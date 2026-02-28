Ajutoare de stat: Comisia Europeană deschide o investigație aprofundată privind planul de restructurare modificat al României pentru CE Oltenia

Comisia Europeană a deschis vineri o investigație aprofundată pentru a evalua dacă modificările propuse de România în ceea ce privește planul de restructurare a societății de energie electrică CE Oltenia sunt conforme cu normele UE privind ajutoarele de stat, potrivit comunicatului oficial.

În ianuarie 2022, Comisia a aprobat condiționat ajutorul de restructurare în valoare de 2,66 miliarde de euro (13,15 miliarde RON) acordat de România pentru CE Oltenia, sprijinind planul de restructurare a acestei societăți pentru perioada 2021-2026. Comisia a aprobat ajutorul de restructurare în temeiul Orientărilor privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate („Orientările privind salvarea și restructurarea”).

Investigația Comisiei

În decembrie 2025, România a notificat un plan de restructurare modificat, prin care ajutorul de restructurare era majorat de la 2,66 miliarde de euro la 2,86 miliarde de euro și se prelungea perioada de restructurare cu trei ani, până la sfârșitul anului 2029. România susține că motivul prelungirii este implementarea cu întârziere a unor noi centrale de producere a energiei electrice pe bază de energie solară și de gaze, lucru care, la rândul său, a întârziat eliminarea treptată a capacităților existente pe bază de lignit ale societății CE Oltenia.

România susține că există un risc pentru securitatea aprovizionării în regiune, din cauza situației geopolitice actuale. România, prin CE Oltenia, este principalul furnizor de energie electrică pentru Republica Moldova, cu care se învecinează, și unul dintre furnizorii de energie pentru Ucraina.

În această etapă, pe baza informațiilor furnizate de România, Comisia trebuie să verifice dacă planul de restructurare revizuit este compatibil cu normele UE privind ajutoarele de stat. Prin urmare, Comisia a decis să deschidă o investigație aprofundată pentru a evalua, în special:

dacă perioada cu care este prelungit planul este rezonabilă și dacă planul duce în continuare la restabilirea viabilității pe termen lung a societății CE Oltenia;

dacă este suficientă contribuția CE Oltenia, a investitorilor sau a instituțiilor financiare la creșterea costurilor restructurării pentru a se asigura faptul că ajutorul rămâne proporțional;

dacă România ar urma să pună în aplicare măsuri suplimentare adecvate pentru a limita denaturările concurenței create de ajutorul suplimentar;

dacă întârzierile în punerea în aplicare a etapelor-cheie ale planului de restructurare a societății CE Oltenia s-au aflat în afara controlului CE Oltenia sau al României.

Deschiderea unei investigații aprofundate oferă României și părților terțe interesate, inclusiv CE Oltenia, ocazia de a prezenta observații. Acest lucru nu aduce atingere rezultatului investigației.

CE Oltenia este o întreprindere de stat din România care își desfășoară activitatea în domeniul extracției lignitului și al producerii de energie electrică. Aceasta este controlată de statul român (87,48% din acțiuni), restul acțiunilor fiind deținute de fondul de investiții Fondul Proprietatea (11,81%) și de alte întreprinderi de stat. CE Oltenia este unul dintre principalii angajatori (peste 8000 de angajați) dintr-o regiune cu rate ale șomajului care depășesc în mod constant media națională.

Orientările privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate le permit statelor membre să sprijine întreprinderile aflate în dificultate, în anumite condiții stricte. În special, în cazul în care ajutorul de restructurare a fost aprobat, statul membru în cauză poate, în timpul perioadei de restructurare, să solicite Comisiei să accepte modificări ale planului de restructurare și ale cuantumului ajutorului.