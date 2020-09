Agenția Mondială Antidoping ar putea interzice participarea sportivilor americani de la competițiile internaționale dacă SUA își suspendă contribuția financiară

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu participă vineri la reuniunea informală a Consiliului de Securitate al ONU dedicată situației drepturilor omului în Belarus, în format videoconferință, o întâlnire organizată de Estonia și co-susținută și de România.

Reuniunea organizată de Estonia este co-susținută de România, alături de Marea Britanie, SUA, Lituania, Islanda, Ucraina, Polonia, Letonia și Canada, a afirmat, pe Twitter, șeful diplomației române.

Looking forward to attend today the #UNSC Arria-formula meeting on #Belarus #BYHumanRights, organized by Estonia and co-sponsored by Romania, together with UK, USA, Lithuania, Iceland, Ukraine, Poland Latvia&Canada. Protecting Human Rights is key @EstoniaUN @UrmasReinsalu

