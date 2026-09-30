AGERPRES își digitalizează arhiva istorică printr-un proiect finanțat din fonduri europene. 200.000 de fotografii și texte vor fi publicate online

AGERPRES a semnat un contract de finanțare de 7,53 milioane de lei pentru digitalizarea arhivei sale istorice. Până în septembrie 2029, agenția intenționează să publice online 100.000 de fotografii și 100.000 de texte cu valoare istorică, potrivit anunțului făcut marți.

Finanțarea este integral nerambursabilă: 5,64 milioane de lei provin din Fondul European de Dezvoltare Regională, iar 1,89 milioane de lei din bugetul național. Contractul a fost încheiat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, în cadrul Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021–2027. Proiectul se desfășoară pe parcursul a trei ani, între 28 septembrie 2026 și 28 septembrie 2029.

„Arhivele AGERPRES nu vor mai rămâne închise în sertarele metalice ale Agenției. Le deschidem lumii, în format digital, pentru ca publicul să poată descoperi istoria României prin imaginile și textele strânse de AGERPRES încă din 1889, anul înființării Agenției. Este memoria unei țări, păstrată în documente și imagini, un reper al timpului și o mărturie a transformărilor prin care a trecut România”, a declarat directorul general Claudia-Victoria Nicolae. Ea a arătat că accesul la documentele istorice poate oferi publicului și repere pentru verificarea informațiilor într-o perioadă marcată de dezinformare.

Arhiva fotografică a agenției cuprinde aproximativ 4,5 milioane de imagini realizate între 1927 și 2003, păstrate pe plăci de sticlă, filme și diapozitive. Li se adaugă știri transmise de-a lungul timpului pe hârtie, prin telex sau fax. O mare parte a materialelor există doar în format fizic și nu poate fi consultată în prezent de public.

Proiectul prevede dezvoltarea unei platforme pentru consultarea arhivei, a uneia pentru verificarea autenticității imaginilor cu ajutorul inteligenței artificiale și al tehnologiei blockchain, precum și a platformei „Știrea zilei”, destinată certificării digitale a conținutului jurnalistic. AGERPRES estimează că arhiva online va ajunge la cel puțin 12.200 de utilizatori anual până la încheierea proiectului.