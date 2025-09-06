U.E.
Agenția Fitch a revizuit perspectiva asociată ratingului Poloniei la „negativă” din cauza deteriorării finanțelor publice
Agenția de evaluare financiară Fitch a anunțat vineri că a revizuit perspectiva ratingului suveran pe termen lung al Poloniei, exprimat în valută străină, de la „stabilă” la „negativă”, confirmând totodată calificativul la nivelul „A-”. Decizia reflectă în principal deteriorarea finanțelor publice ale țării, se arată în comunicatul oficial.
Potrivit Agenției Fitch, derapajul fiscal substanțial din 2024 și 2025, cu deficite care vor atinge probabil o medie de 6,7% din PIB, provocările politice crescute legate de implementarea măsurilor fiscale și lipsa unei strategii credibile de consolidare fiscală vor complica probabil capacitatea Poloniei de a reduce în mod semnificativ deficitele fiscale înainte de următoarele alegeri parlamentare din 2027.
„Ne așteptăm acum la deficite fiscale mai mari, care vor conduce la o creștere mai accentuată a datoriei publice, până la aproximativ 68% din PIB în 2027”, notează Agenția.
Deficitul bugetar general s-a adâncit la 6,6% din PIB în 2024 (față de 5,3% în 2023 și 1,7% în 2021), depășind atât ținta guvernului (5,7%), cât și estimarea Fitch din martie (6,2%). Creșterea cheltuielilor pentru salariile din sectorul public și apărare, dar și dinamica mai slabă a veniturilor, au fost factorii principali. Cheltuielile guvernamentale totale au urcat la 49,4% din PIB, comparativ cu 43,6% în 2021.
Fitch estimează că deficitul va continua să crească, atingând 6,9% din PIB în 2025 și menținându-se la peste 6% până în 2027. În paralel, datoria publică este proiectată să urce de la 55,3% din PIB în 2024 la 68,3% în 2027, mult peste media pentru statele cu rating „A” (53,7%).
Agenția subliniază că debutul mandatului președintelui Karol Nawrocki evidențiază posibile dificultăți pentru guvernul de coaliție în adoptarea unor politici fiscale. Veto-urile prezidențiale asupra unor proiecte de lege și opoziția declarată față de majorări de taxe îngreunează perspectivele de ajustare. Într-un climat de polarizare politică ridicată, presiunea asupra guvernului de a evita măsuri nepopulare ar putea limita reformele necesare până după 2027.
În ciuda acestor riscuri, Fitch notează că Polonia beneficiază de o economie mare și diversificată, ancorată în apartenența la UE, cu un cadru de politici macroeconomice solid, finanțe externe robuste și o bază de venituri guvernamentale mai stabilă decât a altor țări comparabile. Creșterea economică rămâne rezilientă: PIB-ul este estimat să avanseze cu 3,2% în 2025 și 2026, peste media țărilor cu rating similar.
Inflația a scăzut la 3,1% în iulie și 2,8% în august 2025, ceea ce a permis Băncii Naționale a Poloniei să reducă dobânda de politică monetară la 5%. Fitch prognozează o inflație medie de 3,9% în 2025 și o continuare a relaxării monetare moderate.
Poziția externă a Poloniei rămâne solidă, cu rezerve internaționale estimate la 249 miliarde dolari (214 miliarde euro) la finalul anului 2025, suficiente pentru a acoperi peste cinci luni de plăți externe curente.
O nouă retrogradare ar putea surveni dacă datoria publică nu va fi stabilizată, dacă ritmul de creștere economică va încetini semnificativ sau dacă costurile de finanțare ale guvernului vor crește puternic. Pe de altă parte, o eventuală îmbunătățire ar fi posibilă dacă autoritățile vor reuși să implementeze o strategie credibilă de consolidare fiscală.
SUA
Trump amenință UE cu represalii după ce Comisia Europeană a amendat Google: „UE trebuie să înceteze aceste practici împotriva companiilor americane”
„Europa a atacat astăzi o altă mare companie americană importantă, Google”, a protestat vineri președintele american Donald Trump pe rețeaua sa Truth Social, amenințând că va riposta cu sancțiuni comerciale, notează AFP, potrivit Agerpres.
În același mesaj, președintele american a asigurat că, dacă Uniunea Europeană nu revine asupra amenzilor „nedrepte” impuse Google, dar și Apple, va fi „constrâns” să declanșeze un mecanism de taxe vamale punitive, „Secțiunea 301”.
„Uniunea Europeană trebuie să înceteze imediat aceste practici împotriva companiilor americane”, a adăugat el.
Mai degrabă reținut față de lumea tehnologiei în timpul primului său mandat, republicanul a văzut cum cele mai mari nume din sector s-au raliat masiv de partea sa după revenirea la putere.
Comisia Europeană a aplicat vineri gigantului american Google o amendă de 2,95 miliarde de euro pentru încălcarea regulilor concurenței în domeniul publicității.
Comisia a afirmat că Google și-a favorizat propriile sale servicii de publicitate în detrimentul unor furnizori concurenți. Ancheta Comisiei Europene a stabilit că produsele Google dețin o poziție dominantă pe piață, iar compania a abuzat de această situație încă din 2014, pentru a-și avantaja produsele respective.
Comisia Europeană a dispus ca Google să pună capăt acestor practici de auto-preferință și să implementeze măsuri pentru eliminarea conflictelor de interese inerente pe întreg lanțul de aprovizionare adtech.
Google are acum 60 de zile pentru a informa Comisia cu privire la modul în care intenționează să respecte aceste măsuri.
În speță, Google a încălcat articolul 102 al Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene.
CONSILIUL UE
UE își propune să renunțe la combustibilii fosili din Rusia și să accelereze tranziția către o energie curată: „Trebuie să închidem definitiv ușa, astfel încât gazul rusesc să nu mai poată intra în UE”
Președinția daneză a Consiliului UE anunță că Europa își propune să renunțe la combustibilii fosili din Rusia și să accelereze tranziția către energie curată, sprijinită de o infrastructură mai solidă și de integrarea surselor nucleare și regenerabile.
„Adio combustibililor fosili din Rusia, bun venit energiei europene. Pentru aceasta este nevoie de multă energie curată, de o infrastructură mai bună în întreaga Europă și de construirea de punți între diferitele forme de energie, precum cea nucleară și cea regenerabilă”, a transmis vineri președinția daneză, într-un comunicat.
Potrivit acesteia, Europa se află sub presiune. Peisajul geopolitic s-a schimbat, concurența globală este mai intensă, lanțurile de aprovizionare sunt tensionate, iar consecințele schimbărilor climatice sunt din ce în ce mai grave.
O parte importantă a răspunsului la aceste provocări constă în crearea unei Europe independente din punct de vedere energetic. Pentru că o Europă care produce suficientă energie curată este o Europă mai sigură și mai competitivă, se arată în comunicatul președinției daneze a Consiliului UE.
Prin urmare, președinția daneză a UE a reunit miniștrii energiei din UE la Copenhaga pentru a discuta soluții și a impulsiona Europa către independența energetică și o tranziție ecologică mai rapidă și mai rentabilă.
„Combustibilii fosili ruși nu fac parte din viitorul Europei. Pentru a ne consolida securitatea, aprovizionarea cu energie și competitivitatea, trebuie să închidem definitiv ușa, astfel încât gazul rusesc să nu mai poată intra în UE. În același timp, trebuie să creștem producția de energie europeană curată și să utilizăm mai bine diversitatea noastră energetică. Independența energetică este absolut crucială pentru o Europă mai puternică și, în calitate de președinție, vom lucra fără încetare pentru a o realiza”, a declarat ministrul danez pentru climă.
Printre altele, miniștrii energiei au discutat despre modalitățile de creștere a producției de energie curată în Europa și despre modalitățile de eliminare a lacunelor din infrastructura energetică. Este necesar să se consolideze securitatea aprovizionării Europei – și este absolut necesar dacă se dorește ca eliminarea treptată a petrolului și gazelor rusești să se realizeze într-un mod care să consolideze și competitivitatea Europei. La reuniune a participat și viceministrul ucrainean al energiei, Roman Andarak. Sprijinirea Ucrainei reprezintă o prioritate esențială pentru Președinția daneză a Consiliului UE.
Conceptul de acorduri „tripartite” este familiar în Danemarca datorită Green Deal-ului din 2024. Prin acest mecanism, o largă majoritate a Parlamentului danez, organizații din domeniul agriculturii și mediului, precum și reprezentanți ai industriei s-au reunit pentru a negocia un Green Deal – care a dus la introducerea, pentru prima dată, a unei taxe pe emisiile din agricultură.
Inspirată de modelul danez, Comisia Europeană a decis să promoveze un teren comun între sectorul public, organizațiile de interese și industrie. În cadrul reuniunii ministeriale informale a miniștrilor energiei de la Copenhaga, primele două tripartite europene au fost lansate de comisarul pentru energie Dan Jørgensen – una privind energia eoliană offshore, cealaltă privind stocarea și flexibilitatea.
Obiectivul este de a produce mai multă energie curată în Europa, ceea ce necesită o cooperare mai strânsă între sectorul public, dezvoltatori și consumatori pentru a putea elimina barierele. În timpul lansării, Comisia a dezvăluit că vor urma și alte tripartite. Președinția daneză a UE va sprijini activitatea Comisiei în acest sens în lunile următoare.
COMISIA EUROPEANA
Comisia Europeană amendează Google cu 2,95 miliarde de euro pentru încălcarea regulilor concurenței în domeniul publicității
Comisia Europeană a amendat Google cu 2,95 miliarde de euro pentru încălcarea regulilor antitrust ale UE, prin denaturarea concurenței în industria tehnologiilor publicitare („adtech”). Potrivit comunicatului oficial, Google și-a favorizat propriile sale servicii de publicitate în detrimentul unor furnizori concurenți.
Comisia Europeană a dispus ca Google să pună capăt acestor practici de auto-preferință și să implementeze măsuri pentru eliminarea conflictelor de interese inerente pe întreg lanțul de aprovizionare adtech.
Google are acum 60 de zile pentru a informa Comisia cu privire la modul în care intenționează să respecte aceste măsuri.
Google este o companie multinațională americană din domeniul tehnologiei, a cărei principală sursă de venituri o reprezintă publicitatea. Mai precis, Google vinde publicitate pe propriile site-uri web și aplicații și intermediază între agenții de publicitate care doresc să-și plaseze anunțurile online și editorii (adică terți, site-uri web și aplicații) care pot furniza spațiul respectiv.
Agenții de publicitate și editorii se bazează pe instrumentele digitale ale industriei adtech pentru plasarea de reclame în timp real care nu sunt legate de o interogare de căutare, cum ar fi bannerele publicitare pe site-urile web ale ziarelor („reclame afișate”).
În special, industria adtech oferă trei instrumente digitale:
- servere de publicitate pentru editori, utilizate de editori pentru a gestiona spațiul publicitar de pe site-urile și aplicațiile lor web;
- instrumente de cumpărare programatică de publicitate pentru web-ul deschis, utilizate de agenții de publicitate pentru a-și gestiona campaniile publicitare automatizate;
- burse de publicitate în care cererea și oferta se întâlnesc în timp real, de obicei prin licitații, pentru a cumpăra și vinde anunțuri afișate.
Ancheta Comisiei a constatat că Google deține o poziție dominantă:
- pe piața serverelor de publicitate pentru publisheri, prin serviciul său „DFP”;
- pe piața instrumentelor programatice de cumpărare a publicității pentru open web, prin serviciile „Google Ads” și „DV360”.
În special, Comisia a constatat că, între cel puțin 2014 și prezent, Google a abuzat de aceste poziții dominante, încălcând Articolul 102 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene („TFUE”), prin:
Favorizarea propriului său ad exchange, AdX, în procesul de selecție a reclamelor gestionat de serverul său dominant pentru publisheri, DFP, de exemplu prin informarea anticipată a AdX cu privire la valoarea celei mai bune oferte de la concurenți, pe care trebuia să o depășească pentru a câștiga licitația.
Favorizarea AdX în modul în care instrumentele sale de cumpărare a publicității, Google Ads și DV360, plasează oferte pe ad exchanges. De exemplu, Google Ads evita ad exchanges concurente și plasa majoritar oferte pe AdX, făcându-l astfel cel mai atractiv ad exchange.
Comisia a concluzionat că aceste practici aveau scopul intenționat de a oferi AdX un avantaj competitiv și ar fi putut bloca dezvoltarea ad exchanges concurente. Aceasta a consolidat rolul central al AdX în lanțul de aprovizionare adtech, precum și capacitatea Google de a percepe taxe ridicate pentru serviciul său.
Comisia a dispus ca Google să pună capăt acestor practici de auto-preferință. De asemenea, compania trebuie să implementeze măsuri pentru eliminarea conflictelor de interese inerente pe întreg lanțul de aprovizionare adtech. Google are acum 60 de zile pentru a informa Comisia cu privire la măsurile pe care intenționează să le propună în acest sens. Odată primite, Comisia le va evalua cu atenție pentru a stabili dacă elimină conflictele de interese. În cazul în care acestea nu sunt suficiente, și cu respectarea dreptului Google de a fi auzită, Comisia va impune o măsură corectivă adecvată. Comisia a semnalat deja opinia sa preliminară conform căreia doar cedarea unei părți din serviciile Google ar putea rezolva situația conflictelor de interese, dar dorește mai întâi să analizeze propunerea companiei.
Vicerpreședinta pentru probleme de reglementare a Google, Lee-Anne Mulholland, a declarat că „decizia Comisiei Europene privind serviciile noastre Adtech este greșită și vom face apel. Ne impune o amendă nejustificată și schimbări care vor afecta mii de firme europene, complicându-le eforturile de a câștiga bani”, scrie Agerpres.
Președintele american Donald Trump a avertizat în 26 august – fără a menționa explicit UE – că țările sau organizațiile care reglementează domeniul tehnologic se expun unor taxe vamale și restricții la exporturile în SUA.
Google a mai fost amendată de două ori cu sume mari chiar săptămâna aceasta. În SUA, compania a fost condamnată miercuri la plata unor despăgubiri de 425,7 milioane de dolari pentru aproape 100 de milioane de utilizatori cărora – conform deciziei unui juriu din San Francisco – le-a afectat viața privată. CNIL, autoritatea din Franța pentru respectarea vieții private, a aplicat de asemenea, în aceeași zi, o amendă de 325 de milioane de euro pentru nereguli în privința publicității și a modulelor cookie.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Trump amenință UE cu represalii după ce Comisia Europeană a amendat Google: „UE trebuie să înceteze aceste practici împotriva companiilor americane”
UE își propune să renunțe la combustibilii fosili din Rusia și să accelereze tranziția către o energie curată: „Trebuie să închidem definitiv ușa, astfel încât gazul rusesc să nu mai poată intra în UE”
Doi senatori americani cer Meta și Google să blocheze propaganda rusă înainte de alegerile din Republica Moldova: „Viitorul său trebuie să fie decis de cetățeni, nu de dezinformarea Moscovei”
Agenția Fitch a revizuit perspectiva asociată ratingului Poloniei la „negativă” din cauza deteriorării finanțelor publice
Zelenski îi răspunde lui Putin și propune, la rândul său, Kievul ca posibil loc de întâlnire: „Eu nu mă pot duce la Moscova”
Donald Trump a semnat ordinul care restaurează “Departamentul de Război”, iar șeful Pentagonului devine “Secretar al Războiului”
Comisia Europeană amendează Google cu 2,95 miliarde de euro pentru încălcarea regulilor concurenței în domeniul publicității
Zelenski și Fico au discutat despre dezacordurile dintre Ucraina și Slovacia, inclusiv despre importurile de petrol rusesc și atacurile asupra conductei Drujba
Estonia avertizează că țările de pe flancul estic al NATO “trebuie să fie pregătite pentru scenariul” reducerii trupelor SUA în regiune
Donald Trump, comentariu la adresa triunghiului Xi-Putin-Modi: “Am pierdut India și Rusia în bezna cea mai adâncă a Chinei”
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Din Ucraina, președintele Consiliului European anunță că o echipă europeană se va deplasa la Washington pentru a discuta cu „prietenii americani” despre sancțiuni suplimentare contra Rusiei
MAE român vine cu precizări după ce primarul Chișinăului, Ion Ceban, interzis în Spațiul Schengen, a anunțat că se află în Italia: Cu titlu excepțional, Roma i-a acordat „o viză limitată”
UE „pare să fie din ce în ce mai condamnată la irelevanță geopolitică” în fața competitivității Chinei și SUA, avertizează Giorgia Meloni: A fi din nou protagoniștii istoriei și propriului destin nu este un proces lipsit de durere
RADR 2025/Sorin Grindeanu: România, pilon logistic vital la Marea Neagră. Trebuie să punem accent pe dezvoltarea accelerată a infrastructurii de transport
România va sprijini reconstrucția Ucrainei și integrarea sa europeană, promite Nicușor Dan de Ziua Independenței Ucrainei
Dorin Recean salută „nivelul frățesc” al relațiilor dintre R. Moldova și România: Chișinău și București, într-o zi cât mai apropiată, vor sta la masa europeană de decizii pentru viitorul întregului continent
Victor Negrescu: Înaintea alegerilor din R. Moldova, PE va adopta o rezoluție fără precedent pentru a denunța ingerințele Rusiei și a reafirma sprijinul pentru aderarea la UE
PSD pregătește un pachet de măsuri pentru relansare economică. Grindeanu: Vorbim doar despre lucruri negative și dăm un semnal prost. Trebuie să venim și cu soluții pozitive
Taxare inspirată din SUA pentru multinaționale. Nazare: Schimbăm paradigma în privința modului în care tratăm companiile
Ministrul Finanțelor propune o taxă de 25 lei pentru coletele sub 150 euro importate din afara UE: Ar putea aduce 1,3 mld. de lei la bugetul de stat
Trending
- EDITORIALE1 week ago
Iulian Chifu: 7 propuneri novatoare pentru Securitatea României
- COMISIA EUROPEANA5 days ago
Nicușor Dan, către Ursula von der Leyen, la Baza Mihail Kogălniceanu: România dorește să găzduiască la Constanța hub-ul de securitate al UE pentru Marea Neagră
- POLITICĂ1 week ago
Sorin Grindeanu: Vom prezenta săptămâna viitoare un ”pachet PSD” de măsuri pentru relansarea economică
- EDITORIALE1 week ago
Op-ed | Vasile Asandei, director general ADR Nord-Est: România în noul exercițiu financiar 2028-2034 – Cum aducem Europa mai aproape de comunități
- U.E.1 week ago
Ursula von der Leyen vizitează România și statele UE din prima linie pentru a întări apărarea: Va merge luni cu Nicușor Dan și Ilie Bolojan în zona Mării Negre