AfD revendică guvernarea în Saxonia-Anhalt și ia în calcul un executiv minoritar. Alice Weidel țintește 40% la nivel federal

U.E.
Alexandra Loy
Autor: Alexandra Loy
de citit in2 min.
© AfD/Facebook

Alternativa pentru Germania (AfD) intenționează să formeze viitorul guvern din Saxonia-Anhalt și ia în calcul varianta unui executiv minoritar, după ce a câștigat alegerile regionale de duminică fără a obține majoritatea absolută în parlamentul landului, relatează dpa, preluat de Agerpres.

Tino Chrupalla, copreședinte al AfD la nivel federal, a anunțat că formațiunea va încerca să deschidă discuții cu celelalte forțe politice.

„Vom trimite oferte de dialog tuturor partidelor. Vom vedea cine ne respinge”, a declarat acesta pentru postul public de televiziune ARD.

AfD a obținut 43,8% din voturi, cel mai bun rezultat al formațiunii într-un scrutin regional, și 39 dintre cele 83 de mandate ale parlamentului de la Magdeburg. Partidului îi lipsesc trei mandate pentru a controla singur legislativul landului, potrivit rezultatelor provizorii prezentate de MDR.

Până în prezent, celelalte partide au refuzat să intre într-o coaliție cu AfD, menținând așa-numitul „cordon sanitar” în jurul formațiunii de extremă dreapta.

O posibilă breșă ar putea veni însă din partea Alianței Sahra Wagenknecht (BSW), care a depășit pragul electoral de 5% și a anunțat că nu intenționează să participe la o alianță menită exclusiv să împiedice AfD să guverneze.

Chrupalla a confirmat că Ulrich Siegmund, principalul candidat al AfD în alegerile regionale, va fi propus pentru funcția de premier al Saxoniei-Anhalt.

Într-un interviu acordat Deutschlandfunk, copreședintele AfD a apreciat că un guvern minoritar ar fi „absolut rezonabil” și „promițător” atât din perspectivă parlamentară, cât și democratică.

„Aceasta este și dorința populației: ca partidele politice să lase deoparte diferențele dintre ele și să colaboreze pe teme consistente”, a susținut Chrupalla.

La nivel federal, copreședinta AfD, Alice Weidel, consideră că rezultatul obținut în Saxonia-Anhalt poate reprezenta punctul de plecare pentru o creștere semnificativă a partidului. După ceea ce a numit un „rezultat de vis”, aceasta a stabilit drept obiectiv atingerea pragului de 40% la următoarele alegeri federale, care trebuie organizate cel târziu în 2029.

Weidel s-a declarat convinsă că AfD va deveni cea mai puternică formațiune la nivel național și va primi un mandat pentru formarea viitorului guvern de la Berlin.

Referindu-se la conservatorii cancelarului Friedrich Merz, copreședinta AfD a susținut că aceștia „nu vor putea niciodată să mai câștige alegerile federale”. „Acesta este un fapt”, a insistat Weidel.

Invocând sondajele care plasează AfD în fruntea preferințelor alegătorilor, aceasta a adăugat: „Obiectivul meu declarat este să măresc semnificativ această diferență cât mai repede posibil și să ajung la cel puțin 40% până la următoarele alegeri federale”.

Weidel a mai afirmat că Germania dorește o schimbare politică și l-a descris pe Merz drept „un obstacol important în calea dezvoltării prospere a Germaniei”.

„Poporul acestei țări nu mai vrea să meargă ca până acum – cu migrație ilegală, frontiere deschise, rate ale criminalității în creștere vertiginoasă în rândul cetățenilor străini, deportări eșuate, o politică energetică dezastruoasă care a dus la cele mai înalte tarife la energie din întreaga lume și dezindustrializare galopantă care frânge șira spinării Germaniei”, a declarat copreședinta AfD.

Ultimele Articole

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Din aceeași categorie

Articolul precedent
Merz spune că Germania are nevoie de „reforme fundamentale” după scrutinul din Saxonia-Anhalt: „Nu putem trata acest rezultat ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat”
Merz spune că Germania are nevoie de „reforme fundamentale” după scrutinul din Saxonia-Anhalt: „Nu putem trata acest rezultat ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat”
Alexandra Loy
Alexandra Loy
Alexandra Loy este redactor și specialistă în afaceri europene. Deține un doctorat în domeniul științe politice, dobândit în anul 2018, cu tema analizării impactului președinției României la Consiliul Uniunii Europene asupra sistemului național de coordonare a afacerilor europene. Alexandra este membru al comunității academice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

Articole Populare