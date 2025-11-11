Agricultorii români vor beneficia de proceduri mai simple și sume mai mari pentru dezvoltarea fermelor lor datorită eforturilor lui Dan Motreanu din cadrul negocierilor cu țările UE privind simplificarea PAC

Europarlamentarul Siegfried Mureșan (PPE, PNL), negociator-șef al Parlamentului European privind Bugetul multianual al Uniunii Europene, a anunțat luni că a obținut modificări importante în propunerea Comisiei Europene pentru bugetul 2028–2034, care garantează finanțarea fermierilor, a zonelor rurale și a regiunilor.

Declarația lui Mureșan a fost făcută după discuții între președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, și președinția daneză a Consiliului UE, reprezentată de premierul danez Mette Frederiksen, în care au fost clarificate și consolidate obiectivele în trei domenii-cheie: consolidarea rolului regiunilor, întărirea identității Politicii Agricole Comune și îmbunătățirea guvernanței. Comisia Europeană a propus luni mai multe modificări la bugetul UE pentru următorii șapte ani, cu scopul de a evita o respingere din partea Parlamentului European, care amenințase cu o astfel de abordare, în frunte cu forțele pro-europene.

„O veste foarte bună astăzi pentru fermierii și autoritățile locale și regionale din România. După 4 luni de negocieri între Parlamentul European și Comisia Europeană, coordonate de mine în calitate de co-raportor al Parlamentului, am reușit să convingem Comisia Europeană să modifice propunerea de buget multianual al Uniunii Europene pentru 2028–2034, astfel încât să garantăm finanțarea adecvată a fermierilor și regiunilor”, a declarat Siegfried Mureșan.

Potrivit europarlamentarului, propunerea inițială a Comisiei Europene nu asigura o finanțare clară pentru dezvoltarea rurală și pentru politica de coeziune, cu excepția regiunilor cele mai defavorizate. „Erau garantate cu finanțare clară doar plățile directe către fermieri. Noi, Parlamentul European, nu am fost de acord cu această propunere fiindcă ar fi pus în pericol fondurile pentru zonele rurale, cât și pentru regiuni, obligând satele și comunele din România să concureze cu orașele și județele noastre pentru aceiași bani”, a explicat Mureșan.

Ca urmare a presiunii majorității pro-europene din Parlamentul European, Comisia a introdus o serie de modificări esențiale. „În urma presiunii din partea majorității pro-europene a Parlamentului European, noua propunere a Comisiei prevede o alocare de minimum 10% pentru zonele rurale din fondurile nealocate din planurile naționale. În același timp, statele membre nu pot reduce cu mai mult de 25% fondurile de coeziune comparativ cu actualul exercițiu financiar 2021–2027 fără o justificare clară”, a precizat eurodeputatul.

De asemenea, Parlamentul European a cerut și obținut un rol mai puternic pentru autoritățile locale și regionale în procesul de concepere și implementare a planurilor naționale de investiții. „Tot la solicitarea noastră, Comisia Europeană a întărit rolul regiunilor în adoptarea și implementarea planurilor naționale. În noua propunere a Comisiei, autoritățile locale și regionale vor fi implicate în toate etapele conceperii și implementării planurilor naționale. Este un lucru foarte important deoarece primarii și aleșii locali cunosc cel mai bine care sunt prioritățile comunităților pe care le conduc și unde trebuie să meargă fondurile europene, iar propunerea inițială a Comisiei le acorda un rol mult mai redus în procesul de atragere a finanțării europene”, a subliniat Mureșan.

El a adăugat că, deși propunerea Comisiei Europene poate fi în continuare îmbunătățită, modificările obținute reprezintă deja „o victorie a Parlamentului pentru apărarea intereselor fermierilor și regiunilor din România și din întreaga Europă”.

Siegfried Mureșan a reamintit că România a beneficiat masiv de fonduri europene din politicile de coeziune și agricultură și a subliniat importanța protejării acestor resurse și în următorul exercițiu bugetar. „România a primit peste 100 de miliarde de euro din fonduri europene de când am aderat la Uniunea Europeană. Marea majoritate a acestor fonduri au venit din cele două politici: politica agricolă comună și politica de coeziune. Prin negocierile de succes din ultimele săptămâni, ne asigurăm că fondurile pentru coeziune, pentru agricultură și pentru dezvoltarea rurală vor fi în continuare la dispoziția României și după 2027”, a conchis europarlamentarul.