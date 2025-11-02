Agenția franceză pentru protecția consumatorilor a reclamat platforma chineză Shein pentru vânzarea de păpuși sexuale cu înfățișare de copii: „Nu lasă loc de îndoială cu privire la caracterul de pornografie infantilă”

Agenția franceză pentru protecția consumatorilor a reclamat platforma online chineză Shein pentru vânzarea de păpuși sexuale cu înfățișare de copii, informează Politico Europe și BBC.

„Direcția Generală pentru Concurență, Consumatori și Controlul Fraudelor (DGCCRF) din Franța a constatat că site-ul de comerț electronic Shein vindea păpuși sexuale cu aspect asemănător copiilor. Descrierea și clasificarea acestora pe site nu lasă loc de îndoială cu privire la caracterul de pornografie infantilă al conținutului”, a declarat agenția sâmbătă seara, adăugând că „a sesizat procurorul public”.

Shein este acuzată în Franța și în alte țări de vânzarea de produse care nu respectă legislația UE. În iulie, DGCCRF a amendat compania cu 40 de milioane de euro pentru inducerea în eroare a consumatorilor cu privire la prețuri.

În luna mai, Comisia Europeană și autoritățile de protecție a consumatorilor au notificat platforma cu privire la presupuse încălcări ale legislației privind protecția consumatorilor, inclusiv reduceri false și afirmații înșelătoare privind sustenabilitatea. Comisarul european pentru justiție, Michael McGrath, a declarat ulterior că este hotărât să ia măsuri împotriva vânzării de bunuri care nu respectă reglementările UE pe platformele Temu și Shein.

„Reamintim că distribuirea de pornografie infantilă prin intermediul unei rețele de comunicații electronice este pedepsită cu până la șapte ani de închisoare și o amendă de 100.000 de euro”, a declarat DGCCRF în comunicatul de sâmbătă.

Agenția a contactat și autoritatea franceză de reglementare a platformelor Arcom, care este responsabilă de reglementarea companiilor precum Shein.

Platformei i s-a ordonat să ia rapid măsurile corespunzătoare.

Shein a declarat pentru Agence France-Presse că articolele au fost eliminate de pe platformă și că a fost lansată o anchetă pentru a afla cum au reușit vânzătorii să eludeze procesele de control.

DGCCRF a semnalat, de asemenea, procurorului și Arcom că conținutul pornografic, cum ar fi păpușile sexuale cu aspect de adulți, este disponibil fără măsuri de filtrare pentru a restricționa accesul minorilor, ceea ce este, de asemenea, împotriva legii franceze.

Shein este foarte controversat în Franța: cel mai recent incident este apariția platformei în magazinul universal BHV din Paris, care a stârnit indignarea furnizorilor.