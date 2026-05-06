AHK România solicită mediului politic să asigure implementarea măsurilor asumate prin PNRR, SAFE și procesul de aderare la OCDE

Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România) solicită mediului politic să se asigure că măsurile de reformă asumate prin PNRR, programul SAFE și procesul de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) vor fi implementate în forma în care au fost propuse, potrivit unui comunicat de presă.

„Agenda de reforme pe care guvernul ar trebui să o îndeplinească trebuie să continue. Nu mai este doar ceva bun de avut, nu mai este o rugăminte, este o cerință. În caz contrar climatul de business din România se va deteriora”, a spus directorul general al Camerei de Comerț și Industrie Româno-Germane, Sebastian Metz, cu ocazia întâlnirii lunare a membrilor comunității AHK România.

El a adăugat că aceste măsuri sunt necesare pentru ca mediul de afaceri să fie competitiv, să fie conectat la nivel internațional și, totodată, să beneficieze de un cadru clar, predictibil, solid și bine construit pentru a desfășura activități economice în România.

În contextul în care această întâlnire a fost organizată pe tema „România în pragul aderării la OCDE: este pregătită pentru un salt bazat pe standarde?”, Sebastian Metz a menționat faptul că aderarea la organizație va îmbunătăți activitatea de afaceri din România.

„Multe fonduri de investiții și companii internaționale investesc doar în țări în care criteriile de aderare la OCDE sunt îndeplinite”, a spus el.

Totuși doar aderarea la OCDE nu este suficientă pentru a menține România pe o traiectorie de creștere economică, este de părere președintele AHK România, Volker Raffel.

„Deși acesta este un pas important, benefic pentru comunitatea de afaceri, România trebuie să facă anumite reforme. Țara are în acest moment cel mai scăzut nivel al investițiilor, iar noi avem nevoie de un semnal clar că este menținută credibilitatea finanțelor statului. Altfel există riscul pierderii ultimului rating de investiții, ceea ce ar duce la deteriorarea cursului de schimb, la dobânzi mai mari, la costuri mai ridicate, la inflație mai mare și la probleme bugetare mai grave. Toate acestea fac parte dintr-un cerc vicios care ar putea continua la nesfârșit”, a explicat el.

În continuare, Raffel a spus că statul român continuă să înregistreze întârzieri semnificative la plată, deși în câteva domenii comportamentul s-a îmbunătățit. Este vorba de întârzieri la rambursarea restanțelor către furnizorii de energie și de plăți întârziate ale fondurilor UE, din cauza deficiențelor administrative.

În ceea ce privește calendarul aderării, România are șanse să devină membră în acest an, întrucât a închis 24 din cele 25 de capitole, după cum a spus Luca Niculescu, coordonatorul național pentru procesul de aderare. Cele mai dificile comisii OCDE, cea pentru afaceri fiscale, pentru piețe financiare și pentru investiții au dat evaluări pozitive.

„Acest lucru a implicat analize detaliate ale politicilor noastre fiscale, ale pensiilor private, ale politicilor de asigurări, investițiilor și conduitei responsabile în afaceri”, a explicat el.

Niculescu a subliniat că parteneriatul dintre sectorul privat și guvern va fi esențial pentru implementarea unor reforme adaptate nevoilor reale ale companiilor.

„Beneficiile aderării la OCDE nu sunt doar teoretice — ele se resimt în viața de zi cu zi prin politici mai bune, un climat investițional mai atractiv și oportunități de afaceri mai bune. Le vom putea valorifica pe deplin doar dacă rămânem uniți, ne menținem angajamentul față de reforme și adoptăm schimbările necesare pentru ca România să își atingă întregul potențial”, a adăugat el.

În cadrul dezbaterii ce a urmat, moderată de Dan Cărbunaru, director Calea Europeană, reprezentanți au mediului de afaceri, diplomatic și academic au întărit necesitarea reformelor pentru ca oamenii să se bucure de avantajele apartenenței la acest club economic internațional.

Astfel, Dragoș Anastasiu, președinte Eurolines Group Romania, consideră că este nevoie de o schimbare de mentalitate în zona politică și nu numai.

„Avem reglementări – nu le respectăm. Nu doar statul, ci și mediul de afaceri și oamenii, în general, în multe situații din România”. Apartenența la OCDE va permite elaborarea unor legi și proceduri mai bune, dar statul român are nevoie de presiune pentru a le pune în aplicare. „De aceea trebuie să fim umăr la umăr cu statul român, cu toți oamenii implicați, pentru a putea valorifica aceste oportunități”, a conchis el.

Șefa Secției Economice din cadrul Ambasadei Republicii Federale Germania la București, Sandrina Köbinger, a explicat cum aderarea Germaniei la OCDE a îmbunătățit sistemul național de educație, prin introducerea unor standarde comune. Avantajele aderării, a spus ea, constau în faptul că țările pot învăța unele de la altele, prin împărtășirea experiențelor în urma realizării anumitor schimbări.

„Nu cred că doar România poate beneficia de OCDE, și OCDE poate beneficia de experiențele României, iar România poate deveni un model important pentru alte țări care vor să urmeze un anumit exemplu”, a spus ea.

Aderarea la OCDE înseamnă multe lucruri bune pentru educație, a spus si prof. univ. dr. Dorel Paraschiv, prorector la Academia de Studii Economice din București, menționând între altele potențiale parteneriate între universități sau între universități și mediul de afaceri. În felul acesta se poate realiza o formare adecvată a viitorilor angajați, care va duce într-un final la schimbarea de mentalitate de care România are nevoie.