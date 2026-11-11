AHK România: Companiile germane se reorientează către furnizori mai apropiați geografic. România și Bulgaria au multe de oferit

România și Bulgaria pot beneficia de reorientarea companiilor germane către furnizori mai apropiați geografic, pe fondul schimbărilor geopolitice și al riscurilor care afectează lanțurile globale de aprovizionare, datorită capacităților industriale, know-how-ului și investițiilor în tehnologii moderne și în dezvoltarea forței de muncă, arată AHK România într-un comunicat.

„Perspectiva companiilor s-a schimbat de la <<unde găsesc această piesă la cel mai mic preț>> la <<unde găsesc capacitatea tehnică potrivită, calitate și livrare bună, flexibilitate din partea furnizorului, parteneri de încredere cu care să colaborez cinci sau zece ani de acum încolo ?>>. Din acest punct de vedere România și Bulgaria au multe de oferit, nu mai sunt locații low cost, ci dispun de capacități de producție, de know-how, au investit în automatizări, tehnologii moderne și în profesionalizarea forței de muncă”, a spus Ruxandra Dumitrescu, director adjunct AHK România, cu ocazia conferinței privind cooperarea în Europa de Sud-Est, organizată de Camerele de Comerț și Industrie germane bilaterale din România și Bulgaria.

Conferința face parte din Sourcing Tour, o delegație de afaceri organizată în perioada 9-13 noiembrie pentru companii din Germania interesate să identifice noi furnizori și parteneri în România și Bulgaria.

Potrivit AHK România, companiile din estul Europei beneficiază de câteva avantaje importante: proximitatea față de piețele vest-europene, flexibilitatea, capacitatea de reacție rapidă, forță de muncă pregătită și posibilitatea construirii unor lanțuri de aprovizionare mai scurte și mai predictibile.

Eliminarea controalelor la frontierele terestre interne Schengen pentru România și Bulgaria a contribuit, de asemenea, la reducerea timpilor de transport, în timp ce incertitudinile asociate transportului maritim pe distanțe lungi au crescut interesul pentru furnizori situați mai aproape de capacitățile de producție europene.

În cadrul dezbaterii „România și Bulgaria ca parteneri ai industriei germane: nearshoring și achiziții strategice”, reprezentanții ai companiilor germane, românești și bulgare au prezentat avantajele celor două piețe ca surse de aprovizionare și producție pentru industria germană.

Discuțiile au vizat provocările generate de concurența furnizorilor asiatici. Participanții au subliniat, în acest context, importanța calității constante, a protejării know-how-ului, a flexibilității și a relațiilor bazate pe încredere.

Potrivit AHK România, pentru următorii ani, companiile participante indică automatizarea proceselor de producție și adoptarea unor soluții sustenabile drept direcții importante pentru consolidarea competitivității.

„Atât în România, cât și în Bulgaria, companiile susțin programe de formare profesională și învățământ dual, pentru a asigura competențele necesare industriei moderne”, mai indică comunicatul.

După conferință, companiile românești și cele bulgărești au avut o serie de întâlniri B2B cu firmele germane aflate în căutare de noi parteneri și furnizori în cele două țări. Participanții au discutat direct cu reprezentanții companiilor germane, și-au prezentat capacitățile de producție și au explorat perspective de colaborare pe termen lung.

Evenimentul face parte din Markterschließungsprogramm (Programul de acces pe piețele externe) al Ministerului Federal al Economiei și Energiei din Germania, care sprijină întreprinderile mici și mijlocii germane în identificarea și dezvoltarea de oportunități pe piețele internaționale.

Delegația reunește companii active în domenii precum inginerie mecanică, construcția de mașini și echipamente, electrotehnică, tehnologie medicală, mase plastice, prelucrarea metalelor, mase plastice & cauciuc, folii industriale de plastic, tâmplărie/ uși și ferestre din metal, cablaje, industria agricolă și soluții industriale specializate.