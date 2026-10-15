Agenția Națională de Integritate a prezentat în cadrul OCDE, alături de partenerii instituționali, evoluțiile recente ale sistemului de integritate

Delegația României, formată din reprezentanți ai Agenției Naționale de Integritate, ai Ministerului Justiției și ai Ambasadei României la Paris, a participat, în perioada 14–15 octombrie 2026, la cea de-a 5-a reuniune a OECD Working Party on Public Integrity and Anti-Corruption (PIAC), arată ANI printr-o informare.

În cadrul reuniunii, delegația României a prezentat evoluțiile recente ale cadrului național de integritate, cu accent pe reforma legislativă realizată prin Legea nr. 180/2026.

În cadrul reuniunii, delegația României a prezentat evoluțiile recente ale cadrului național de integritate, cu accent pe reforma legislativă realizată prin Legea nr. 180/2026.

În acest context, Agenția Națională de Integritate a prezentat pașii următori pentru implementarea noilor prevederi, inclusiv adaptarea platformei e-DAI, noile formulare de declarații de avere și de interese, precum și operaționalizarea noului mecanism de publicitate a Fișelor privind interesele financiare.

Noul cadru legislativ actualizează sistemul declarațiilor de avere și de interese în raport cu noile realități financiare și reprezintă, totodată, un pas important în dezvoltarea unei arhitecturi de integritate moderne, digitalizate și bazate pe date, prin utilizarea informațiilor structurate, a mecanismelor automatizate de analiză și a instrumentelor digitale.

Premierul desemnat Luca Niculescu a declarat săptămâna trecută că România este foarte aproape de aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), fiind prima dintre cele opt state candidate care a încheiat practic procesul. Acesta a precizat că mai există un aspect de rezolvat, iar formarea unui guvern cu puteri depline ar facilita finalizarea demersurilor.

OCDE reunește 38 de state, printre cele mai dezvoltate din lume din punct de vedere economic, amintește MAE. Organizația s-a impus de-a lungul deceniilor drept un for economic strategic, al cărui obiect de activitate îl reprezintă colectarea, analizarea, diseminarea și urmărirea punerii în practică a celor mai bune politici publice – în măsură să asigure creșterea economică, prosperitatea și dezvoltarea durabilă în rândul statelor membre și la nivel global.