Agri Trade Summit 2026. Vicepreședintele PE, Victor Negrescu, subliniază „obiectivul clar al agriculturii românești”: Trebuie să trecem de la exportul de materie primă la valoare adăugată produsă în România

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a evidențiat în cadrul Agri Trade Summit 2026 potențialul de producție al României, arătând că acesta ar trebui să fie „obiectivul agriculturii românești”, un sector responsabil pentru 2,5% din PIB și aproape 25% din forța de muncă.

„De la materie primă la valoare adăugată produsă în România. Acesta trebuie să fie obiectivul clar al agriculturii românești. Agricultura înseamnă 2,5% din PIB și aproape 25% din forța de muncă. România are potențial și producție solidă. Dar exportăm materie primă și importăm produse procesate. Corectarea deficitului agroalimentar trebuie să devină o prioritate națională. Când vorbim de agricultură, discutăm de infrastructură strategică și de un pilon al stabilității sociale. Problema sectorului agricol este modelul economic”, a arătat Negrescu.

El a subliniat nevoia de „procesare, integrare pe lanțul valori, asociere și capital de lucru”, dar și de „instrumente financiare inteligente și predictibile.”

„La nivel european, susțin o Politică Agricolă Comună puternică, convergență reală a subvențiilor și sprijin pentru dezvoltarea satelor românești, pentru fermele mici și mijlocii și pentru tineri”, a reliefat Negrescu.

Eurodeputatul a amintit că a obținut, în diferitele mele roluri, suplimentarea fondurilor pentru agricultura din România, iar perspectiva indică o creștere nominală a alocării agricole pentru 2028–2034.

„Nevoile sunt mai mari. Mandatul național în negocierile privind bugetul european pe termen lung trebuie definit clar și să considere agricultura, competitivitatea și dezvoltarea locală ca fiind obiective prioritare. Dar miza este mai mare decât bugetul. Trebuie să creștem valoarea adăugată produsă de România și să facem agricultura mai performantă”, a conchis vicepreședintele Parlamentului European.