reluarea relațiilor economice cu Moscova”.

Acesta consideră că prezentarea acestor obiective ca o mare victorie a „suveranismului” reprezintă o „fractură de logică”: „Cum aperi interesul național al României susținând politici care ar însemna mai puțini bani pentru dezvoltarea României? Cum aperi fermierul român aplaudând renunțarea la subvențiile primite de la nivel european? Cum aperi suveranitatea României susținând o Europă mai slabă și o politică mai favorabilă Rusiei, în timp ce noi suntem la granița războiului?”

„(…) O Europă cu mai puțină coeziune și cu o politică agricolă renaționalizată este o Europă mai slabă. Aceste lucruri nu fac România mai puternică. O fac mai săracă și mai expusă. Suveranitatea nu înseamnă să rămânem singuri, săraci și vulnerabili. Într-o lume dominată de mari puteri, statele europene sunt mai puternice împreună”, a conchis acesta.

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