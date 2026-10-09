Agenția Națională pentru Romi, mesaj de Ziua Comemorării Victimelor Holocaustului: Avem datoria să păstrăm memoria și să apărăm demnitatea victimelo

ROMÂNIA
Diana Zaim
Autor: Diana Zaim
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© ANR - Facebook

Agenția Națională pentru Romi (ANR) a transmis vineri, cu ocazia Zilei Naționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului, un mesaj în care a adus un omagiu victimelor și a subliniat responsabilitatea de a păstra vie memoria Holocaustului, inclusiv a romilor deportați în Transnistria. 

Mesajul ANR a fost transmis de Mariana Costache în cadrul ceremoniei anuale de comemorare desfășurate, la 9 octombrie, la Memorialul Victimelor Holocaustului și organizate de Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”.

„Astăzi, în fața acestui monument, ne înclinăm în fața memoriei celor care au fost deportați, umiliți, înfometați și uciși. Agenția Națională pentru Romi, instituție a statului român, are datoria de a păstra memoria și de a apăra demnitatea unei comunități care a trecut ea însăși prin aceeași tragedie”, a transmis reprezentanta ANR.

În mesaj este amintit faptul că în octombrie 1941 au început deportările evreilor din Basarabia și Bucovina către Transnistria, acțiuni desfășurate în cadrul unei politici de stat puse în aplicare de autoritățile române. ANR a evocat și deportarea romilor în Transnistria, începută în vara anului 1942.

„În Transnistria au fost deportați aproximativ 25.000 de romi, începând din vara anului 1942. Aceiași oameni care fuseseră vecini, meșteri, muzicieni, fierari și agricultori au fost scoși din casele lor și duși în lagăre, fără adăpost, fără hrană, fără medicamente. Raportul final al Comisiei Wiesel estimează că aproximativ 11.000 dintre ei nu s-au mai întors.”

ANR a atras atenția și asupra persistenței discursului instigator la ură, în special în mediul online și asupra pericolului reprezentat de negarea sau relativizarea Holocaustului: „Avem astăzi datoria să spunem cu claritate că negarea Holocaustului, relativizarea lui și cultul persoanelor vinovate de crime împotriva umanității sunt contrare doar legii, dar sunt contrare și conștiinței noastre europene.”

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Diana Zaim
Diana Zaimhttp://www.caleaeuropeana.ro
Diana Zaim este fotojurnalist și coordonator al rubricii de sănătate, preocupată de politici de sănătate și acces la servicii medicale în România și la nivel european. Este câștigătoare a Premiului Publicului la European Youth Event 2020, cel mai mare eveniment pentru tineri organizat de Parlamentul European. Absolventă a secției germană-portugheză în cadrul Universității din București, Diana a urmat programul de master „Relații Internaționale și Integrare Europeană” în cadrul SNSPA. În activitatea sa jurnalistică, acoperă, inclusiv din teren, activitatea principalelor instituții ale Uniunii Europene.

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