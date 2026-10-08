Aflat la Beijing, Maros Sefcovic vrea să înceapă reechilibrarea deficitului comercial „nesustenabil” dintre UE și China

Comisarul european pentru comerț și securitate economică, Maros Sefcovic, a început joi vizita la Beijing cu obiectivul de a reechilibra deficitul comercial dintre Uniunea Europeană și China, pe care îl consideră nesustenabil.

„Prima zi în China, cu un obiectiv clar: să începem reechilibrarea deficitului comercial nesustenabil dintre UE și China. Am început prin a asculta direct companiile europene care activează aici. Mesajul transmis în jurul mesei a fost clar: este nevoie de un acces mai bun la piața chineză, concomitent cu consolidarea securității noastre economice”, a scris Sefcovic, pe X.

Day one in China, with one goal: begin rebalancing our 🇪🇺🇨🇳 unsustainable trade deficit. I started by hearing directly from EU businesses here. The message around the table was clear: the need to improve access to the Chinese market, while boosting our economic security. https://t.co/W5FSXhKnWb — Maroš Šefčovič🇪🇺 (@MarosSefcovic) October 8, 2026

La Beijing, Sefcovic s-a întâlnit cu omologul său chinez, ministrul Comerțului Wang Wentao, în cadrul demersurilor pentru reechilibrarea comerțului dintre UE și China, după trei luni de discuții intense.

„M-am întâlnit cu omologul meu, ministrul Wang Wentao. Pornind de la cele trei luni de discuții intense, depunem eforturi susținute pentru reechilibrarea comerțului dintre UE și China. Este esențial ca prima etapă a discuțiilor noastre din cadrul Consultărilor privind comerțul și investițiile să conducă la rezultate concrete”, a transmis comisarul european pentru comerț.

Vizita are loc pe fondul eforturilor UE de a reduce dezechilibrul comercial cu China și de a evita escaladarea tensiunilor comerciale dintre cele două părți. Discuțiile vizează inclusiv un posibil acord-pilot privind industria auto, prin care Beijingul ar urma să limiteze exporturile de automobile hibride către piața europeană.

China a respins însă solicitarea UE de a restricționa voluntar exporturile în creștere de vehicule hibride, conform Financial Times. Potrivit unor diplomați citați de publicația britanică, oficialii europeni au informat statele membre că Beijingul a respins propunerea înaintea vizitei lui Sefcovic la Beijing.