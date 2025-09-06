Agenția Fitch a revizuit perspectiva asociată ratingului Poloniei la „negativă” din cauza deteriorării finanțelor publice

Agenția de evaluare financiară Fitch a anunțat vineri că a revizuit perspectiva ratingului suveran pe termen lung al Poloniei, exprimat în valută străină, de la „stabilă” la „negativă”, confirmând totodată calificativul la nivelul „A-”. Decizia reflectă în principal deteriorarea finanțelor publice ale țării, se arată în comunicatul oficial.

Potrivit Agenției Fitch, derapajul fiscal substanțial din 2024 și 2025, cu deficite care vor atinge probabil o medie de 6,7% din PIB, provocările politice crescute legate de implementarea măsurilor fiscale și lipsa unei strategii credibile de consolidare fiscală vor complica probabil capacitatea Poloniei de a reduce în mod semnificativ deficitele fiscale înainte de următoarele alegeri parlamentare din 2027.

„Ne așteptăm acum la deficite fiscale mai mari, care vor conduce la o creștere mai accentuată a datoriei publice, până la aproximativ 68% din PIB în 2027”, notează Agenția.

Deficitul bugetar general s-a adâncit la 6,6% din PIB în 2024 (față de 5,3% în 2023 și 1,7% în 2021), depășind atât ținta guvernului (5,7%), cât și estimarea Fitch din martie (6,2%). Creșterea cheltuielilor pentru salariile din sectorul public și apărare, dar și dinamica mai slabă a veniturilor, au fost factorii principali. Cheltuielile guvernamentale totale au urcat la 49,4% din PIB, comparativ cu 43,6% în 2021.

Fitch estimează că deficitul va continua să crească, atingând 6,9% din PIB în 2025 și menținându-se la peste 6% până în 2027. În paralel, datoria publică este proiectată să urce de la 55,3% din PIB în 2024 la 68,3% în 2027, mult peste media pentru statele cu rating „A” (53,7%).

Agenția subliniază că debutul mandatului președintelui Karol Nawrocki evidențiază posibile dificultăți pentru guvernul de coaliție în adoptarea unor politici fiscale. Veto-urile prezidențiale asupra unor proiecte de lege și opoziția declarată față de majorări de taxe îngreunează perspectivele de ajustare. Într-un climat de polarizare politică ridicată, presiunea asupra guvernului de a evita măsuri nepopulare ar putea limita reformele necesare până după 2027.

În ciuda acestor riscuri, Fitch notează că Polonia beneficiază de o economie mare și diversificată, ancorată în apartenența la UE, cu un cadru de politici macroeconomice solid, finanțe externe robuste și o bază de venituri guvernamentale mai stabilă decât a altor țări comparabile. Creșterea economică rămâne rezilientă: PIB-ul este estimat să avanseze cu 3,2% în 2025 și 2026, peste media țărilor cu rating similar.

Inflația a scăzut la 3,1% în iulie și 2,8% în august 2025, ceea ce a permis Băncii Naționale a Poloniei să reducă dobânda de politică monetară la 5%. Fitch prognozează o inflație medie de 3,9% în 2025 și o continuare a relaxării monetare moderate.

Poziția externă a Poloniei rămâne solidă, cu rezerve internaționale estimate la 249 miliarde dolari (214 miliarde euro) la finalul anului 2025, suficiente pentru a acoperi peste cinci luni de plăți externe curente.

O nouă retrogradare ar putea surveni dacă datoria publică nu va fi stabilizată, dacă ritmul de creștere economică va încetini semnificativ sau dacă costurile de finanțare ale guvernului vor crește puternic. Pe de altă parte, o eventuală îmbunătățire ar fi posibilă dacă autoritățile vor reuși să implementeze o strategie credibilă de consolidare fiscală.