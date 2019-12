Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est susține, prin Startup Activator, 30 de antreprenori din Piatra Neamț

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Est sprijină 30 de antreprenori din Piatra Neamț, subvenționați din fondurile programului Startup Activator, potrivit unui comunicat de presă remis caleaeuropeana.ro.

Startup Activator este finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, în parteneriat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est și Consiliul Județean Neamț.

Grupul țintă al proiectului este format din 500 de persoane (angajați, persoane care au deja o afacere, șomeri, persoane inactive, studenți) care doresc să inceapa/demareze o afacere in mediul urban din regiunea Nord-Est. Aceștia vor beneficia de cursuri gratuite dedicate dezvoltării competențelor antreprenoriale și vor putea participa la un concurs de planuri de afaceri. Cele mai bune 75 de planuri de afaceri vor beneficia de o finanțare de maximum 160.000 lei, alături de servicii personalizate de mentorat și consiliere în afaceri.Obiectivul general al proiectului îl reprezinta încurajarea antreprenorialului și a ocupării pe cont propriu prin susținerea înființării de întreprinderi non-agricole în zona urbană din regiunea Nord-Est.

Câteva dintre inițiativele antreprenoriale din Piara Neamț și detalii despre inițiatorii lor sunt expuse în cele ce urmează:

Gheorghe-Zamfir Maier, inițiator Woodart Bike

Gigi, pentru cunoscuți, are 39 de ani și acum 10 ani a ales să lase Reghinul pentru Piatra Neamț. Încă de la finalizarea facultății, Gigi a lucrat în industria mobilei și întotdeauna i-a plăcut să facă lucruri inedite, să își pună amprenta pe fiecare lucru care i-a trecut prin mână. Din păcate, mobila de serie și cea la comandă nu i-au lăsat prea mult loc de manevră, așa că, acum 2 ani, pur și simplu s-a hotărât să facă. Pasiunea pentru biciclete a avut-o dintotdeauna dar nu mai făcuse niciuna. Într-o sâmbătă din aprilie 2017 s-a înscris la un concurs de design la care s-a angajat să participe cu 3 biciclete din lemn complet funcționale. Cu o lună înainte de concurs s-a apucat de treabă, design, schițe și realizarea manuală a tuturor componentelor. Așa au fost create bicicletele, două clasice, Vulturul și Scorpionul, biciclete hand-made cum îi place lui să spună. Cea de-a treia bicicletă, de damă, are kit electric și un coș cu flori roz. Pentru ca nu îi place risipa de lemn, Gigi are grijă și de deșeurile de la biciclete, din care meșterește niște veioze foarte simpatice.este brandul sub care îi găsiți produsele.