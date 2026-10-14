AIE avertizează: Prețurile angro ale motorinei în Europa ar putea crește din nou în următoarele săptămâni, iar aprovizionarea va rămâne sub presiune în 2027

Prețurile angro ale motorinei în Europa ar putea crește din nou în următoarele săptămâni, iar tensiunile de pe piață se vor prelungi în 2027, a avertizat miercuri Agenția Internațională a Energiei (AIE), în raportul său lunar, potrivit Euronews.

Deși livrările de petrol din regiunea Golfului au început să se redreseze, producția mondială rămâne sub consum. În septembrie, oferta a ajuns la 102,3 milioane de barili pe zi, față de o cerere estimată la aproximativ 103,5 milioane de barili pe zi.

Presiunea este deosebit de puternică pe piața motorinei. Exporturile de combustibili din Orientul Mijlociu se mențin sub jumătate din nivelurile anterioare războiului, iar atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești afectează, de asemenea, aprovizionarea.

Prețurile motorinei au coborât de la recordurile de peste 200 de dolari pe baril înregistrate în septembrie, dar cotațiile de referință rămân aproape duble față de prețul țițeiului și de nivelurile de dinaintea crizei, potrivit AIE.

Costurile mai mari ale transportului maritim ar putea provoca noi scumpiri în regiunile dependente de importuri.

„Pe măsură ce tensiunile de pe piața transportului maritim de țiței s-au extins la alte categorii de petroliere, prețurile motorinei livrate pe principalele piețe importatoare – Europa, Africa și America Latină – ar putea crește din nou în următoarele săptămâni”, a precizat agenția.

AIE estimează că refacerea stocurilor de motorină epuizate, dincolo de variațiile sezoniere obișnuite, este improbabilă înainte de a doua jumătate a anului 2027.

Atacurile din regiunea Golfului și perturbarea transportului prin Strâmtoarea Ormuz mențin incertitudinea. „Noile atacuri din Golf fac ca redresarea să rămână fragilă”, a avertizat AIE.

În lipsa unei soluționări a conflictelor din regiune, piețele petroliere ar putea traversa noi turbulențe în lunile următoare, înainte de apariția unui eventual surplus în 2027.