U.E.
Agenția franceză pentru protecția consumatorilor a reclamat platforma chineză Shein pentru vânzarea de păpuși sexuale cu înfățișare de copii: „Nu lasă loc de îndoială cu privire la caracterul de pornografie infantilă”
Agenția franceză pentru protecția consumatorilor a reclamat platforma online chineză Shein pentru vânzarea de păpuși sexuale cu înfățișare de copii, informează Politico Europe și BBC.
„Direcția Generală pentru Concurență, Consumatori și Controlul Fraudelor (DGCCRF) din Franța a constatat că site-ul de comerț electronic Shein vindea păpuși sexuale cu aspect asemănător copiilor. Descrierea și clasificarea acestora pe site nu lasă loc de îndoială cu privire la caracterul de pornografie infantilă al conținutului”, a declarat agenția sâmbătă seara, adăugând că „a sesizat procurorul public”.
Shein este acuzată în Franța și în alte țări de vânzarea de produse care nu respectă legislația UE. În iulie, DGCCRF a amendat compania cu 40 de milioane de euro pentru inducerea în eroare a consumatorilor cu privire la prețuri.
În luna mai, Comisia Europeană și autoritățile de protecție a consumatorilor au notificat platforma cu privire la presupuse încălcări ale legislației privind protecția consumatorilor, inclusiv reduceri false și afirmații înșelătoare privind sustenabilitatea. Comisarul european pentru justiție, Michael McGrath, a declarat ulterior că este hotărât să ia măsuri împotriva vânzării de bunuri care nu respectă reglementările UE pe platformele Temu și Shein.
„Reamintim că distribuirea de pornografie infantilă prin intermediul unei rețele de comunicații electronice este pedepsită cu până la șapte ani de închisoare și o amendă de 100.000 de euro”, a declarat DGCCRF în comunicatul de sâmbătă.
Agenția a contactat și autoritatea franceză de reglementare a platformelor Arcom, care este responsabilă de reglementarea companiilor precum Shein.
Platformei i s-a ordonat să ia rapid măsurile corespunzătoare.
Shein a declarat pentru Agence France-Presse că articolele au fost eliminate de pe platformă și că a fost lansată o anchetă pentru a afla cum au reușit vânzătorii să eludeze procesele de control.
DGCCRF a semnalat, de asemenea, procurorului și Arcom că conținutul pornografic, cum ar fi păpușile sexuale cu aspect de adulți, este disponibil fără măsuri de filtrare pentru a restricționa accesul minorilor, ceea ce este, de asemenea, împotriva legii franceze.
Shein este foarte controversat în Franța: cel mai recent incident este apariția platformei în magazinul universal BHV din Paris, care a stârnit indignarea furnizorilor.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Educația este cheia mobilității și dezvoltării tinerilor în Europa, subliniază Gheorghe Falcă: Pentru ca un tânăr să-și poată construi o carieră oriunde în UE, studiile trebuie recunoscute în toate țările membre
Eurodeputatul Gheorghe Falcă pledează pentru recunoașterea diplomelor și competențelor peste tot în spațiul european, indiferent de țara unde au fost obținute.
Acesta a evidențiat că „educația este cheia mobilității și dezvoltării tinerilor în Europa”.
„Pentru ca un tânăr să-și poată construi o carieră oriunde în UE, studiile sale trebuie recunoscute în toate statele membre. De aceea noi am lucrat ca educația românească să fie recunoscută la nivel european, diploma să aibă aceeași forță, indiferent că ai luat-o în România, în Franța sau în Italia. Diplomele și competențele devin astfel recunoscute în tot spațiul european, iar tinerii pot studia, munci și evolua liber, fără bariere”, a subliniat Falcă.
Acesta a mai spus că Parlamentul European lucrează „pe patru direcții majore”:
- Securitatea europeană – prioritatea numărul unu în contextul actual.
- Competitivitatea – investiții mai mari în cercetare, digitalizare și inteligență artificială pentru a ține pasul cu SUA și China.
- Reducerea decalajelor regionale – sprijin continuu pentru regiunile periferice prin programe de coeziune.
- Agricultura – consolidăm poziția României ca exportator important de cereale, dar și dezvoltarea procesării locale pentru valoare adăugată mai mare.
Alianțele universităților europene reunesc o nouă generație de europeni și le permit acestora să studieze și să lucreze în diferite țări europene, în diferite limbi și în diferite sectoare și discipline academice.
Studenții pot obține o diplomă de nivel înalt prin combinarea studiilor în mai multe țări europene, contribuind astfel la atractivitatea și competitivitatea internațională a învățământului superior european.
Aceste alianțe aduc, de asemenea, inovare în regiunile Europei, permițând studenților să lucreze împreună cu cadre universitare, cercetători, întreprinderi, orașe, autorități și organizații ale societății civile.
Cele 64 de alianțe acoperă 35 de țări, inclusiv toate statele membre ale UE, precum și Albania, Bosnia și Herțegovina, Islanda, Muntenegru, Republica Macedonia de Nord, Norvegia, Serbia și Turcia.
Acestea sunt solid ancorate în comunități și rețele de inovare, reunind aproape 2 200 de parteneri asociați, de la organizații neguvernamentale la întreprinderi, orașe, autorități locale și regionale și instituții de învățământ superior din țările participante la Procesul de la Bologna. De exemplu, aproape 40 de instituții de învățământ superior din Ucraina sunt parteneri asociați.
CHINA
Decizia Chinei de a suspenda controlul asupra exportului de pământuri rare se va aplica și în cazul UE, anunță comisarul european al comerțului
China a confirmat că suspendarea controalelor asupra exporturilor de pământuri rare se va extinde și la UE, a declarat sâmbătă dimineața Maros Sefcovic, comisarul european pentru comerț, informează Politico Europe.
Beijingul a acceptat săptămâna aceasta să amâne cu un an ultima rundă de restricții la exportul de metale rare, în urma unei întâlniri între președintele chinez Xi Jinping și președintele american Donald Trump, care a avut loc joi. Acest lucru a determinat UE să solicite rapid asigurări că suspendarea se va aplica și blocului european.
🇪🇺🇨🇳 Constructive talks with @MOFCOM_China at senior official level. China confirmed that the suspension of the October export controls applies to the EU. Both sides reaffirmed commitment to continue engagement on improving the implementation of export control policies.
— Maroš Šefčovič🇪🇺 (@MarosSefcovic) November 1, 2025
„China a confirmat că suspendarea controalelor la export din octombrie se aplică UE”, a scris Sefcovic sâmbătă dimineață. „Ambele părți și-au reafirmat angajamentul de a continua colaborarea în vederea îmbunătățirii punerii în aplicare a politicilor de control asupra exporturilor”, a adăugat el.
China și-a înăsprit controlul asupra mineralelor critice, extinzând controalele la exportul de pământuri rare și alte materiale vitale pentru industriile de tehnologie curată și apărare. UE, care depinde de China pentru aproape 99% din aprovizionarea cu pământuri rare, s-a străduit să-și reducă dependența.
Vineri, în cadrul unei conferințe de presă la Roma, Sefcovic a declarat că UE poartă în prezent „discuții oficiale la nivel înalt privind controlul exporturilor” cu China. „Voi discuta din nou cu omologul meu chinez foarte, foarte curând”, a adăugat el.
Sefcovic a mai spus că are în vedere o „achiziție comună de materii prime esențiale” de către UE. „Putem licita în numele celui mai mare bloc comercial din lume, care este Uniunea Europeană, și să obținem materiile prime esențiale la un preț mai bun”, a declarat comisarul european al comerțului.
Controalele asupra exporturilor impuse de Beijing au zguduit piețele și au perturbat lanțurile de aprovizionare, companiile europene confruntându-se cu întârzieri îndelungate și creșteri bruște ale prețurilor din cauza penuriei de materii prime.
Comisia Europeană s-a grăbit să-și asigure propriile aprovizionări cu magneți din pământuri rare și să lanseze un plan de diversificare a lanțului de aprovizionare al Europei până la sfârșitul anului.
„UE a salutat suspendarea pe 12 luni a controalelor relevante asupra exporturilor, publicată de China la 9 octombrie 2025”, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Olof Gill, într-un comunicat.
„Este o măsură adecvată și responsabilă în contextul asigurării unor fluxuri comerciale globale stabile într-un domeniu de importanță critică.”
Între timp, aliații G7 încearcă să-și coordoneze răspunsurile la controlul exercitat de China asupra aprovizionării cu minerale esențiale.
Vineri, miniștrii G7 au semnat zeci de acorduri privind mineralele critice în cadrul noului pact al grupului privind lanțul de aprovizionare, menit să contracareze dominația Chinei în domeniul pământurilor rare.
U.E.
Ministrul german de externe este optimist cu privire la pacea în Orientul Mijlociu după întâlnirea cu omologul israelian: Provocările din regiune pot fi rezolvate numai cu implicarea Europei
Ministrul german de externe, Johann Wadephul, s-a declarat optimist cu privire la viitorul planului de pace pentru Orientul Mijlociu, după o întâlnire cu omologul său israelian, Gideon Saar, sâmbătă, informează Deutche Welle.
Wadephul se află în Israel la finalul unui turneu în Orientul Mijlociu, în cadrul căruia a vizitat și Iordania, Siria, Libanul și Bahrainul.
Ministrul german de externe și-a exprimat încrederea crescândă în procesul de pace „într-o asemenea măsură” încât a declarat că Berlinul ar putea revizui recomandările de călătorie către Israel, care în prezent descurajează toate călătoriile neesențiale în această țară.
Relaxarea restricțiilor de călătorie în Israel ar contribui la reluarea dialogului între Israel și Germania, a afirmat Wadephul.
„Acest lucru este deosebit de important pentru mine în ceea ce privește generația tânără”, a spus el, exprimându-și dezamăgirea față de faptul că elevii și studenții, în special, nu pot călători în prezent în Israel.
În ceea ce privește armistițiul fragil din Gaza, încheiat în cadrul unui acord sprijinit de SUA, Wadephul și-a împărtășit „impresia că ambele părți au voința fermă de a transforma acest armistițiu într-un proces durabil și, în cele din urmă, de a încheia pacea”.
Sâmbătă dimineață, în cadrul conferinței privind securitatea IISS Manama Dialogue, desfășurată în capitala Bahreinului, Wadephul a făcut apel la israelieni, palestinieni, arabi și europeni să depună eforturi pentru punerea în aplicare a planului de pace pentru regiune.
„Sarcina noastră acum este să le oferim speranță oamenilor din Orientul Mijlociu, asigurându-ne că acordurile și declarațiile de intenție ample sunt urmate de acțiuni politice”, a declarat ministrul, adăugând că provocările din regiune pot fi rezolvate numai cu cooperarea și colaborarea din partea Europei.
Potrivit Politico Europe, armistițiul se menține fragil după ce atacurile israeliene din această săptămână au ucis cel puțin 100 de persoane în Gaza, inclusiv 35 de copii, potrivit oficialilor locali din domeniul sănătății, după ce Israelul a acuzat Hamas că a încălcat armistițiul prin faptul că nu a returnat cadavrele prizonierilor și a atacat trupele israeliene.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Agenția franceză pentru protecția consumatorilor a reclamat platforma chineză Shein pentru vânzarea de păpuși sexuale cu înfățișare de copii: „Nu lasă loc de îndoială cu privire la caracterul de pornografie infantilă”
Educația este cheia mobilității și dezvoltării tinerilor în Europa, subliniază Gheorghe Falcă: Pentru ca un tânăr să-și poată construi o carieră oriunde în UE, studiile trebuie recunoscute în toate țările membre
Decizia Chinei de a suspenda controlul asupra exportului de pământuri rare se va aplica și în cazul UE, anunță comisarul european al comerțului
Ministrul german de externe este optimist cu privire la pacea în Orientul Mijlociu după întâlnirea cu omologul israelian: Provocările din regiune pot fi rezolvate numai cu implicarea Europei
SUA sunt gata să sprijine țările din ASEAN cu tehnologie pentru a contracara în comun o Chină „agresivă”, transmite Pete Hegseth
Ministrul Daniel David atrage atenția asupra vulnerabilităților majore ce pot afecta societatea bazată pe cunoaștere: Analfabetismul funcțional permite infiltrarea pseudoștiinței, generând conspirații, abordări extremiste
Premierul Ilie Bolojan îl felicită pe omologul din R. Moldova Alexandru Munteanu: Drumul european ales de frații noștri este cel corect. Vom continua să lucrăm împreună cu aceeași hotărâre
Bulgaria ia în considerare solicitarea unei derogări de la sancțiunile impuse de Trump companiilor petroliere rusești Lukoil și Rosneft, pe fondul temerilor legate de penuria de combustibil
Noul Guvern al R. Moldova a depus jurământul de învestire. Președinta Maia Sandu: Trebuie să valorificăm „fereastra istorică de oportunitate oferită de integrarea europeană”
Ministrul apărării, Ionuț Moșteanu, efectuează o vizită în Egipt. Va fi semnat un memorandum de înțelegere privind cooperarea militară
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Noul Guvern al R. Moldova a depus jurământul de învestire. Președinta Maia Sandu: Trebuie să valorificăm „fereastra istorică de oportunitate oferită de integrarea europeană”
Inovația farmaceutică: motor de competitivitate – România în dialog cu Europa, pentru un acces mai bun al pacienților români la terapiile inovative
ARPIM facilitează dialogul cu Europa pentru a valorifica inovația în sănătate: Industria farmaceutică inovatoare – sector strategic pentru acces la tratamente moderne și dezvoltare economică durabilă
România, angajată să asigure o redresare economică sustenabilă. Bolojan: Ne-am propus să atingem anul acesta o țintă de deficit de 8,4%, iar în 2026 de 6%, pentru a ne recâștiga credibilitatea în fața piețelor și a Comisiei Europene
Von der Leyen: 2,7 milioane de europeni sunt diagnosticați anual cu cancer. Am plasat Planul european de combatere a cancerului în centrul UE a Sănătății, cu o alocare de 4 mld. de euro
Comisarul pentru Energie apreciază România pentru leadership-ul regional în soluționarea problemelor comune și anunță un plan pentru consolidarea interconexiunilor energetice și scăderea prețurilor
România își asumă „rolul de integrator și lider regional” pentru cooperare energetică. Bogdan Ivan apreciază deschiderea Comisiei Europene pentru găsirea unor soluții de reglementare și investiții pentru reducerea prețurilor record la energie
Comisia Europeană a aprobat varianta revizuită a PNRR, în valoare de 21,41 mld de euro. Pîslaru va discuta la Bruxelles depunerea cererii de plată nr. 4: România merge mai departe cu un plan realist, construit pe rezultate și care aduce investiții concrete
Von der Leyen îndeamnă investitorii să nu rateze oportunitatea de a investi în Balcanii de Vest: Economiile regiunii sunt deja pregătite să crească rapid în următorii ani. Timpul este acum!
Kaja Kallas: Rusia se joacă cu războiul, iar Europa trebuie să-și transforme forța economică în descurajare militară
Trending
- ROMÂNIA1 week ago
Alexandru Nazare: România a obținut acordul Comisiei Europene pentru înlocuirea jalonului din PNRR privind reducerea GAP-ului de TVA și a evitat o pierdere de până la 1 miliard de euro din granturi, în 2026
- ROMÂNIA7 days ago
Nicușor Dan și Maia Sandu, la ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Naționale a României, alături de Patriarhul Constantinopolului și Patriarhul Daniel
- EDITORIALE6 days ago
Iulian Chifu: SUA în Venezuela. Invazie, schimbare de regim, descurajarea credibilă a traficanților și migranților
- ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE1 week ago
Nicușor Dan: După ce ne ocupăm de deficit, putem vorbi de aderarea la zona euro. Pentru consolidare economică, ținta este aderarea la OCDE în vara anul viitor
- U.E.5 days ago
Mario Draghi propune o “doctrină a federalismului pragmatic” pentru a salva proiectul european, cu “coaliții ale celor dispuși să acționeze”: Este singura cale viabilă înainte