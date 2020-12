AFP: Joe Biden va numi o expertă de origine asiatică în funcția de reprezentant pentru comerț al SUA pentru a recalibra relațiile comerciale sino-americane

Preşedintele ales al Statelor Unite, Joe Biden, a confirmat marţi alegerea generalului în retragere Lloyd Austin pentru fi numit secretar al Apărării în cadrul administrației sale, iar dacă acesta va fi confirmat de Senat, el va deveni primul şef afro-american al Pentagonului, informează AFP, potrivit Agerpres.

Lloyd Austin (67 de ani) “este extrem de calificat pentru a înfrunta provocările şi crizele cu care ne confruntăm în prezent”, a scris viitorul lider de la Casa Albă într-un comunicat.

“Personalitatea strălucită şi respectată, figură pionieră în istoria armatei americane, ministrul desemnat Austin a trecut în retragere în 2016 după peste 40 de ani de serviciu în apărarea Americii”, a subliniat comunicatul.

Mai mult, Biden a scris și un editorial pentru The Atlantic în care își motivează decizia. “Generalul Austin împărtăşeşte profunda mea convingere că ţara noastră este mai puternică atunci când conduce nu numai prin exemplul puterii noastre, ci şi prin puterea exemplului nostru”, a spus el Joe Biden.

In the many hours we’ve spent together in the Situation Room and with our troops—I’ve witnessed General Austin’s character.

He shares my belief that we are strongest when we lead not only by the example of our power, but by the power of our example. https://t.co/7TB9X12sjL

— Joe Biden (@JoeBiden) December 8, 2020