Agri Trade Summit 2026. Vicepreședintele PE, Victor Negrescu, subliniază „obiectivul clar al agriculturii românești”: Trebuie să trecem de la exportul de materie primă la valoare adăugată produsă în România
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a evidențiat în cadrul Agri Trade Summit 2026 potențialul de producție al României, arătând că acesta ar trebui să fie „obiectivul agriculturii românești”, un sector responsabil pentru 2,5% din PIB și aproape 25% din forța de muncă.
„De la materie primă la valoare adăugată produsă în România. Acesta trebuie să fie obiectivul clar al agriculturii românești. Agricultura înseamnă 2,5% din PIB și aproape 25% din forța de muncă. România are potențial și producție solidă. Dar exportăm materie primă și importăm produse procesate. Corectarea deficitului agroalimentar trebuie să devină o prioritate națională. Când vorbim de agricultură, discutăm de infrastructură strategică și de un pilon al stabilității sociale. Problema sectorului agricol este modelul economic”, a arătat Negrescu.
El a subliniat nevoia de „procesare, integrare pe lanțul valori, asociere și capital de lucru”, dar și de „instrumente financiare inteligente și predictibile.”
„La nivel european, susțin o Politică Agricolă Comună puternică, convergență reală a subvențiilor și sprijin pentru dezvoltarea satelor românești, pentru fermele mici și mijlocii și pentru tineri”, a reliefat Negrescu.
Eurodeputatul a amintit că a obținut, în diferitele mele roluri, suplimentarea fondurilor pentru agricultura din România, iar perspectiva indică o creștere nominală a alocării agricole pentru 2028–2034.
„Nevoile sunt mai mari. Mandatul național în negocierile privind bugetul european pe termen lung trebuie definit clar și să considere agricultura, competitivitatea și dezvoltarea locală ca fiind obiective prioritare. Dar miza este mai mare decât bugetul. Trebuie să creștem valoarea adăugată produsă de România și să facem agricultura mai performantă”, a conchis vicepreședintele Parlamentului European.
Gabriela Firea a semnat o scrisoare adresată Comisiei Europene prin care solicită asigurarea accesului la servicii de sănătate pentru toate femeile din UE: Susțin cu tărie dreptul femeilor de a decide pentru viața și corpul lor
Eurodeputatul Gabriela Firea, membră a Comisiei pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen, a semnat o scrisoare adresată Comisiei Europene prin care solicită aplicarea inițiativei cetățenești „My Voice, My Choice”.
„Continuă demersurile pentru asigurarea accesului la servicii de sănătate pentru toate femeile din Uniunea Europeană. Cerem aplicarea inițiativei cetățenești My Voice My Choice! Am semnat, alături de alți colegi din Parlamentul European – Lina Gálvez, președinta Comisiei FEMM, Heléne Fritzon, vicepreședinta grupului S&D, și Joanna Scheuring-Wielgus, coordonator S&D în Comisia FEMM – o scrisoare adresată Comisiei Europene”, a anunțat Firea într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare Facebook.
Eurodeputatul a anunțat că răspunsul Comisiei Europene este așteptat joi, 26 februarie.
„Vom afla care este poziția Comisiei Europene cu privire la solicitarea Parlamentului European, dar și a celor peste 1,2 milioane de cetățeni europeni care au semnat această inițiativă. Peste 60.000 de semnături sunt din România. Solicitarea oamenilor ar trebui respectată”, a subliniat Gabriela Firea.
Aceasta a explicat că proiectul „are legătură cu protecția drepturilor femeilor!”
„Susțin cu tărie dreptul femeilor de a decide pentru viața și corpul lor. Militez pentru drepturile femeilor, ca ele să ia decizii pentru propria viață și pentru propriul lor corp. Am vorbit în repetate rânduri despre faptul că femeile trebuie să aibă acces la servicii medicale de calitate, de consiliere, de îndrumare, astfel încât, împreună cu familiile, cu persoanele apropiate, să ia cea mai bună decizie pentru viața lor”, a amintit Gabriela Firea.
În încheiere, eurodeputatul a punctat că nu va fi „niciodată de acord să interzicem drepturi”.
„Nu așa vom crește sănătos natalitatea, în toată Europa, interzicând drepturi”, a conchis Gabriela Firea.
Comisia Juridică din PE dă undă verde raportului coordonat de Victor Negrescu care prevede „o finanțare ambițioasă” pentru justiție în viitorul Cadru Financiar Multianual al UE
Comisia pentru Afaceri Juridice din Parlamentul European a aprobat opinia coordonată de vicepreședintele legislativului european Victor Negrescu privind bugetul pentru justiție în viitorul Cadru Financiar Multianual post-2027.
„Nu este doar un document tehnic. Este un mesaj politic clar pe care îl transmit în calitate de raportor: fără un sistem de justiție solid, independent și modern, nu putem vorbi despre o Europă puternică”, a subliniat eurodeputatul Victor Negrescu într-o primă reacție după acest „pas important”.
Prin acest raport adoptat cu 18 voturi pentru, 4 voturi împotrivă și 2 abțineri, Victor Negrescu solicită „o finanțare ambițioasă de 800 de milioane de euro pentru programul dedicat justiției, de aproape trei ori mai mult față de bugetul actual” pentru a:
- crește accesul cetățenilor la actul de justiție, inclusiv în comunitățile vulnerabile;
- investi în calitatea și eficiența sistemelor judiciare;
- consolida cooperarea europeană pentru combaterea criminalității și corupției transfrontaliere;
- întări capacitatea de răspuns în fața atacurilor cibernetice și să accelerăm digitalizarea justiției.
Raportul coordonat de eurodeputatul Victor Negrescu vine „într-o perioadă în care presiunile asupra independenței justiției sunt reale, iar criminalitatea devine tot mai complexă și transfrontalieră, Europa are nevoie de instrumente și resurse adecvate.”
Un punct esențial al raportului, explică vicepreședintele Parlamentului European, „evidențiază importanța și necesitatea respectării prevederilor din tratatele europene.”
„Am contestat ideea centralizării excesive a fondurilor și a comasării programelor prevăzute explicit în tratate, dacă acest lucru ar duce la diluarea sau chiar dispariția unor politici fundamentale precum coeziunea sau politica agricolă comună. Nu putem construi viitorul sacrificând echilibrul care a ținut Uniunea unită. Pentru mine, având și calitatea de vicepreședinte al Parlamentului European responsabil de transparență și combaterea corupției, acest dosar este despre încredere. Încrederea cetățenilor că drepturile lor sunt protejate. Încrederea că legea se aplică egal pentru toți. Încrederea că Europa rămâne un spațiu al justiției și al valorilor”, a arătat eurodeputatul.
În cadrul negocierilor care abia încep, mai spune Victor Negrescu în încheiere, direcția este „una clară: o Europă care investește în justiție investește, de fapt, în propria sa stabilitate și credibilitate.”
Comisia TRAN a adoptat avizul interimar privind viitorul Cadru Financiar Multianual 2028-2034, anunță eurodeputatul Gheorghe Falcă
În cadrul reuniunii Comisiei pentru Transport și Turism, europarlamentarii au votat avizul interimar privind viitorul Cadru Financiar Multianual 2028-2034, dosar la care eurodeputatul Gheorghe Falcă a contribuit în calitate de raportor din umbră din partea Grupului PPE, se arată într-un comunicat de presă remis CaleaEuropeană.ro.
„Procesul a fost rezultatul unei colaborări strânse și coordonate în cadrul Grupului PPE, precum și cu colegii din Comisiile pentru Bugete, Apărare și Industrie și Energie. Strategia pe care am propus-o a fost susținută de toți colegii PPE din TRAN și de președinta comisiei, ceea ce demonstrează unitatea și coerența poziției noastre. Am insistat pentru o structură bugetară clară în cadrul Connecting Europe Facility – Mecanismului pentru conectarea Europei, prin diferențierea alocării pentru transport de cea pentru mobilitate militară, cu obiective specifice reflectate în linii bugetare distincte. Această abordare asigură predictibilitate pe termen lung pentru proiecte mari, transfrontaliere și strategice, pe care niciun stat membru nu le poate realiza singur”, a transmis Gheorghe Falcă.
Mai mult, europarlamentarul român a subliniat importanța finanțării mobilității militare care „trebuie să evolueze în paralel cu finalizarea unei rețele TEN-T inteligente, reziliente și interoperabile, fără a întârzia proiectele esențiale de infrastructură civilă”.
„Investițiile în mobilitate militară vor avea, de asemenea, un impact direct asupra infrastructurii civile, consolidând rețeaua europeană de transport și crescând capacitatea acesteia de a răspunde provocărilor actuale”, a spus acesta.
Europarlamentarul a subliniat că, pentru România, aceste decizii au o importanță strategică majoră, arătând că extinderea și modernizarea infrastructurii feroviare, finalizarea coridoarelor TEN-T și consolidarea conexiunilor la Marea Neagră reprezintă oportunități concrete pentru dezvoltarea economică, creșterea competitivității și consolidarea rolului țării noastre ca nod logistic regional.
„Investițiile europene în infrastructură duală sporesc reziliența, facilitează fluxurile comerciale și întăresc capacitatea de reacție în contextul actual de securitate”, a punctat Falcă.
În urma adoptării acestui aviz, comisia TRAN a subliniat că „transporturile și mobilitatea militară sunt priorități strategice pentru viitorul Uniunii, iar finanțarea lor trebuie să reflecte această realitate”.
