AIEA cere Rusiei să se retragă de la centrala nucleară de la Zaporojie și face eforturi pentru crearea unei zone de protecție în jurul centralei

Șeful diplomației SUA, Antony Blinken, împărtășește opinia omologului ucrainean, Dmitro Kuleba, că Rusia poartă „întreaga responsabilitate” pentru consecințele atacurilor sale cu rachete asupra teritoriului Ucrainei, Poloniei și Republicii Moldova, se arată într-un mesaj pe Twitter al celui din urmă.

Dmitro Kuleba a avut o convorbire telefonică cu secretarul de stat american Antony Blinken, joi dimineața, chiar în timpul unui atac masiv cu rachete ale Rusiei asupra Ucrainei.

„Împărtășim opinia conform căreia Rusia poartă întreaga responsabilitate pentru teroarea provocată de rachetele sale și pentru consecințele acesteia pe teritoriul Ucrainei, Poloniei și Moldovei”, a scris ministrul de externe ucrainean într-un Tweet.

Totodată, acesta a mulțumit SUA pentru „asistența crucială” în domeniul apărării și a subliniat că „livrările de sisteme de apărare aeriană către Ucraina trebuie accelerate”. ”Sistemele NASAMS ((Sistem Național Avansat de Rachete Sol-Aer) și-au dovedit deja eficiența. De asemenea, sunt convins că a venit timpul pentru rachetele Patriot”, a mai scris oficialul ucrainean.

De asemenea, Kuleba a sublinat în timpul conversației că „răspunsul la ceea ce s-a întâmplat în Polonia trebuie să fie ferm și bazat pe principii”.

Șeful diplomației ucrainene a mai spus că informația potrivit căreia racheta căzută în Polonia ar fi ucraineană este o minciună a propagandei ruse.

„Rusia promovează acum o teorie a conspirației conform căreia o rachetă a apărării antiaeriene ucrainene ar fi fost cea care a căzut pe teritoriul polonez. Ceea ce nu este adevărat. Nimeni nu ar trebui să creadă propaganda rusă sau să îi amplifice mesajele. Această lecție ar fi trebuit să fie învățată de mult în urma doborârii (aeronavei) MH17”, a scris Kuleba pe Twitter.

În cele din urmă, ministrul de externe ucrainean și-a exprimat recunoștința față de omologul american „pentru că a afirmat că SUA va dubla eforturile de refacere a sistemului nostru energetic, împreună cu G7 și UE”.