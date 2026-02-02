ROMÂNIA
AHK România: Mediul de afaceri româno-german transmite un semnal de unitate în abordarea politicilor economice europene
Situația internațională determină Europa să lupte pentru locul său într-o lume nouă, și în funcție de direcția pe care o va lua „va avea un loc la masă sau va fi în meniu”, a declarat Volker Raffel, președintele AHK România în deschiderea Recepției de Anul Nou. Evenimentul anual al AHK Romania de la Palatul Parlamentului a întrunit aproape 800 de participanți, leaderi din business, precum și reprezentanți ai guvernului și președinției României, reprezentanți ai societății civile, ai presei și mediului academic, se arată într-un comunicat de presă remis CaleaEuropeană.ro.
Potrivit sursei citate, necesitățile urgente ale Europei reprezintă acum o piață financiară comună, care să finanțeze propriile tehnologii emergente, precum și protejarea proprietății intelectuale și conținutul platformelor online, în mare parte americane. Aceste platforme generează venituri din publicitate, folosind acest conținut și în plus, stochează datele personale ale cetățenilor UE.
Deși Europa a devenit astăzi o putere de nivel mediu, din punct de vedere economic rămâne foarte relevantă. Pentru menținerea acestei relevanțe e nevoie de unitate și în abordarea politicilor economice, amintește AHK România.
„Recent am citit o estimare conform căreia lipsa unificării europene în ceea ce privește standardele tehnice și politicile comune reprezintă o barieră echivalentă cu un tarif de 44%, în timp ce ne plângem de tarifele de 15% impuse de Donald Trump. Birocrația excesivă, care împiedică dezvoltarea economică, se suprapune peste toate acestea”, a explicat Raffel. Apelul său a fost de abordare comună a acestor chestiuni: „mai puține reproșuri reciproce la adresa străinilor și a multinaționalelor și mai multă colaborare, muncind împreună și combinându-ne punctele forte.”
„Europa este puternică atunci când suntem uniți, când folosim pe deplin piața unică, când apărăm valorile comune și ne dezvoltăm în continuare parteneriatele. Doar prin acțiune comună putem asigura prosperitatea și competitivitatea”, a completat Sebastian Metz, directorul general AHK România.
Contribuția companiilor – prin investiții, locuri de muncă și inovație – este esențială în asigurarea prosperității europene. Acestea au însă nevoie de încredere și cooperare cu instituțiile statului și cu societatea civilă. Pentru a consolida acest angajament, companiile membre AHK România lansează un apel la unitate și au ales pentru 2026 tema „Together for a stronger Europe. Trust creates tomorrow”.
Potrivit AHK România, nu doar mediul privat, ci și statul român are nevoie de încredere. Viceprim-ministrul Oana Gheorghiu a invitat comunitatea de afaceri la un dialog care să permită găsirea de soluții comune pentru a întări încrederea cetățenilor și a mediului de afaceri în statul român.
„De la preluarea mandatului, acest guvern a fost nevoit să ia niște măsuri nepopulare care au ridicat probleme pentru companii și cetățeni. Nu au fost decizii ușor de luat, dar eu zic că este un guvern care a venit să facă curățenie în casă, după ce cineva a lăsat robinetul deschis. Cred că asta ar trebui să facă societatea și mediul de afaceri: să aibă grijă să nu mai uite nimeni niciodată robinetul deschis. Dacă vrem investiții străine și românești, dacă vrem rețele de producție integrată, centre de cercetare-dezvoltare și lanțuri cu valoare adăugată, atunci trebuie să reformăm în totalitate fiecare element al interacțiunii între stat și mediu privat”, a spus ea.
Cu ocazia evenimentului au fost decernate premiile economiei româno-germane, AHK Awards, aflate la a treia ediție. Câștigătorii sunt companiile DRM Dräxlmaier Romania Sisteme Electrice Schaeffler Romania, Grupul Bosch Group în România și Asociația Tășuleasa Social. Premiile au fost înmânate, pe categorii, de Ministrul Economiei Irineu Darău, consilierul prezidențial Radu Burnete, Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, și respectiv, de șeful Cancelariei Primului Ministru, Mihai Jurca.
La categoria „Business Excellence” a fost desemnată câștigătoare compania DRM Dräxlmaier Romania Sisteme Electrice, cu proiectul „Inovație în mișcare: transformarea DRÄXLMAIER Satu Mare”. Compania a fost recompensată pentru capacitatea de a se transforma și adapta la provocările prezente și viitoare. Astfel, nivelul de automatizare a ajuns la 80–90%, cunoștințele tehnice ale echipei s-au extins de la 25 la 35 de tehnologii și au fost făcute investiții de 59,5 milioane €, care au dus la crearea a peste 400 de noi locuri de muncă.
Grupul Schaeffler Romania a câștigat cu proiectul „Schaeffler Kids: Voci de copil ce descriu o companie mare”, în categoria „Our Employees our Success”. Este o campanie ce cuprinde un videoclip cu copiii angajaților, care transmite valorile fundamentale ale companiei și spiritul marii familii Schaeffler. Inițiativa a atins un public larg prin intermediul rețelelor sociale și a consolidat legătura acesteia cu angajații și cu comunitatea locală.
Grupul Bosch în România s-a clasat pe primul loc la categoria „Innovation and new Technologies” cu proiectul „Pericol detectat – pericol evitat: Tram Forward Assist de la Bosch Engineering”. Soluția Bosch este o combinație de senzori radar și camere, care monitorizează în permanență zona din fața tramvaiului și avertizează asupra coliziunilor frontale cu posibile obstacole- alte vehicule, pietoni sau bicicliști. Sistemul oferă asistență suplimentară conducătorilor sporind siguranța în trafic, ceea ce duce la mai puține întârzieri, defecțiuni și reparații ale tramvaielor.
Premiul la categoria „Responsability for the Future” a mers către Asociația Tășuleasa Social și proiectul acesteia – Via Transilvanica. Cu o lungime de peste 1.600 km, traseul străbate zone naturale pitorești cu comunități primitoare și istorie culturală remarcabilă. Proiectul protejează biodiversitatea, sprijină satele mai puțin dezvoltate și onorează patrimoniul cultural.
La competiția lansată anul trecut s-au înscris 161 de proiecte, cel mai mare număr de până acum, fapt care reflectă dinamismul și maturitatea mediului de afaceri româno-german.
Despre Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România)
AHK România este reprezentanța oficială a economiei germane. Înființată în 2002, AHK numără peste 700 de membri și oferă companiilor o platformă importantă pentru networking, schimb de informații și experiențe. Prin serviciile pe care le oferă și prin evenimentele pe care le organizează, AHK România susține activ companiile germane la intrarea lor pe piața românească și este totodată partener al firmelor românești interesate de piața germană. Începând cu 1 ianuarie 2020, în cadrul AHK România funcționează și Centrul de competență pentru Republica Moldova. Dorim astfel să intensificăm relațiile de afaceri între companii din România, Republica Moldova și Germania și să contribuim semnificativ la dezvoltarea economică a Republicii Moldova.
Tema anului 2026: Together for a stronger Europe. Trust creates tomorrow
Comunitatea de afaceri româno-germană consideră că încrederea creează forța care dezvoltă companii, parteneriate și care contribuie la întărirea economică a Europei. Un veritabil constructor de punți între țări, piețe și culturi, AHK România reprezintă fiabilitate, continuitate și încredere. Este în același timp platformă și partener pentru companiile care caută noi direcții și care doresc să se extindă. Prin dialogul constant cu mediul politic, economic și social, AHK România creează stabilitate, stimulează inovația și oferă companiilor posibilitatea de a avea succes peste granițe.
Cătălin Predoiu: România devine model de bune practici la nivel european în operarea procedurilor Schengen
Ministerul Afacerilor Interne își va păstra prioritățile și în 2026, respectiv: combaterea grupurilor de infracționalitate organizată, de trafic de droguri și de ființe umane, a migrației ilegale, a violenței domestice, a siguranței rutiere, a cyber-criminalității și terorismului, a operării codurilor și procedurilor Schengen fără greșeli, a ridicării eficienței în apărarea civilă și intervențiile la dezastre și modernizarea apărării civile, raportat la pericolele lumii contemporane, cu schimbări climatice, dezastre naturale și industriale sau situații de conflict armat, a anunțat Ministrul Cătălin Predoiu la inaugurarea Secției 9 de Poliție din București.
De asemenea, Cătălin Predoiu a anunțat că MAI va promova, în următoarele zile, proiectul de act normativ privind întărirea siguranței rutiere.
Potrivit ministrului, recent s-a încheiat prima evaluare a României în calitate de membru Schengen: „Îmi face plăcere să anunț că raportul va fi unul foarte bun, atât de bun încât Comisia Europeană va propune unele practici ale Ministerului Afacerilor Interne drept practici de operare a codurilor și procedurilor Schengen ca standarde europene. Felicitări și mulțumiri pentru Poliția de Frontieră, Poliției Române, Inspectoratului General pentru Imigrări, Direcției de Pașapoarte, Oficiului pentru Protecția Datelor Personale, CNSIS și Direcția de Afaceri Europene și Schengen”, a subliniat ministrul în discursul său.
Reamintim că România și Bulgaria au intrat la 1 ianuarie 2025, în mod deplin în spațiul de liberă circulație Schengen, prin eliminarea controalelor la frontierele terestre, completând unul dintre obiectivele cheie asumate prin aderarea, în urmă cu exact 18 ani, la Uniunea Europeană.
Citiți și: Comisarul european pentru afaceri interne anunță că “România a trecut foarte bine testul Schengen”. Cătălin Predoiu, numit “domnul Schengen” pentru rolul decisiv în aderare
MIPE lansează un apel de proiecte de peste 580 mil. euro pentru investiții în infrastructura spitalicească. 7 unități sanitare pot depune cereri
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene continuă investițiile în unitățile sanitare preluate din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) prin lansarea unui nou apel de proiecte, în valoare de peste 580 mil. euro.
„Apelul vizează extinderea, modernizarea, reabilitarea sau construcția de unități sanitare noi, precum și dotarea cu echipamente pentru 7 unități sanitare publice selectate și transferate din PNRR. Astfel, populația va avea acces mai ușor și rapid la servicii publice de sănătate de calitate mai bună”, a transmis MIPE.
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Sănătate publică Ghidul Solicitantului pentru apelul de proiecte Continuarea investițiilor în infrastructura unităților sanitare preluate din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Prezentul apel este de tip competitiv, cu termen limită de depunere și vizează finanțarea obiectivelor de investiții prevăzute în Anexa 1: Lista proiectelor transferate PS – Componenta 12 PNRR.
Bugetul total alocat prin Programul Sănătate pentru prezentul apel este de 589.098.244,26 euro. Sunt vizate investiții de tipul extindere/modernizare/reabilitare/construcție nouă și dotare (dacă este necesar) în infrastructura unităților sanitare publice sau în structurile medicale publice transferate din PNRR și care se regăsesc în Anexa nr. 1 la prezentul ghid.
Conform Programului Sănătate, în contextul prezentului ghid, grupul țintă eligibil se limitează la: Unități sanitare publice transferate din PNRR: SJU Pitești, SJU Alba, SJU Giurgiu, Spital 2 Vaslui, Spitalul de Boli Infecțioase Oradea, IRO Timișoara, Spitalul Municipal Bacău.
Sistemul informatic MySMIS2021 va permite depunerea de proiecte începând cu data de 30.01.2026, ora 17:00. Sistemul informatic MySMIS2021 se va închide la data de 21.12.2026, ora 17:00.
Ghidul Solicitantului pentru apelul de proiecte Continuarea investițiilor în infrastructura unităților sanitare preluate din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) se regăsește în tabelul de mai jos.
Agenția Română pentru Investiții și Comerț Exterior are o nouă conducere. Daniel Constantin, numit președinte
Liberal Daniel Constantin a fost numit președinte al Agenției Române pentru Investiții și Comerț Exterior, cu rang de secretar de stat. Decizia prim-ministrului privind numirea a fost publicată vineri în Monitorul Oficial, relatează Agerpres.
Conducerea politică a Partidului Național Liberal (PNL) a decis pe 19 ianuarie să îl nominalizeze pe Daniel Constantin pentru această funcție.
Daniel Constantin este fost deputat și ministru al agriculturii și mediului, președinte al Partidului Conservator și membru fondator al partidului Pro Romania. S-a alăturat PNL în ianuarie 2020.
Agenţia are ca scop aplicarea politicii Guvernului pentru atragerea investiţiilor străine directe şi de portofoliu în România, promovarea comerţului exterior, inclusiv a serviciilor româneşti, exclusiv domeniul turismului, precum şi pentru urmărirea investiţiilor româneşti în străinătate.
