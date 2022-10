Aflată într-un turneu în Balcanii de Vest, Ursula von der Leyen promite 500 de milioane de euro pentru ca țările din regiune să poată face față crizei energetice

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat miercuri, de la Skopje, un ajutor financiar de 500 de milioane de euro pentru țările din Balcanii de Vest, pentru ca acestea să poată face față crizei energetice, anunță AFP, citat de Agerpres.

”Există 500 de milioane de euro sub formă de granturi pentru întreaga regiune pentru a investi în ceea ce este necesar actualmente pentru a ne obține independența: în conexiuni energetice, eficiență energetică și în energie regenerabilă”, a detaliat oficialul european într-o declarație susținută în cadrul primei sale opriri dintr-un turneu diplomatic în Balcanii de Vest.

Din această sumă, 80 de milioane de euro vor fi direcționate către Macedonia de Nord pentru a o ajuta să facă față prețurilor ridicate la energie, finanțarea putând fi obținută începând cu luna ianuarie.

Sprijinul mai sus menționat va fi canalizat prin așa-numitul Plan economic de investiții.

The EU is responding to the energy crisis with unity and solidarity.

It means unity and solidarity with North Macedonia as well.

We are providing 🇲🇰 with €80 million in immediate budget support and also with long-term investments in your energy system. https://t.co/CqhKoTSOKy

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 26, 2022