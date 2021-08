Afganistan: Dacian Cioloș îi solicită șefului diplomației UE crearea unei “capacități reale de apărare a Uniunii Europene”

Dacian Cioloș, liderul grupului Renew Europe din Parlamentul European, a pledat luni, într-o dezbatere cu șeful diplomației UE, pentru ca Uniunea Europeană să devină mai autonomă din perspectiva apărării în contextul crizei de securitate din Afganistan.

În dezbaterea cu Josep Borrell, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, șeful celui de-al treilea grup politic din Parlamentul European a propus mai multe acțiuni din partea Uniunii Europene.

“Trebuie să ne concentrăm pe termen scurt, dar și să tragem concluzii. Pe termen lung, UE trebuie să fie mai autonomă și să discute cum să creeze o capacitate reală de apărare a UE“, a scris el, pe Twitter.

In today’s debate with @JosepBorrellF, I proposed the need for a number of 🇪🇺 actions on #Afghanistan.

We have to focus on the short term but also draw conclusions.

In the long term, the EU needs to be more autonomous & discuss how to create a real EU defence capacity.

— Dacian Cioloş (@CiolosDacian) August 30, 2021