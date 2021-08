Afganistan: Șeful diplomației UE, Josep Borrell, consideră că Uniunea Europeană trebuie să își accelereze eforturile pentru a construi o politică de apărare comună

Uniunea Europeană începe în această săptămână să discute despre implicațiile evenimentelor recente din Afganistan pentru securitatea și migrația în cadrul Uniunii celor 27 de țări. Președinția slovenă a Consiliul UE a convocat o reuniune extraordinară a miniștrilor afacerilor interne din UE cu privire la situația actuală din Afganistan, informează comunicatul oficial.

Reuniunea va fi prezidată de ministrul de interne, Aleš Hojs, și va avea loc marți, 31 august 2021, începând cu ora 14:00, ora României.

„Dorim să avem o poziție coordonată a UE cu privire la modul în care să răspundem la situația din Afganistan, dar și la impactul privind migrația și securitatea în UE”, a declarat ministrul Aleš Hojs.

