Aflat în cea de-a patra vizită la Kiev de la începutul războiului, Borrell a evidențiat rolul critic al formării oferite de UE pentru forțele de securitate ucrainene

În cadrul celei mai recente vizite în Ucraina a Înaltului Reprezentant al UE Josep Borrell, Serviciul de Stat pentru Transporturi Speciale din Ucraina a primit un sistem de deminare DOK-ING MV-10, informează miercuri Serviciul European de Acțiune Externă.

Aceasta este cea mai recentă livrare în cadrul pachetului de sprijin de 25 milioane de euro al Uniunii Europene pentru operațiunile de deminare umanitară în Ucraina, anunțat la summitul UE-Ucraina din februarie 2023. Pachetul este conceput pentru a răspunde nevoilor urgente ale operatorilor de stat ucraineni în materie de deminare, de la echipamente de bază pentru echipele de deminare până la vehicule pirotehnice și sisteme robotizate de deminare.

„În timp ce luptă împotriva agresorului, Ucraina este în același timp deja în reconstrucție. Operatorii săi responsabili de acțiunile de deminare își asumă sarcina extrem de periculoasă, dar esențială, de a curăța terenurile eliberate de minele mortale lăsate în urmă de agresorii ruși. Suntem onorați să facem munca deminatorilor ucraineni mai sigură și mai eficientă cu ajutorul acestor echipamente europene. Împreună putem ajuta la salvarea de vieți și putem contribui la un viitor mai bun pentru Ucraina”, a declarat Înaltul Reprezentant Josep Borrell.

