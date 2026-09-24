AHK România coordonează prezența națională la EXPO REAL München 2026 pentru promovarea oportunităților pieței imobiliare și atragerea de noi investiții

Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România) coordonează reprezentarea națională a României la EXPO REAL München 2026 și organizează, în perioada 5–7 octombrie 2026, standul comun la cel mai mare târg european dedicat proiectelor imobiliare și investițiilor, potrivit unui comunicat oficial, remis CaleaEuropeana.ro

„Prin standul național al României la EXPO REAL, AHK România reunește autorități și companii din întregul lanț imobiliar pentru a prezenta oportunitățile pieței și a atrage noi investiții. Organizăm această prezență comună din 2012, iar interesul tot mai mare confirmă valoarea și importanța colaborării public-private”, a precizat Sebastian Metz, Director General și membru în Consiliul Director al AHK România.

Prin această prezență integrată, AHK România reunește proiecte urbane, oportunități de investiții și exemple de dezvoltare regională, oferind administrațiilor publice și companiilor o platformă comună de promovare, dialog și networking.

Standul oferă o platformă strategică expozanților români, care vor avea ocazia să interacționeze direct cu potențiali investitori, multiplicatori și parteneri internaționali, să identifice oportunități de colaborare, să descopere tendințele pieței și să își consolideze vizibilitatea pe plan global.

Inițiativa are ca scop promovarea imaginii României pe piețele internaționale, evidențierea potențialului său investițional și consolidarea poziționării țării ca destinație competitivă pentru investiții, dezvoltare urbană și proiecte imobiliare de anvergură.

La standul României (A1.241), AHK România aduce împreună un mix reprezentativ de coexpozanți din sectorul public și privat, care reflectă întregul lanț valoric al pieței imobiliare și al dezvoltării urbane: autorități locale și regionale, orașe și agenții de dezvoltare, dezvoltatori, arhitecți și companii de construcții, consultanți, operatori de spații de lucru și case de avocatură.

Printre participanți se numără Primăria Oradea, Regiunea Mureș, Agenția pentru Dezvoltare Regională – Centru, Nhood Services Romania, Hotspot Workhub & REC Partners, VGP Romania, Quadratum Architecture, Zeblex, Filip & Company și The Concept Group.

În plus, AHK România organizează la stand, în data de 5 octombrie, de la ora 17:00, un eveniment de networking dedicat coexpozanților. Aceștia vor avea ocazia să își prezinte proiectele și serviciile în fața investitorilor și partenerilor internaționali, să inițieze noi contacte de afaceri și să exploreze oportunități concrete de colaborare.

AHK România sprijină activ companiile românești și promovează participarea României la EXPO REAL, unde în 2025 s-au reunit aproximativ 42.000 de participanți din peste 70 de țări. Prin spațiul expozițional și programul de conferințe și workshop-uri, târgul rămâne o platformă excelentă de networking și transfer de know-how.

Organizat anual din 1998, EXPO REAL München ajunge în 2026 la cea de-a 28-a ediție și s-a consacrat drept un eveniment internațional major, unde se conturează proiecte de anvergură, investiții și finanțări transfrontaliere. Aici se reunesc toate verigile lanțului valoric din domeniu – de la dezvoltatori de proiecte, investitori și finanțatori la regiuni economice și orașe – transformând expoziția într-un eveniment unic pe piața internațională.

Mai multe arii tematice sunt la dispoziția vizitatorilor: zona unde vor fi prezentate tendințele și transformările industriei imobiliare, retail-ul, industria hotelieră, zona logistică, zona de locuințe. Vor fi de asemenea organizate numeroase dezbateri pe tema orientării și direcției afacerilor din domeniul imobiliar, modernizarea clădirilor pentru a deveni neutre din punct de vedere climatic, inovare și digitalizare în construcții etc., vor fi organizate tururi ghidate și vor fi premiate proiectele cu cel mai mare impact din imobiliare și construcții, precum și companiile inovatoare din tehnologia imobiliară.

Prin participarea coordonată la EXPO REAL 2026, AHK România contribuie la creșterea vizibilității proiectelor și oportunităților de investiții din România și facilitează dialogul direct dintre coexpozanți, investitori și parteneri internaționali.

Prezența națională la München reprezintă astfel un pas important pentru dezvoltarea unor colaborări durabile și pentru consolidarea poziției României pe harta europeană a investițiilor și dezvoltării imobiliare.

Despre Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România) AHK România este reprezentanța oficială a economiei germane.

Înființată în 2002, AHK numără peste 700 de membri și oferă companiilor o platformă importantă pentru networking, schimb de informații și experiențe. Prin serviciile pe care le oferă și prin evenimentele pe care le organizează, AHK România susține activ companiile germane la intrarea lor pe piața românească și este totodată partener al firmelor românești interesate de piața germană. Începând cu 1 ianuarie 2020, în cadrul AHK România funcționează și Centrul de competență pentru Republica Moldova.

Dorim astfel să intensificăm relațiile de afaceri între companii din România, Republica Moldova și Germania și să contribuim semnificativ la dezvoltarea economică a Republicii Moldova. Tema anului 2026: Together for a stronger Europe. Trust creates tomorrow.

Comunitatea de afaceri româno-germană consideră că încrederea creează forța care dezvoltă companii, parteneriate și care contribuie la întărirea economică a Europei. Un veritabil constructor de punți între țări, piețe și culturi, AHK România reprezintă fiabilitate, continuitate și încredere.

Este în același timp platformă și partener pentru companiile care caută noi direcții și care doresc să se extindă. Prin dialogul constant cu mediul politic, economic și social, AHK România creează stabilitate, stimulează inovația și oferă companiilor posibilitatea de a avea succes peste granițe.