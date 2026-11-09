AFP: Dacian Cioloș și Louise Mushikiwabo, în pole position pentru funcția de secretar general al Francofoniei

Doi candidați, rwandeza Louise Mushikiwabo, actuala deținătoare a funcției, și fostul prim-ministru român Dacian Cioloș, par să se detașeze în competiția pentru desemnarea viitorului secretar general al Organizației Internaționale a Francofoniei (OIF), scrie luni AFP, citând mai multe surse cu care a discutat, relatează Agerpres.

La 16 noiembrie, la Phnom Penh, capitala Cambodgiei, liderii celor 53 de state membre ale OIF urmează să desemneze noul secretar general, pentru un mandat de patru ani. În cursă se află rwandeza Louise Mushikiwabo, aflată în funcție din 2018, congoleza Juliana Lumumba, mauritaniana Coumba Ba și românul Dacian Cioloș.

Louise Mushikiwabo, fost ministru de externe al Rwandei în perioada 2009-2018 și apropiată a președintelui Paul Kagame, vizează obținerea unui al treilea mandat. Anturajul său îi evidențiază bilanțul în reformarea organizației și intenția de a „extinde anumite programe”, în special în domeniile „tehnologiei digitale, antreprenoriatului și pregătirii tinerilor”.

De cealaltă parte, Dacian Cioloș, fost premier al României în perioada 2015-2017 și fost comisar european pentru agricultură, pledează pentru o francofonie „utilă”, în care limba franceză să joace rolul unei „limbi a oportunităților”, în special economice.

Niciun stat membru nu și-a exprimat public preferința, inclusiv principalii doi contributori la bugetul OIF, Franța, cu 36%, și Canada, cu 25%. În 2018, președintele francez Emmanuel Macron a susținut-o public pe Mushikiwabo, pe fondul apropierii dintre Paris și Kigali.

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Potrivit unei surse familiarizate cu mecanismele interne ale OIF, intervențiile lui Cioloș au fost apreciate pentru propunerile concrete și accentul pus pe transparență. „Reproșul care i se face este că nu este african”, a afirmat aceasta.

„În nicio întâlnire pe care am avut-o, nimeni nu a abordat acest subiect în fața mea”, răspunde Cioloș, care deplânge faptul că „este pus sub semnul întrebării un candidat din cauza culorii pielii sale”.

„OIF este o organizație internațională, nu regională. Africa este în centrul francofoniei, dar Africa nu are interesul ca OIF să se limiteze la Africa”, a adăugat fostul premier român, care a anunțat că ar dori să numească o femeie africană în funcția de administrator al organizației.

Mauritanianca Coumba Ba se prezintă drept o soluție de compromis, în timp ce congoleza Juliana Lumumba este unul dintre ceilalți doi candidați înscriși în competiție.

Negocierile se vor finaliza, cel mai probabil, în Cambodgia. „Sper că lumina va ieși la suprafață, că șefii de stat vor găsi calea înțelepciunii. Dacă nu, francofonia riscă să ajungă o umbră a ceea ce a fost”, a mărturisit un membru al unei echipe de campanie.