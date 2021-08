Afganistan: Șeful diplomației SUA și secretarul general al NATO pledează pentru o coordonare strânsă între aliați

Miniștrii de externe din G7 au convenit joi asupra necesității unei abordări comune pentru a preveni o criză umanitară în Afganistan, punctând în același timp că relația pe care comunitatea internațională o va stabili cu talibanii va depinde de ”acțiunile lor, și nu se va baza pe vorbele acestora”, potrivit unui comunicat al Departamentului de Stat al SUA.

Ministrul britanic de externe, Dominic Raab, a cărui țară deține și președinția G7 (Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia, Statele Unite și Regatul Unit) a prezidat această reuniune la care a participat și Înaltului Reprezentat al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Josep Borrell, și în cadrul căreia șefii diplomațiilor au subliniat ”gravitatea situației și pierderile semnificative de vieți omenești din ultimele zile”.

Today the UK 🇬🇧 convened a meeting of G7 Foreign Ministers on Afghanistan. G7 Ministers discussed coordination of the ongoing evacuation efforts and how the G7 can forge an international strategy to address the challenges we now face in Afghanistan. pic.twitter.com/iLMqxnWNoo

— Dominic Raab (@DominicRaab) August 19, 2021