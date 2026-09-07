AfD revendică guvernarea în Saxonia-Anhalt și ia în calcul un executiv minoritar. Alice Weidel țintește 40% la nivel federal

Alternativa pentru Germania (AfD) intenționează să formeze viitorul guvern din Saxonia-Anhalt și ia în calcul varianta unui executiv minoritar, după ce a câștigat alegerile regionale de duminică fără a obține majoritatea absolută în parlamentul landului, relatează dpa, preluat de Agerpres.

Tino Chrupalla, copreședinte al AfD la nivel federal, a anunțat că formațiunea va încerca să deschidă discuții cu celelalte forțe politice.

„Vom trimite oferte de dialog tuturor partidelor. Vom vedea cine ne respinge”, a declarat acesta pentru postul public de televiziune ARD.

AfD a obținut 43,8% din voturi, cel mai bun rezultat al formațiunii într-un scrutin regional, și 39 dintre cele 83 de mandate ale parlamentului de la Magdeburg. Partidului îi lipsesc trei mandate pentru a controla singur legislativul landului, potrivit rezultatelor provizorii prezentate de MDR.

Până în prezent, celelalte partide au refuzat să intre într-o coaliție cu AfD, menținând așa-numitul „cordon sanitar” în jurul formațiunii de extremă dreapta.

O posibilă breșă ar putea veni însă din partea Alianței Sahra Wagenknecht (BSW), care a depășit pragul electoral de 5% și a anunțat că nu intenționează să participe la o alianță menită exclusiv să împiedice AfD să guverneze.

Chrupalla a confirmat că Ulrich Siegmund, principalul candidat al AfD în alegerile regionale, va fi propus pentru funcția de premier al Saxoniei-Anhalt.

Într-un interviu acordat Deutschlandfunk, copreședintele AfD a apreciat că un guvern minoritar ar fi „absolut rezonabil” și „promițător” atât din perspectivă parlamentară, cât și democratică.

„Aceasta este și dorința populației: ca partidele politice să lase deoparte diferențele dintre ele și să colaboreze pe teme consistente”, a susținut Chrupalla.

La nivel federal, copreședinta AfD, Alice Weidel, consideră că rezultatul obținut în Saxonia-Anhalt poate reprezenta punctul de plecare pentru o creștere semnificativă a partidului. După ceea ce a numit un „rezultat de vis”, aceasta a stabilit drept obiectiv atingerea pragului de 40% la următoarele alegeri federale, care trebuie organizate cel târziu în 2029.

Weidel s-a declarat convinsă că AfD va deveni cea mai puternică formațiune la nivel național și va primi un mandat pentru formarea viitorului guvern de la Berlin.

Referindu-se la conservatorii cancelarului Friedrich Merz, copreședinta AfD a susținut că aceștia „nu vor putea niciodată să mai câștige alegerile federale”. „Acesta este un fapt”, a insistat Weidel.

Invocând sondajele care plasează AfD în fruntea preferințelor alegătorilor, aceasta a adăugat: „Obiectivul meu declarat este să măresc semnificativ această diferență cât mai repede posibil și să ajung la cel puțin 40% până la următoarele alegeri federale”.

Weidel a mai afirmat că Germania dorește o schimbare politică și l-a descris pe Merz drept „un obstacol important în calea dezvoltării prospere a Germaniei”.

„Poporul acestei țări nu mai vrea să meargă ca până acum – cu migrație ilegală, frontiere deschise, rate ale criminalității în creștere vertiginoasă în rândul cetățenilor străini, deportări eșuate, o politică energetică dezastruoasă care a dus la cele mai înalte tarife la energie din întreaga lume și dezindustrializare galopantă care frânge șira spinării Germaniei”, a declarat copreședinta AfD.